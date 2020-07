In Italien finden die Ecomondo und Key Energy 2020 zu Umweltthemen in Europa in völliger Sicherheit im Rimini Expo Centre statt

Zwei Veranstaltungen unter dem Banner von #safebusines ( https://www.iegexpo.it/en/ safebusiness ) , das der IEG alle ihre Messen sowie die Integration modernster digitaler Instrumente ermöglicht. Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen im Expo Centre werden Sitzbereiche eingerichtet, wo man auf alle Programmveranstaltungen per Live-Streaming zugreifen kann, und Zusammenkünfte mit Unternehmen werden in völliger Sicherheit über die neue App von Ecomondo organisiert, die speziell darauf ausgelegt ist, Angebot und Nachfrage zu befriedigen.

Die Ecomondo (24. Ausgabe) und die Key Energy (14. Ausgabe) sind jetzt dank der Unterstützung durch hochrangige wissenschaftliche Ausschüsse unter der Leitung von Professor Fabio Fava (Ecomondo), dem Vertreter Italiens in der OECD-Arbeitsgruppe für Biotechnologie, Nanotechnologie und konvergierende Technologien (Paris), und Gianni Silvestrini (Key Energy), die in Italien und im Ausland als zwei Top-Experten in ihren jeweiligen Disziplinen anerkannt sind, in Europa zu Referenzpunkten für Unternehmen, Experten sowie öffentliche und private Entscheidungsträger geworden.

Die Ecomondo wird die internationale Eröffnungsveranstaltung mit dem Motto „Bluemed Pilot Initiative for a healthy plastic-free Mediterranean sea" (Bluemed-Pilotinitiative für ein gesundes, plastikfreies Mittelmeer) ausrichten.Organisiert wird sie von BLUEMED Initiative und PlasticsEurope, einem Netzwerk von Verbänden aus dem Mittelmeerraum (BAP Bulgarien, HGK Kroatien, APKA Albanien, KFBIH Bosnien-Herzegowina, AHPI Griechenland, ASPAPLAST Rumänien, PAGEV Türkei, COREPLA Italien, PlasticsEurope Frankreich und PlasticsEurope Iberica Spanien) unter Beteiligung der Europäischen Kommission.

Die von der Europäischen Kommission organisierte Konferenz Soil Health and Food (Bodengesundheit und Nahrungsmittel) wird hervorheben, wie sehr Grund und Boden ein zentrales Thema unter den wichtigsten Herausforderungen der globalen Gesellschaft sind. Ein Thema lautet LIFE Programme 2021-2027 – Financing the European Green Deal und betrifft das Finanzierungsprogramm der Europäischen Union für die Umwelt im Rahmen des „Europäischen Grünen Deals".

Key Energy hingegen wird einen Überblick zum Übergang des Energiesystems bieten und sich auf die Vorteile konzentrieren, die sich aus der Euro-Mittelmeerraum-Zusammenarbeit im Energiebereich ergeben.

Das ständig aktualisierte Programm finden Sie unter https://en.ecomondo.com https://en.keyenergy.it

