Supermicro ने 4th Gen AMD EPYC™ प्रोसेसर वाले डेटा सेंटर ऑप्टिमाइज्ड समग्र आईटी समाधानों का विस्तार किया, जो आज के सबसे महत्वपूर्ण वर्कलोड के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देता है।

क्लाउड, एआई/एमएल, एचपीसी, एचसीआई और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए सभी नए सिंगल और डुअल सॉकेट सर्वर - इसमें उन्नत एप्लीकेशंस को चलाने के लिए 192 कोर तक, 12टीबी डीडीआर5-4800 मेगाहर्ट्ज तक 12-चैनल मेमोरी, और 160 PCIe 5.0 लेन तक शामिल हैं।

सैन जोस, कैलिफोर्निया, 14 नवंबर, 2022 /PRNewswire/ -- क्लाउड, एआई/एमएल, स्टोरेज और 5जी/ऐज के लिए समग्र आईटी समाधान प्रदाता Supermicro (नैस्डेक: SMCI), नए 4th Gen AMD EPYC प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाले सर्वर अपनी पहले सही उपलब्ध व्यापक उत्पाद लाइन में महत्वपूर्ण परिवर्धन की घोषणा कर रही है। ये नवोन्मेषी सुपरमाइक्रो सिस्टम उद्यमों द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा के विश्लेषण तथा जटिल सिमुलेशन करने के तरीके को बदल देंगे और स्वामित्व की कुल लागत (TCO) को कम कर सकते हैं। 4th Gen AMD EPYC प्रोसेसर पर आधारित नए सर्वर के साथ, आठ नए विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं, जो कुल संख्या को पहले ही स्थापित 50 विश्व रिकॉर्ड से उपर ले आते हैं।

Supermicro सर्वर को सबसे तेज और उच्चतम-कोर MD EPYC 9004 सीरीज प्रोसेसर का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक में अधिकतम 96 कोर और प्रति सीपीयू 3टीबी मेमोरी है। डुअल प्रोसेसर सिस्टम में कम मांग वाले पेरिफेरल कनेक्शन के लिए PCIe 3.0 या 4.0 के आठ बोनस लेन के साथ, 160 PCIe 5.0 लेन तक उपलब्ध हैं। सभी 4th Gen AMD EPYC प्रोसेसर में अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं का एक सेट शामिल है जो डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है, चाहे वह उपयोग में हो, इनफ्लाइट या इन-स्टोर हो।

Supermicro के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चार्ल्स लियांग ने कहा, "Supermicro फिर से कुछ बाजार में सर्वप्रथम नई प्रणालियों के साथ उद्योग का नेतृत्व कर रही है जो नए AMD EPYC 9004 सीरीज प्रोसेसर पर आधारित समग्र आईटी समाधान प्रदान करती है।" "हमारा बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर हमें बाजार में सर्वप्रथम होने का लाभ देता है और सुपरमाइक्रो को हमारे ग्राहकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एप्लिकेशन-अनुकूलित सर्वर देने में सक्षम बनाता है। हम 96-कोर सीपीयू, डीडीआर5 मेमोरी, PCIe 5.0 स्टोरेज, नेटवर्किंग, एक्सेलेरेटर और CXL 1.1+ पेरिफेरल्स सहित विभिन्न फॉर्म फैक्टर व प्लेटफॉर्म में नवीनतम तकनीकों को शामिल कर रहे हैं। हमारे अत्यधिक कॉन्फिगर करने योग्य सिस्टम उच्चतम टीडीपी सीपीयू के लिए डिजाइन किए गए हैं जिन्हें लिक्विड कूल किया जा सकता है, प्रति वाट निष्पादन में काफी वृद्धि करता है, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है, और जिसका टीसीओ कम है। हमारे उच्च-प्रदर्शन वाले जीपीयू सर्वर, एआई एप्लीकेशंस के लिए आदर्श, NVIDIA H100 Tensor Core जीपीयू का समर्थन करते हैं और मेटावर्स-प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए एकदम सही हैं।"

नए Supermicro सर्वर उत्पाद लाइनअप में निम्नलिखित शामिल हैं:

GrandTwin™ –सुपरमाइक्रो ग्रैंडट्विन फ्रंट व रियर आई/ओ के साथ नवीनतम मल्टी-नोड आर्किटेक्चर समाधान है, जिसे नवीनतम AMD EPYC 9004 सीरीज प्रोसेसर पर अधिकतम घनत्व और उद्देश्य-निर्मित सिंगल-प्रोसेसर निष्पादन प्रति नोड के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें 12 DIMM स्लॉट हैं। लचीले मॉड्यूलर डिजाइन को एप्लीकेशंस की विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसमें फ्रंट आई/ओ विकल्प पूरी तरह से कोल्ड आइल से सुलभ है, इंस्टॉलेशन को सरल बनाता है और यह स्थल संबंधी बाधाओं वाले परिवेश में काम आता है।

CloudDC – सुपरमाइक्रो क्लाउडडीसी सर्वर आई/ओ लचीलेपन के लिए अनुकूलित सिंगल-प्रोसेसर सिस्टम हैं और कई क्लाउड-केंद्रित एप्लीकेशंस के लिए 12 DIMM स्लॉट हैं। टूललेस ब्रैकेट, हॉट-स्वैप ड्राइव ट्रे और अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के साथ सुविधाजनक सेवा क्षमता की पेशकश के कारण डेटा केंद्रों में तेजी से तैनाती और कुशल रखरखाव होता है। इन्हें वेब होस्टिंग, ईमेल सेवाओं, सार्वजनिक व निजी क्लाउड कंप्यूटिंग और सामग्री-वितरण नेटवर्क सहित क्लाउड कंप्यूटिंग में लागत प्रभावी सेवा वितरण के लिए डिजाइन किया गया है।

Hyper – सुपरमाइक्रो हाइपर सॉल्यूशंस उद्यम-केंद्रित सर्वर हैं जिन्हें बहु उपयोगिता व परफारमेंस के साथ बनाया गया है। दोहरे प्रोसेसर और 12 चैनल 24 DIMM के साथ निश्चित प्रदर्शन डिजाइन उच्चतम टीडीपी का समर्थन करने और कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, स्टोरेज और आई/ओ विस्तार क्षमताओं की लचीली रेंज की पेशकश के लिए अनुकूलित है।

4U GPU सर्वर – सुपरमाइक्रो के 4यू जीपीयू सर्वर 4यू डुअल-प्रोसेसर सिस्टम हैं, जो नवीनतम AMD Instinct™ MI200 सीरीज और NVIDIA H100 जीपीयू सहित 10 एफएचएफएल डुअल-विड्थ वाले पीसीआईई जीपीयू कार्डों को सपोर्ट करते हैं। 4यू जीपीयू-अनुकूलित सिस्टम एआई, डीप लर्निंग और एचपीसी एप्लीकेशंस के लिए अधिकतम त्वरण, लचीलापन और संतुलन प्रदान करते हैं और इसमें 24 डीआईएमएम (DIMMs) शामिल हैं।

8U GPU सर्वर – सुपरमाइक्रो के 8यू यूनिवर्सल जीपीयू सर्वर 24 डीआईएमएम के साथ 8x NVIDIA HGX H100 एक्सेलेरेटर और डुअल प्रोसेसर वाले अगली पीढ़ी का मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं। GPU के लिए लचीले कॉन्फिगरेशन, डुअल जोन कूलिंग और एंड-टू-एंड नॉन-ब्लॉकिंग बैंडविड्थ उच्चतम उपयोग व न्यूनतम टीसीओ व प्रशिक्षण चक्र प्रदान करते हैं।

"3rd Gen AMD EPYC प्रोसेसर के रिकॉर्ड-ब्रेकिंग परफारमेंस पर बने, नवीनतम 4th Gen AMD EPYC प्रोसेसर हमारे ग्राहकों को बेहतर व्यावसायिक परिणाम तेजी से प्राप्त करने में मदद करते हैं और उनकी और उनके सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। हमारा नया "Zen 4" आर्किटेक्चर आधुनिक वर्कलोड के लिए अनुकूलित है और ग्राहकों की मांग के अनुसार कोर डेंसिटी, मेमोरी बैंडविड्थ व परिष्कृत सुरक्षा फीचर प्रदान करता है," राम पेद्दीभोटला, AMD में ईपीवाईसी उत्पाद प्रबंधन के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष, ने कहा।

Astera Labs के सीईओ जितेंद्र मोहन ने कहा, "Astera Labs डेटा-केंद्रित प्लेटफॉर्म में सीएक्सएल को वास्तविकता बनाने और मेमोरी-इंटेंसिव वर्कलोड में प्रदर्शन व टीसीओ चुनौतियों को हल करने के लिए सुपरमाइक्रो के साथ सहयोग कर रही है।" "हम सुपरमाइक्रो के साथ उद्योग-अग्रणी समाधान देने के लिए तत्पर हैं जो सीएक्सएल तकनीक के साथ क्लाउड सर्वर प्रदर्शन को अनलॉक करने के लिए हमारे लियो मेमोरी कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म और 4th Gen AMD EPYC प्रोसेसर का लाभ उठाते हैं।"

Supermicro अपने लोकप्रिय जम्पस्टार्ट प्रोग्राम के माध्यम से4th Gen AMD EPYC™ 9004 सीरीज प्रोसेसर वाले कई सुपरमाइक्रो सर्वर भी उपलब्ध कराएगी। ग्राहक पहुंच के लिए यहां आवेदन कर सकते हैं: www.supermicro.com/jumpstart/h13.

AMD प्रोसेसर संचालित Supermicro समाधानों के बारे में अधिक जानने के लिए, देखें www.supermicro.com/aplus

Super Micro Computer, Inc. के बारे में

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लिकेशन-अनुकूलित समग्र आईटी समाधान में वैश्‍व‍िक लीडर है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थापित और पर‍िचालन कर रही Supermicro एंटरप्राइज, क्लाउड, एआई और 5जी टेल्को/एज आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, एआई, स्टोरेज, आईओटी और स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर व सेवाओं के साथ समग्र आईटी समाधान प्रदाता बनने के लिए रूपांतर‍ित हो रहे हैं और इस दौरान उन्नत उच्च मात्रा वाले मदरबोर्ड, पावर और चेसिस उत्पाद ड‍िलीवर कर रहे हैं। उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मापन और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हैं तथा टीसीओ में सुधार व पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे लचीले और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉक्स से निर्मित सिस्टम के विस्‍तृत परिवार से चयन करके अपने सटीक व‍र्कलोड और ऐप्लिकेशन के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देता है जो फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, जीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग सॉल्यूशंस (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के व्यापक सेट का समर्थन करते हैं।

