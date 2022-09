WEKA overtreft financiële doelstellingen voor boekjaar 2022 in beste derde kwartaal ooit

Houdt razendsnelle groei vast bij een verdere gezamenlijke APAC-uitbreiding

CAMPBELL, Californië, 16 september 2022 /PRNewswire/ -- WEKA, het gegevensplatform voor AI, kondigde vandaag aan dat het in zijn boekjaar 2022 (FY'22) een recordbrekend derde kwartaal (Q3) heeft afgesloten wat betreft de financiële resultaten en wereldwijde expansie. Na de lancering van het vierde generatie WEKA® Data Platform, dat in juni is geïntroduceerd, sloot het bedrijf het beste financiële kwartaal in zijn geschiedenis af. Het overtrof hiermee de gecombineerde resultaten van alle vier de kwartalen van boekjaar 2021. Tegelijkertijd was er positieve aandacht voor de voortdurende groei van het wereldwijde WEKA-team en de gestage uitbreiding naar de regio Azië-Pacific (APAC), waar het beste talent op het gebied van verkoop, techniek en klantsucces in verschillende belangrijke markten werd aangenomen.

Nu mondiale organisaties in een recordtempo digital-first-strategieën blijven omarmen, zijn vele op zoek naar kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) om transformationele inzichten te ontsluiten die nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe grenzen van innovatie, wetenschappelijke doorbraken en onderzoeksontdekkingen stimuleren. Helaas komen veel AI- en ML-projecten nooit voorbij de pilotfase. Dit is vaak het gevolg van de beperkingen van traditionele gegevensinfrastructuren die niet de vereiste prestaties, schaal en naadloze gegevensportabiliteit kunnen bieden die nodig zijn om complexe computerberekeningen in moderne, gedistribueerde dataomgevingen te ondersteunen. Steeds meer bedrijven wenden zich tot WEKA om hen te helpen bij het overwinnen van deze uitdagingen, het versnellen van hun datagestuurde initiatieven en het als eerste op de markt brengen van producten met AI, ML en andere hoogwaardige computerprestaties.

Naarmate de vraag van klanten naar het WEKA 4 Data Platform toeneemt, ziet het bedrijf een enorm succes op verschillende indexen, die bijdragen aan een periode van aanhoudende sterke groei. Belangrijke resultaten in Q3 zijn onder meer:

Recordbrekende financiële resultaten en cloud-versnelling

Q3 was het beste financiële kwartaal in de geschiedenis van WEKA en overtrof alle resultaten van FY21.

Het bedrijf behaalde in het derde kwartaal een indrukwekkende 255% NDR (Net Dollar Retention Rate) en behield al zijn klanten.

Het realiseerde ook 250% van zijn financiële plan voor het derde kwartaal. De totale contractwaarde (TCV) groeide met 635% en de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) met 232% op jaarbasis.

43% van de klanttransacties in Q3 vond plaats in de cloud.

Belangrijk momentum onder klanten

Met een aantal van 's werelds toonaangevende merken en meest gerespecteerde onderzoeksorganisaties in de media- en entertainmentsector, ruimtevaart en defensie, farmaceutische en autonome voertuigindustrie heeft WEKA meerdere overeenkomsten afgesloten die stuk voor stuk in de miljoenen liepen.

Verdere uitbreiding in de APAC-regio

WEKA is zijn teams voor verkoop, voorverkoop, oplossingstechniek en klantsucces in Australië, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan blijven versterken om klanten in deze en andere aangrenzende markten, waaronder India en China, beter van dienst te zijn.

Recordgroei gestimuleerd door toptalent

Het bedrijf is zijn wereldwijde verkoop-, marketing-, product management-, engineering-, customer success-, finance- en operationele teams blijven versterken, wat het aantal medewerkers sinds het begin van het kalenderjaar met bijna 50% op jaarbasis zal doen toenemen.

"We zijn pas op driekwart en het is bij WEKA al een ongekend jaar van innovatie en recordgroei", aldus Jonathan Martin, voorzitter van WEKA. "Terwijl de wereldwijde pandemie en crisis in de toevoerketen de digitale initiatieven en de cloud-acceptatie van organisaties wereldwijd heeft versneld, heeft WEKA, met de ontwikkelingen in zijn WEKA 4 Data Platform, groot ingezet op de noodzaak van een eenvoudige, uniforme en zeer goed presterende aanpak van gegevensbeheer voor het cloud- en AI-tijdperk. De investeringen die we hebben gedaan in onze technologie, mensen en voortdurende uitbreiding in de regio Azië-Pacific en daarbuiten, zijn nu van grote betekenis en overtreffen onze zeer hoge verwachtingen."

"Het WEKA-team heeft zichzelf voor het derde kwartaal op een rij opnieuw overtroffen ten opzichte van ons ambitieuze jaarlijkse operationele plan. We kunnen niet trotser zijn op hun vastberadenheid en doorzettingsvermogen bij het leveren van recordresultaten in een voor zo velen uitdagend economisch klimaat", aldus Intekhab Nazeer, Chief Financial Officer bij WEKA. "Vooruitkijkend zien we dat we met een aanzienlijke, hoogwaardige verkooppijplijn de wind mee hebben en we met het gestaag opschalen van onze cloud-activiteiten een uitstekend vierde kwartaal tegemoet gaan. We zijn daarom optimistisch over een sterke afronding van ons boekjaar 2022."

WEKA levert het eerste multicloud-gegevensplatform voor kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en andere werklasten van de volgende generatie. De geavanceerde architectuur van het WEKA® Data Platform is geoptimaliseerd om complexe uitdagingen op het gebied van gegevensbeheer op te lossen en om consistente, epische prestaties op grote schaal te leveren in lokale, edge-, hybride en multicloud-omgevingen. WEKA versnelt innovatie, onderzoek en ontdekking voor 's werelds toonaangevende bedrijven en onderzoeksorganisaties, waaronder acht van de Fortune 50, en helpt hen met AI als eerste hun producten op de markt te brengen. WEKA wordt ondersteund door negen strategische beleggers van wereldklasse, waaronder Hitachi, HPE en NVIDIA, en is wereldwijd actief in meer dan 20 landen. Kijk voor meer informatie op https://weka.io.

