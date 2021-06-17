XCMG поставила зарубежным клиентам более сотни кранов с региональными настройками

На Ближнем Востоке в тропическом сухом климате краны должны быть устойчивы к высоким температурам и пыли. Продукция компании XCMG занимает большую часть рынка благодаря высокому уровню оптимизации для местных условий и своей надежности. Летом температура может достигать 50 градусов по Цельсию, поэтому специалисты компании XCMG усовершенствовали гидравлическую систему до стандарта 60 градусов, что значительно повысило эффективность работы.

Для работы в холодном климате Центральной Азии кранам требуется предварительный подогрев двигателя для нормального запуска, а конструкция шасси должна обеспечивать огромное тяговое усилие и мощность сцепления для адаптации к любым дорожным условиям.

Для своих австралийских клиентов компания XCMG модернизировала цилиндры и перепрограммировала оборудование, добавив функцию масштабирования при нагрузке для подъема грузов в сложных условиях.

На зарубежных рынках строительной техники установлены гораздо более строгие требования, но это не мешает компании XCMG осуществлять свою глобальную стратегию развития. На сегодняшний день компания владеет более чем 2000 технических патентов. Лидируя по объемам поставок, теперь XCMG превращается в лидера технологий и демонстрирует огромный потенциал, отмечают представители компании.

При производстве строительной техники компания XCMG непрерывно внедряет инновационные технологии для повышения качества продукции. В мае компания представила восемь новых моделей кранов, разработанных с учетом рыночного спроса. Они созданы на основе ведущей платформы поколения G1 и уже привлекли внимание отрасли благодаря своей высокой производительности, точности, надежности, энергоэффективности и стоимости.

На протяжении многих лет компания XCMG участвовала в крупных строительных проектах за рубежом, помогая развивать инфраструктуру в различных отраслях. Среди таких проектов — строительство «крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода» НПЗ Данготе, железнодорожный мост Падма в Бангладеш, крупномасштабный никель-железный индустриальный парк в Индонезии, скоростная автомагистраль Доха-Духан в Катаре и другие.

Информация о компании XCMG

XCMG — транснациональная компания-производитель тяжелого машинного оборудования с 78-летней историей. В настоящее время она занимает третье место в мировой индустрии строительной техники. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 187 стран и регионов по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1534494/1.jpg

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