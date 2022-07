YPO élit Rafi Demirjian au poste de président de YPO 2022-2023

NEW YORK, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- YPO , la communauté mondiale de leaders regroupant plus de 30 000 chefs d'entreprise dans 142 pays, annonce l'élection de Rafi Demirjian à la plus haute fonction élue de YPO, celle de président du conseil d'administration de YPO.

Rafi Demirjian, dont le mandat a débuté le 1er juillet 2022, est le 70e membre à occuper cette fonction et succède au président de YPO, Anastasios (Tassos) Economou.

Membre de YPO Liban, Rafi Demirjian est le président exécutif de Demirjian Global, un consortium familial spécialisé dans le négoce sur divers marchés de capitaux, les investissements à long terme, l'immobilier et les actifs alternatifs.

« Je suis honoré d'avoir été choisi pour servir mes pairs en tant que président de YPO », a déclaré Rafi Demirjian. « Cette organisation a eu un impact sur tous les aspects de ma vie, et j'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration de YPO, notre remarquable communauté de membres bénévoles et notre équipe de direction dédiée afin de continuer à offrir une expérience exceptionnelle à notre communauté mondiale de leaders. »

Rafi Demirjian perpétue l'héritage du fondateur et premier président de YPO, Ray Hickok, qui a établi la norme en matière de leadership par les pairs.

« YPO est une communauté mondiale de créateurs de changement, et Rafi incarne cet esprit », a déclaré Anastasios Economou. « Grâce à son leadership et à sa passion, je sais qu'il aura un impact immense dans l'ensemble de l'organisation. J'ai hâte de travailler à ses côtés pour offrir la plus grande valeur à nos pairs du monde entier. »

Rafi Demirjian a rejoint YPO en 2003 à l'âge de 27 ans et a été un membre actif au niveau des branches, des régions et du monde entier.

Dans le cadre de son mandat, Rafi Demirjian est le fer de lance de la réinvention de YPO EDGE, l'événement phare de l'organisation après une interruption provoquée par la pandémie, et le repositionne comme le plus grand événement mondial d'apprentissage par les pairs pour les chefs d'entreprise. Cet événement unique en son genre réunira 3 000 chefs d'entreprise du monde entier pour une séance de trois jours consacrée aux enjeux urgents et importants auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise d'aujourd'hui et de demain.

Rafi Demirjian continuera également à encourager et à créer des opportunités uniques et exclusives d'apprentissage entre pairs et de leadership éclairé pour la communauté YPO, conçues pour aider les leaders à chaque étape de leur parcours professionnel et personnel.

En plus de servir YPO et de soutenir la mission de l'organisation consistant à avoir un impact sur les entreprises, les communautés et au-delà, Rafi Demirjian consacre son temps à l'autonomisation des jeunes et à la lutte contre la pauvreté en siégeant à plusieurs conseils d'ONG au Liban.

À propos de YPO

YPO est la communauté mondiale de leaders regroupant plus de 30 000 chefs d'entreprise dans 142 pays qui sont liés par la conviction commune que le monde a besoin de meilleurs dirigeants et que les entreprises peuvent être une force motrice pour le bien. Chacun de nos membres a connu un succès significatif en matière de leadership à un jeune âge. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui emploient collectivement plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent plus de 9 000 milliards de dollars de revenus combinés. Les membres de YPO se réunissent pour apprendre et échanger des idées afin de faire la différence dans les vies, les entreprises et les communautés qu'ils influencent. Veuillez consulter ypo.org pour en savoir plus.

