WEKA dépasse ses objectifs financiers pour l'exercice 2022 au cours d'un troisième trimestre record

Maintien de la trajectoire d'hypercroissance alors que l'expansion concertée en Asie-Pacifique se poursuit

CAMPBELL, Californie, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- WEKA , la société de plateforme de données pour l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un troisième trimestre (T3) record en termes de résultats financiers et d'expansion mondiale pour son année fiscale 2022. Après le lancement de sa quatrième génération de WEKA® Data Platform dévoilée en juin, la société a clôturé le plus grand trimestre financier de son histoire ; dépassant les activités combinées des quatre trimestres de son année fiscale 2021. Dans le même temps, WEKA a célébré la croissance continue de son équipe mondiale et l'expansion régulière dans la région Asie-Pacifique, où elle a ajouté des talents de premier plan en matière de ventes, d'ingénierie et de réussite client sur plusieurs marchés clés.

WEKA accelerates innovation, research, and discovery for the world’s leading enterprises and research organizations with the industry’s first multicloud data platform for artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and other next-generation workloads.

Alors que les organisations mondiales continuent d'adopter des stratégies numériques à un rythme record, beaucoup cherchent à exploiter l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour débloquer des informations transformationnelles qui alimentent de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles frontières d'innovation, de percées scientifiques et de découvertes de recherche. Cependant, la triste réalité est que de nombreux projets d'IA et de ML ne passent jamais du stade de projet pilote à celui de la production, souvent en raison des limites des infrastructures de données traditionnelles qui ne peuvent pas fournir les performances, l'échelle et la portabilité transparente des données requises pour prendre en charge l'informatique complexe dans les environnements de données distribuées modernes. De plus en plus, les organisations se tournent vers WEKA pour les aider à surmonter ces défis, à accélérer leurs initiatives axées sur les données et à obtenir des résultats de premier ordre avec l'IA, le ML et d'autres charges de travail informatique haute performance.

Alors que la demande des clients pour sa plateforme de données WEKA 4 s'intensifie, l'entreprise connaît un énorme succès sur de multiples indices qui contribuent à une période d'hypercroissance soutenue. Les faits saillants de son résultat du troisième trimestre comprennent :

Résultats financiers records et accélération du cloud

Le troisième trimestre a été le plus grand trimestre financier de l'histoire de WEKA, dépassant l'ensemble de ses activités de l'exercice 2021.

La société a atteint un impressionnant taux de rétention en dollars nets (NDR) de 255 % au troisième trimestre et a maintenu un taux de résiliation nul.

Elle a également réalisé 250 % de son plan financier du troisième trimestre, augmentant la valeur totale des contrats (TCV) de 635 % et les revenus annuels récurrents ( ARR) de 232 % par rapport à l'année précédente.

232 % par rapport à l'année précédente. 43 % des transactions de ses clients au troisième trimestre ont été effectuées sur le cloud.

Un élan important de la part des clients

WEKA a conclu de nombreux contrats à sept et huit chiffres avec certaines des plus grandes marques mondiales et des organismes de recherche les plus respectés dans les secteurs des médias et du divertissement, de l'exploration spatiale, de l'aérospatiale et de la défense, de la pharmacie et des véhicules autonomes.

Poursuite de l'expansion dans la région de l'Asie Pacifique

WEKA a continué à renforcer ses équipes de vente, d'avant-vente, d'ingénierie des solutions et de réussite client en Australie, en Corée du Sud, à Singapour et à Taïwan afin de mieux servir les clients de ces marchés et d'autres marchés adjacents, notamment l'Inde et la Chine.

Une croissance record alimentée par les meilleurs talents

L'entreprise a continué à renforcer ses équipes mondiales de ventes, de marketing, de gestion de produits, d'ingénierie, de succès client, de finances et d'opérations, ce qui a entraîné une augmentation de près de 50 % de l'effectif depuis le début de l'année civile.

« Seulement trois trimestres après et c'est déjà une année sans précédent d'innovation et de croissance record chez WEKA », a déclaré Jonathan Martin, président de WEKA. « Alors que la pandémie mondiale et la crise de la chaîne d'approvisionnement ont accéléré les initiatives numériques et l'adoption du cloud par les organisations du monde entier, WEKA a parié gros sur la nécessité d'une approche simple, unifiée et très performante de la gestion des données pour l'ère du cloud et de l'IA avec les avancées de notre plateforme de données WEKA 4. Les investissements que nous avons réalisés, dans notre technologie, notre personnel et notre expansion continue dans la région Asie-Pacifique et au-delà, donnent aujourd'hui des résultats matériels qui dépassent de loin nos attentes très élevées. »

« L'équipe WEKA a de nouveau surpassé notre ambitieux plan d'exploitation annuel pour un troisième trimestre consécutif. Nous ne pourrions être plus fiers de leur détermination et de leur force d'âme pour obtenir des résultats records dans un climat économique difficile pour beaucoup », a déclaré Intekhab Nazeer, directeur financier de WEKA. « À l'avenir, compte tenu des facteurs favorables d'un important bassin de candidats qualifiés et de l'intensification constante des activités sur cloud qui alimentent notre quatrième trimestre, nous sommes optimistes quant à une solide fin d'exercice 2022. »

À propos de WEKA

WEKA fournit la première plateforme de données multicloud de l'industrie pour l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et d'autres charges de travail de prochaine génération. L'architecture avancée de la plateforme de données WEKA® est optimisée pour résoudre des défis complexes en matière de gestion des données et fournir des performances épiques à grande échelle dans les environnements locaux, périphériques, hybrides et multicloud. WEKA accélère l'innovation, la recherche et la découverte pour les entreprises et les organismes de recherche de premier plan dans le monde, dont huit du palmarès Fortune 50, et les aide à obtenir des résultats exceptionnels grâce à l'IA. WEKA est soutenue par neuf investisseurs stratégiques de classe mondiale, dont Hitachi, HPE et NVIDIA, et opère dans plus de 20 pays dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://weka.io .

Interagissez avec WEKA sur Twitter , LinkedIn et Facebook

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. D'autres noms commerciaux utilisés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1899118/WEKA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_logo_purple_black_high_res_Logo.jpg

SOURCE WekaIO