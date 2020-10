Włochy: tematyka ochrony środowiska w europejskim rejonie Morza Śródziemnego i Afryki Północnej podczas cyfrowych zielonych tygodni Ecomondo i Key Energy - online od 3 do 15 listopada

en.ecomondo.com en.keyenergy.it

RIMINI, Włochy, 30 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Największa cyfrowa wystawa na rzecz zielonego świata, Ecomondo i Key Energy, zorganizowana przez Italian Exhibition Group (IEG), o czołowej pozycji w Europie w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i odnawialnych źródeł energii, jest gotowa na rozpoczęcie edycji 2020, zapewniając miejsce wirtualnych spotkań dla najważniejszych uczestników łańcucha dostaw i społeczności. Wyjątkowy katalog innowacyjnych produktów i najwyższej klasy program konferencji, warsztatów i wydarzeń specjalnych skierowanych do włoskiej i międzynarodowej publiczności, będzie dostępny online od 3 do 15 listopada, podczas prawdziwie cyfrowych zielonych tygodni, ukierunkowanych na networking i transakcje handlowe pomiędzy spółkami i ich klientami. Treści będą dostępne w języku angielskim i za pośrednictwem tłumaczeń symultanicznych, w formie transmisji na żywo i po zakończeniu wydarzenia na stronach en.ecomondo.com i en.keyenergy.it.

Treści platformy cyfrowej będą wzbogacane każdego dnia wypowiedziami czołowych ekspertów danego sektora, przy wsparciu prestiżowych komitetów naukowych pod kierownictwem prof. Fabia Favy (Ecomondo), który jest również przedstawicielem Włoch w Grupie Roboczej OECD ds. Biotechnologii, Nanotechnologii i Technologii Konwergencyjnych (Paryż) i inż. Gianni'ego Silvestrini'ego (Key Energy), którzy mogą poszczycić się wysokimi kwalifikacjami w ich dziedzinach, zarówno we Włoszech jak i na arenie międzynarodowej.

We wtorek, 3 listopada, najważniejszym wydarzeniem będzie konferencja pt. Inicjatywa Pilotażowa Bluemed, w której udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, CNR (Narodowej Rady Naukowej), PlasticsEurope, europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych, którzy omówią zagrożenia płynące z zanieczyszczenia plastikiem w basenie Morza Śródziemnego. Następnie zaplanowano międzynarodową sesję plenarną na temat Zielonego Ładu w ramach wydarzenia States General of the Green Economy, obejmującego debatę z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji krajowych i międzynarodowych oraz świata biznesu.

Podczas wydarzenia pt. Najlepsze praktyki na rzecz ekologicznego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym dla innowacyjnych MŚP z regionu Morza Śródziemnego, zorganizowanego przez Green Growth Community, przedstawione zostanie siedem projektów finansowanych z funduszy programu Interreg MED i Programu LIFE 2021-2027 „Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu", ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wymagających działań i dotowanych programów, realizowanych przez kolejne siedem lat w celu umożliwienia przejścia na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Pozostałe tematy, które będą omawiane obejmują działania uwzględnione w Nowym planie działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (CAEP 2.0) opracowanym przez Komisję Europejską, a w obszarze kwestii cyklu hydrologicznego obejmującego tematykę gospodarki zasobami wody w basenie Morza Śródziemnego omówiony zostanie 1. Dzień Ponownego Wykorzystania Wody FIT4REUSE, projekt koordynowany przez Uniwersytet Boloński.

