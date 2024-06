Supermicro ने NVIDIA Blackwell और NVIDIA HGX H100/H200 के लिए रैक स्केल प्लग-एंड-प्ले लिक्विड-कूल्ड AI SuperClusters प्रस्तुत किए - AI युग में क्रांतिकारी नवाचार, बोनस के साथ लिक्विड-कूलिंग को निःशुल्क बनाएंगे

NVIDIA AI Enterprise और NIM Microservices के साथ एकीकृत जेनरेटिव AI SuperClusters, एक बड़े पैमाने पर स्केलेबल कंप्यूट यूनिट के माध्यम से तत्काल ROI लाभ और प्रति डॉलर अधिक AI कार्य प्रदान करते हैं, जो तेजी से तैनाती के लिए AI को सरल बनाते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और ताइपेई, 6 जून, 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), जो AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता है, एक क्लाउड-नेटिव समाधानों के लिए डिज़ाइन किए गए तैनाती-के-लिए-तैयार लिक्विड-कूल्ड AI डेटा केंद्र प्रस्तुत कर रहा है, जो अपने SuperClusters के साथ उद्योगों में उद्यमों के लिए जनरेटिव AI अपनाने में तेज़ी लाता है, तथा जनरेटिव AI के विकास और परिनियोजन के लिए NVIDIA AI Enterprise सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के लिए अनुकूलित है। Supermicro के 4U लिक्विड-कूल्ड के साथ, NVIDIA ने हाल ही में Blackwell GPUs प्रस्तुत किए हैं, जो AI प्रदर्शन के एक ही GPU पर 20 PetaFLOPS को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है और अतिरिक्त लागत बचत के साथ पिछले GPU की तुलना में 4X बेहतर AI प्रशिक्षण और 30X बेहतर अनुमान प्रदर्शन प्रदर्शित कर सकता है। बाजार में सबसे पहले लाने की अपनी रणनीति के अनुरूप, Supermicro ने हाल ही में नए NVIDIA HGX™ B100, B200, और GB200 Grace Blackwell Superchip के लिए NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर-आधारित उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला की घोषणा की है।

Plug-and-Play Liquid-Cooled AI SuperCluster

Supermicro के अध्यक्ष और CEO Charles Liang ने कहा, "Supermicro रैक-स्केल लिक्विड-कूलिंग के साथ AI समाधान बनाने और लागू करने में उद्योग का नेतृत्व करना जारी रखे हुए है। "लिक्विड कूलिंग वाले डेटा केंद्र वस्तुतः निःशुल्क हो सकते हैं तथा बिजली के उपयोग में निरंतर कमी के साथ ग्राहकों को बोनस मूल्य प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों के लिए हमारे समाधान NVIDIA AI Enterprise सॉफ्टवेयर के साथ अनुकूलित हैं, और हम विश्व स्तरीय दक्षता के साथ वैश्विक विनिर्माण क्षमता प्रदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप हम NVIDIA HGX H100 और H200 के साथ-साथ आगामी B100, B200 और GB200 समाधानों के साथ अपने लिक्विड-कूल्ड या एयर-कूल्ड टर्नकी क्लस्टर्स की डिलीवरी के समय को कम कर सकते हैं। कोल्ड प्लेट्स से लेकर CDUs और कूलिंग टावर्स तक, हमारे रैक-स्केल टोटल लिक्विड कूलिंग समाधान डेटा केंद्र की बिजली खपत को 40% तक कम कर सकते हैं।"

अधिक जानकारी के लिए www.supermicro.com/ai पर जाएं।

COMPUTEX 2024 में, Supermicro NVIDIA द्वारा 10U एयर-कूल्ड और 4U लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX B200-आधारित सिस्टम सहित Blackwell GPU के लिए अनुकूलित उनके आगामी सिस्टम का खुलासा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, Supermicro 8U एयर-कूल्ड NVIDIA HGX B100 सिस्टम और Supermicro के NVIDIA GB200 NVL72 रैक को प्रस्तुत करेगा जिसमें NVIDIA NVLink Switchesके साथ 72 इंटरकनेक्टेड GPU के साथ NVIDIA H200 NVL PCIe GPU और नव घोषित NVIDIA GB200 NVL2 आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने वाले नए NVIDIA MGX™ सिस्टम भी होंगे।

NVIDIA के संस्थापक और CEO, Jensen Huang, ने कहा, "जेनरेटिव AI संपूर्ण कंप्यूटिंग स्टैक को रीसेट कर रहा है - नए डेटा केंद्र GPU-त्वरित और AI के लिए अनुकूलित होंगे। Supermicro ने अत्याधुनिक NVIDIA त्वरित कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग समाधान तैयार किए हैं, जिससे ट्रिलियन-डॉलर के वैश्विक डेटा केंद्रों को AI युग के लिए अनुकूलित किया जा सकेगा।"

भाषा के बड़े मॉडलों का तेजी से विकास और Meta के Llama-3 और Mistral के Mixtral 8x22B जैसे ओपन-सोर्स मॉडलों का अनवरत नया परिचय आज के अत्याधुनिक AI मॉडलों को उद्यमों के लिए अधिक सुलभ बनाता है। AI infrastructure को सरल बनाने और सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता, AI क्रांति की वर्तमान तीव्र गति को सपोर्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Supermicro क्लाउड-नेटिव AI SuperClusters त्वरित पहुंच और पोर्टेबिलिटी की क्लाउड सुविधा के बीच की खाई को पाटता है, NVIDIA AI Enterprise का लाभ उठाता है, जिससे AI परियोजनाओं को किसी भी पैमाने पर पायलट से उत्पादन तक निर्बाध रूप से ले जाने की सुविधा मिलती है। यह सुरक्षित रूप से प्रबंधित डेटा के साथ कहीं भी चलाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें स्व-होस्टेड सिस्टम या ऑन-प्रिमिसेस बड़े डेटा केंद्र सम्मिलित हैं।

विभिन्न उद्योगों में कंपनियां तेजी से जनरेटिव AI उपयोग मामलों के साथ प्रयोग करते हुए, Supermicro NVIDIA के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि प्रयोग और AI एप्लिकेशनों के संचालन से लेकर उत्पादन परिनियोजन तथा बड़े पैमाने पर डेटा केंद्र AI तक एक सहज और गतिशील ट्रांसिशन सुनिश्चित किया जा सके। यह परिणाम NVIDIA AI Enterprise सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के साथ रैक और क्लस्टर-स्तरीय अनुकूलन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे प्रारंभिक खोज से लेकर स्केलेबल AI कार्यान्वयन तक की यात्रा सहज हो जाती है।

प्रबंधित सेवाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकल्प, डेटा साझाकरण और जनरेटिव AI रणनीति नियंत्रण से समझौता करती हैं। NVIDIA AI Enterprise का भाग NVIDIA NIM माइक्रोसर्विसेज़ निर्बाध रूप से प्रबंधित जनरेटिव AI और ओपन-सोर्स परिनियोजन लाभ प्रदान करती है। माइक्रोसर्विसेज़ के साथ इसका बहुमुखी प्रकल्पना रनटाइम, ओपन-सोर्स से लेकर NVIDIA के फाउंडेशन मॉडल तक, मॉडलों की एक विस्तृत श्रृंखला में जनरेटिव AI परिनियोजन को गति देता है। इसके अतिरिक्त, NVIDIA NeMo™ Enterprise-तैयार समाधानों के लिए डेटा क्यूरेशन, उन्नत अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति-संवर्धित पीढ़ी (RAG) के साथ कस्टम मॉडल विकास को सक्षम बनाता है। Supermicro के NVIDIA AI Enterprise रेडी SuperClusters के साथ मिलकर, NVIDIA NIM स्केलेबल, त्वरित जनरेटिव AI उत्पादन परिनियोजन के लिए सबसे तेज़ रास्ता प्रदान करता है।

Supermicro की वर्तमान जनरेटिव AI SuperClusters प्रस्तुतिओं में निम्न सम्मिलित हैं:

लिक्विड-कूल्ड Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 SuperClusters 5 रैक में कंप्यूट की स्केलेबल इकाई के रूप में 256 H100/H200 GPU के साथ (1 समर्पित नेटवर्किंग रैक सहित)

5 रैक में कंप्यूट की स्केलेबल इकाई के रूप में 256 H100/H200 GPU के साथ (1 समर्पित नेटवर्किंग रैक सहित) एयर-कूल्ड Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 SuperClusters 9 रैक में कंप्यूट की स्केलेबल इकाई के रूप में 256 HGX H100/H200 GPU के साथ (1 समर्पित नेटवर्किंग रैक सहित)

9 रैक में कंप्यूट की स्केलेबल इकाई के रूप में 256 HGX H100/H200 GPU के साथ (1 समर्पित नेटवर्किंग रैक सहित) Supermicro NVIDIA MGX GH200 SuperClusters 256 GH200 Grace™ के साथ 9 रैक में कंप्यूट की एक स्केलेबल इकाई के रूप में Hopper Superchips (1 समर्पित नेटवर्किंग रैक सहित)

Supermicro SuperClusters, NVIDIA NIM माइक्रोसर्विसेस और NVIDIA NeMo प्लेटफॉर्म के साथ शुरू-से-अंत-तक जनरेटिव AI अनुकूलन के लिए NVIDIA AI Enterprise के लिए तैयार हैं, और NVIDIA Quantum-2 InfiniBand के साथ-साथ नए NVIDIA Spectrum-X ईथरनेट प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूलित हैं, जिसमें हजारों GPUs वाले बड़े क्लस्टर के लिए प्रति GPU 400Gb/s की नेटवर्किंग स्पीड होती है।

Supermicro की आगामी SuperClusters प्रस्तुतिओं में निम्न सम्मिलित हैं:

Supermicro NVIDIA HGX B200 SuperClusters , लिक्विड-कूल्ड

, लिक्विड-कूल्ड Supermicro NVIDIA HGX B100/B200 SuperClusters , एयर-कूल्ड

, एयर-कूल्ड Supermicro NVIDIA GB200 NVL72 या NVL36 SuperClusters, लिक्विड-कूल्ड

Supermicro के SuperClusters समाधान LLM प्रशिक्षण, गहन शिक्षण और उच्च मात्रा और बैच आकार अनुमान के लिए अनुकूलित हैं। Supermicro की L11 और L12 सत्यापन परीक्षण और ऑन-साइट तैनाती सेवा ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करती है। ग्राहकों को डेटा केंद्र में आसान तैनाती और तेजी से परिणाम प्राप्त करने के लिए प्लग-एंड-प्ले स्केलेबल इकाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।

