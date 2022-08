India Bullion and Jewellers Association Ltd. (IBJA) અને All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) નવી મુંબઈ ખાતે 'GoldCraft' - એક સંકલિત જેમ્સ, ગોલ્ડ અને જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ પાર્કની સ્થાપના કરશે

નવી મુંબઈ, ભારત, Aug. 18, 2022 /PRNewswire/ -- ધ India Bullion and Jewellers Association Ltd (IBJA) અને All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) એ આજે Gold Craft, એક સંકલિત જેમ્સ, ગોલ્ડ અને જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ પાર્ક સ્થાપવાની તેમની યોજનાનું અનાવરણ કર્યું. નવી મુંબઈ, Panchshil Realty દ્વારા વિકસાવવામાં આવશે.

Gold Craft એ ભારતનું અગ્રણી વન-સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન હશે જે સમગ્ર જેમ્સ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગને ખીલવા અને તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એક સર્વગ્રાહી ઇકોસિસ્ટમ પ્રદાન કરશે.

Gold Craft

હાલમાં, ઉદ્યોગનો વિકાસ ગ્રાઉન્ડ લેવલ લેગસી મુદ્દાઓ અને અવરોધોની શ્રેણીને કારણે અવરોધિત છે જેને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ કરવામાં સક્ષમ થવા માટે ટૂંક સમયમાં ઉકેલ લાવવાની જરૂર છે. ઉદ્યોગ સામેના મુખ્ય પડકારો છે:

ખરાબ કાર્યકારી વાતાવરણ: જગ્યાની ગંભીર મર્યાદાઓનો અર્થ એ છે કે ઘણા કારીગરોને નાના ભીડવાળા રૂમમાં દબાવી દેવામાં આવે છે જેના પરિણામે કામ કરવાની સ્થિતિ ખૂબ જ નબળી હોય છે. આ બિનકાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ જોખમો તરફ દોરી જાય છે.

પ્રદૂષણ જોખમ: ઉત્પાદન પ્રક્રિયાના આડપેદાશો સાથે સુરક્ષિત રીતે વ્યવહાર કરવો અને શમનના પગલાં લેવાનું વર્તમાન ઓપરેટિંગ વાતાવરણમાં હંમેશા શક્ય નથી અને આ કામગીરીમાં વિક્ષેપ તરફ દોરી શકે છે.

ઉચ્ચ લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ: વિવિધ સંલગ્ન સેવાઓ હાલમાં સમગ્ર શહેરમાં ફેલાયેલી હોવાથી, લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ વધે છે.

સુરક્ષા: વ્યક્તિગત વ્યવસાયો શ્રેષ્ઠ કિંમતે અદ્યતન સુરક્ષા ઉકેલો મૂકી શકશે નહીં.

ઍક્સેસિબિલિટી મર્યાદાઓ: ઝવેરી બજાર જેવા વર્તમાન બજાર વિસ્તારોમાં વસ્તીની ગીચતા અને ભીડ ધીમી વાહનોની અવરજવર અને પાર્કિંગની સમસ્યા તરફ દોરી જાય છે.

નિકાસ સંબંધિત સમસ્યાઓ: હાલમાં, માન્યતા મેળવવી અને નિકાસ સંબંધિત પ્રક્રિયાઓ અને લાઇસન્સિંગ આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું એ એક પડકાર બની શકે છે.

ઔદ્યોગિક જિલ્લામાંથી સંચાલન કરવાનો કોઈ લાભ નથી: શહેર-આધારિત ઉત્પાદકો સસ્તી પાવર જેવા નીચા ઓપરેટિંગ ખર્ચનો લાભ લેવામાં અસમર્થ છે - જે M.I.D.C જેવા નિયુક્ત ઔદ્યોગિક જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ છે.

આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, ઉદ્યોગ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી આ તમામ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે Gold Craftની કલ્પના કરવામાં આવી છે.

Gold Craft - મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ

Gold Craft એક સંકલિત જેમ્સ, ગોલ્ડ અને જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ પાર્ક છે જે ઉદ્યોગના કારીગરો, કામદારો અને વ્યાવસાયિકો માટે અનુકૂળ જીવનશૈલી સહિત તમામ માટે ઉત્તમ કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ પ્રદાન કરશે.

આશરે 23 એકરમાં ફેલાયેલ, Gold Craftમાં 5 મુખ્ય ઘટકો હશે:

કારખાનું: આમાં ટેસ્ટ-ફીટ લેઆઉટ અને સર્વિસ ટેપ-ઓફ સાથે બેર-શેલ ઉત્પાદન એકમોનો સમાવેશ થાય છે.

ક્રાફ્ટ આર્કેડ: આમાં છૂટક અને જથ્થાબંધ એકમોનો સમાવેશ થાય છે જે કાફે અને ડાઇનિંગ વિકલ્પો દ્વારા પૂરક છે.

આનુષંગિક સેવાઓ ફ્લોર: ચલણ વિનિમય, બેંકો, હોલમાર્કિંગ સેવાઓ, સુરક્ષિત વૉલ્ટ સુવિધા, રંગીન પત્થરો અને હીરાના પરીક્ષણ માટે લેબ વગેરે જેવી સેવાઓની શ્રેણી પૂરી પાડતા આનુષંગિક એકમોનો સમાવેશ થાય છે. અને આવી પ્રવૃત્તિઓ કે જે પાર્કમાં ઉત્પાદન અને છૂટક એકમોને ટેકો આપે છે.

આવાસ: ત્રણ ટાવર કારીગરોને સલામત અને અનુકૂળ આવાસ પ્રદાન કરે છે.

ત્રણ ટાવર સલામત અને અનુકૂળ આવાસ પ્રદાન કરે છે. પ્લોટ્સ: Gold Craft મોટા ઉત્પાદન એકમો બનાવવા માટે જેમ્સ, ગોલ્ડ અને જ્વેલરી બ્રાન્ડ માટે પ્લોટ્સ નિયુક્ત કર્યા છે.

એકીકૃત પાર્કના ફાયદા:

નવી મુંબઈના આઇકોનિક સીમાચિહ્ન તરીકે પરિકલ્પના કરાયેલ, આ પાર્ક હજારો કામદારોને વિશ્વ કક્ષાની સુવિધામાં રોજગારીની તકો પૂરી પાડશે અને વિદેશી રોકાણોને આકર્ષશે, જેનાથી ઉદ્યોગ અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો પણ વિકાસ થશે. Gold Craft મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી પાર્ક પોલિસી 2018નું પાલન કરે છે.

બુલિયન, જેમ્સ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગમાં વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો માટે તે વન-સ્ટોપ-શોપ હશે.

વૈશ્વિક EHS (પર્યાવરણ, આરોગ્ય અને સલામતી) ધોરણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ વધુ સારી બનશે.

એક સંકલિત ઇકોસિસ્ટમ જે આધુનિક સમયની સુરક્ષા, સંલગ્ન સેવાઓ અને સુવિધાઓ સાથે વધુ સારી વ્યવસાય તકો તરફ દોરી જાય છે.

કારીગરો, કામદારો અને વ્યાવસાયિકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે તાલીમ અને કૌશલ્ય વિકાસ કાર્યક્રમની પહેલ.

Gold Craft - વ્યૂહાત્મક સ્થાન

Gold Craft વ્યૂહાત્મક રીતે નવી મુંબઈ ખાતે જુઈનગરમાં સ્થિત છે, જે મુંબઈ-પુણે-બેંગ્લોર હાઈવેથી માત્ર 500 મીટર દૂર છે.

નજીકના રેલ્વે સ્ટેશનોમાં જુઇનગર, કોપરખૈરણે, ઘણસોલી અને મહાપેનો સમાવેશ થાય છે.

તેનું મુખ્ય સ્થાન અને મુંબઈની નજીક હોવાને કારણે, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ અને ઝવેરી બજાર સહિત મુંબઈ શહેર સાથે સીમલેસ કનેક્ટિવિટી છે.

આગામી નવી મુંબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની નિકટતા નિકાસ અને સંલગ્ન વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓના સંદર્ભમાં ઉદ્યોગ માટે એક મોટું વરદાન બની રહેશે.

મુંબઈ ટ્રાન્સ હાર્બર લિંક નવી મુંબઈ સાથે કનેક્ટિવિટીનું સંપૂર્ણ નવું સ્તર લાવશે.

Gold Craftના અનાવરણ પર તેમનો પરિપ્રેક્ષ્ય શેર કરતા, શ્રી Mr. Prithviraj Kothari, પ્રમુખ, India Bullion and Jewellers Association Ltd (IBJA)ના એ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં, ઉદ્યોગને સોનાના ઉત્પાદનમાં ઘણા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે અને Gold Craft સમગ્ર જેમ્સ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગ માટે ગેમ-ચેન્જિંગ સોલ્યુશન પ્રદાન કરશે અને મોટાભાગની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવશે. શ્રેષ્ઠ કાર્યકારી વાતાવરણ અને એકીકરણના કારણે ખર્ચ બચાવવાની તક પૂરી પાડવા ઉપરાંત, Gold Craft અમારા સભ્યોને વૈશ્વિક ધોરણો સાથે તેમના એકમોનું સંચાલન કરવામાં સક્ષમ બનાવશે."

" Gold Craft ભારતમાં રિયલ એસ્ટેટ સ્પેસમાં અગ્રણી ખેલાડી Panchshil Realty દ્વારા વિકસાવવામાં આવશે", શ્રી ર. કોઠારીએ ઉમેર્યું.

આ પરિપ્રેક્ષ્ય શેર કરતાં, Mr. Ashish Pethe, ચેરમેન, All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC)એ જણાવ્યું હતું કે, "આ અમારા ઉદ્યોગ માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે જે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી વેપારથી ઉદ્યોગ તરફની તેની સફરમાં ઘણાં પરિવર્તનોમાંથી પસાર થઈ રહી છે. અત્યંત વ્યૂહાત્મક રીતે સ્થિત અને જોડાયેલ હોવા ઉપરાંત, ગોલ્ડ ક્રાફ્ટ વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ક્રાફ્ટની સમકક્ષ હશે."

Mr. Somasundaram PR, World Gold Council (WGC) ખાતે ભારતના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, "Gold Craft એ એકદમ અદ્ભુત વિચાર છે! દુનિયા બદલાઈ રહી છે અને લોકો જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદે છે ત્યારે તે જાણવા માંગે છે કે તેનું ઉત્પાદન યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું છે. આપણે ભારતમાં ઉત્પાદન કરીએ છીએ તે દરેક વસ્તુ ESG સુસંગત હોવી જોઈએ. આનાથી ભારતની સ્થિતિ ઘણી અલગ હશે. કારીગર પર, ESG પર અને આપણેજે રીતે વેપાર કરીએ છીએ તેના પરનું આ ધ્યાન વાસ્તવમાં ઉદ્યોગને ખૂબ જ ભૌતિક રીતે પરિવર્તિત કરવા વિશે છે."

ઉદ્યોગ વૃદ્ધિ અને સંભવિત

India Brand Equity Foundation અનુસાર, "ફેબ્રુઆરી 2021 સુધીમાં, ભારતના સોના અને હીરાના વેપારે ભારતના Gross Domestic Product (GDP)માં ~7.5% અને ભારતની કુલ મર્ચેન્ડાઇઝ નિકાસમાં 14% યોગદાન આપ્યું છે. જેમ્સ અને જ્વેલરી સેક્ટર 2022 સુધીમાં ~8.23 મિલિયન લોકોને રોજગારી આપે તેવી શક્યતા છે, જે 2020માં ~5 મિલિયન હતી. FY21માં ભારતના જેમ્સ અને જ્વેલરી માર્કેટનું કદ US$78.50 બિલિયન હતું. 2021-22માં ભારતની જેમ્સ અને જ્વેલરીની નિકાસ US$ 39.14 બિલિયન સુધી પહોંચી છે, જે પાછલા વર્ષ કરતાં 54.13% વધારે છે. ભારત સરકાર આગામી પાંચ વર્ષમાં (2025 સુધી) જ્વેલરીની નિકાસમાં US$ 70 બિલિયનનું લક્ષ્યાંક ધરાવે છે, જે 2020માં US$ 35 બિલિયનની હતી."

પોલિસી ફ્રેમવર્ક

પ્રગતિશીલ નિયમનકારી માળખું અને સક્ષમ અને સહાયક નીતિ વાતાવરણ સાથે, જેમ્સ અને જ્વેલરી ઉત્પાદન ક્ષેત્ર વૃદ્ધિના મહત્તમ સ્તરને હાંસલ કરવા અને વધુ રોજગારીનું સર્જન કરવા માટે તૈયાર છે. જેમ IT-SEZ પોલિસીએ IT સેક્ટરના વિકાસ માટે પાયો નાખ્યો છે, તેમ જેમ્સ અને જ્વેલરી સેક્ટરને પણ ઇન્ટિગ્રેટેડ જેમ્સ, ગોલ્ડ અને જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ પાર્કની સ્થાપના દ્વારા વેગ મળશે.

IBJA વિશે

IBJA એ જ્વેલરી અને બુલિયન ઉદ્યોગના ઉત્પાદકો, વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓનું સર્વોચ્ચ સંગઠન છે. IBJA ની સ્થાપના 1919 માં ભારતમાં બુલિયન વેપારીઓ અને સોનાના ઉત્પાદકો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી સમસ્યાઓ અને પડકારો માટે બહુપક્ષીય અભિગમ પ્રદાન કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. IBJA પર વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને https://www.ibja.co/ ની મુલાકાત લો

GJC વિશે

All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) એ એક રાષ્ટ્રીય વેપાર પરિષદ છે જેની સ્થાપના ઉદ્યોગ, તેની કામગીરી અને તેના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેને આગળ વધારવા માટે 360° અભિગમ સાથે સંબોધવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કરવામાં આવી છે. સ્વ-નિયંત્રિત વેપાર સંસ્થા તરીકે, GJC, છેલ્લા 17 વર્ષથી, સરકાર અને વેપાર અને ઉદ્યોગ વચ્ચે સેતુ તરીકે સેવા આપી રહી છે તેમજ ઉદ્યોગ વતી અને તેના માટે વિવિધ પહેલો હાથ ધરી રહી છે. GJC પર વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને https://www.gjc.org.in/ ની મુલાકાત લો

વિશે Panchshil Realty

2002 માં સ્થપાયેલી, Panchshil Realty એ ભારતની શ્રેષ્ઠ લક્ઝરી રિયલ એસ્ટેટ બ્રાન્ડ્સમાંની એક છે. રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપમેન્ટમાં નેતૃત્વ અને શ્રેષ્ઠતા માટે પ્રખ્યાત, ગ્રુપનો અભિગમ આયોજિત વિકાસ, મૂલ્યની સંપત્તિ બનાવવા અને ડિઝાઇન અને આર્કિટેક્ચર દ્વારા જીવનશૈલીના અનુભવો તૈયાર કરવા પર કેન્દ્રિત છે. Panchshil Realty વિશે વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને www.panchshil.com ની મુલાકાત લો

સંબંધિત સંસ્થાઓ - India Bullion and Jewellers Association (IBJA), All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) આ માહિતી પુસ્તિકામાં સચોટ અને અદ્યતન માહિતીનો સમાવેશ કરવા માટે તમામ વ્યાજબી પ્રયાસો કરે છે. તેઓ આમાં સમાવિષ્ટ અથવા ઉલ્લેખિત માહિતીની સમયસરતા, સચોટતા અથવા સંપૂર્ણતા વિશે કોઈ વોરંટી અથવા રજૂઆતો, વ્યક્ત અથવા ગર્ભિત કરતા નથી. બધી છબીઓ માત્ર પ્રતિનિધિત્વ હેતુ માટે છે. વધુમાં, તે Panchshil Realty, IBJA અને GJC તરફથી કોઈપણ પ્રકારની ઑફરનું નિર્માણ કરતું નથી. આ માત્ર માહિતી અને સંદર્ભ માટે છે.

