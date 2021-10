यूरोपीय खाद्य जैतून, एक भूमध्यसागरीय आनंद जो जोशीली भारतीय पाक-कला को और जोश देता है

- 'यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 'स्पेन के जैतूनों के साथ यूरोप आपकी मेज़ पर' नामक प्रमोशन, रोमांचक और रसीली पाक-विधियों के जरिए दुनिया की दो सबसे जोशीली और उत्साही पाक शैलियों को एक साथ लाने की कोशिश करता है

- अनगिनत पाक रूपों (साबुत जैतून, जैतून की फांकें, गुठली रहित जैतून…) और किस्मों (मैन्ज़िनिला, क्वीन, पीमीएंतो (मिर्च) से भरे…) के जरिए खाद्य जैतून (टेबल ऑलिव्स) भारत की पाक-शैली में ढेर सारी संभावनाएं पैदा करते हैं

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2021 /PRNewswire/ -- यूरोपीय जैतून में वह हर चीज है जो कई घटकों वाले किसी भी व्यंजन को चमकाने और बेहतर बनाने के लिए चाहिए: चाहे वह कितना भी साधारण या जटिल क्यों न हो। जैतून स्वादिष्ट और परिष्कृत होते हैं और वे नब्बे से अधिक प्रकार से तैयार किए जाते हैं। इनकी गुणवत्ता और इनका स्वाद इन्हें एक वैश्विक उत्पाद बनाता है जो पाक-कलाओं और सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है।

यह भौगोलिक सीमाओं से मुक्त एक स्वादिष्ट स्नैक है जो कई घटकों वाले व्यंजनों को एकीकरण के अनुभवों में बदल देता है। यह एक सर्वगुणसंपन्न खाद्य पदार्थ है जो अपनी बहु-उपयोगिता के कारण यूरोपीय पाक-शैली के मूलतत्व को भारतीय मेज़, जो दुनिया की सर्वाधिक रोमांचक और विविधतापूर्ण पाक-शैलियों में से एक है, पर लाकर उसे, यदि संभव हो तो, और समृद्ध बनाता है।

इस अर्थ में, यूरोपीय जैतून सुगंधों और स्वादों की उस दुनिया में बिल्कुल फ़िट बैठता है जिससे भारतीय पाक-कला का निर्माण होता है। जब बात इसे किसी के दैनिक आहार में शामिल करने की हो, तो यह अत्यधिक बहु-उपयोगी है। इससे विविध प्रकार के स्वाद मिलते हैं और यह अन्य खाद्य पदार्थों के साथ रोचक जुड़ाव बना लेता है; यह सभी प्रकार के घटकों के साथ आसानी से अपनी जोड़ी बना लेता है जिसके फलस्वरूप अनगिनत व्यंजन और ड्रेसिंग बनाए जा सकते हैं; इन सब गुणों के चलते यह किसी भी भोजन का आदर्श साथी है।

यह कई रूपों में मिल सकता है (साबुत, कटा हुआ, फांकें, बोनलेस…) और यह बिरयानी चावल, चटनी, मिंट लस्सी, वेजिटेबिल समोसा, मोदक या माछेर झोल के साथ बिल्कुल फ़िट बैठता है। इतनी सारी किस्मों के चलते, यूरोपीय खाद्य जैतून सभी प्रकार के स्वादों के लिए आदर्श हैं और किसी भी मेज़ को, कभी-भी निराश न करने वाले इन भूमध्यसागरीय आश्चर्यों से वंचित नहीं होना चाहिए।

इस संदर्भ में, INTERACEITUNA ने तीन अत्यंत सम्मोहक पाक-विधियों के जरिए भारतीय उपभोक्ताओं की मेज़ पर यूरोप का एक सबसे अधिक प्रतीकात्मक खाद्य पदार्थ पेश किया है, जो दर्शाता है कि जब आप किसी थाली में जैतून रखते हैं, तो आप जीवन के उद्गम, इतिहास और उसे समझने व उसका आनंद लेने के एक तरीके को थाली पर परोस रहे होते हैं। पाक-कलाओं का यह मिलन, सांस्कृतिक एकीकरण का एक स्रोत बन जाता है और इस प्राचीन फल के आकर्षण और इसकी बहु-उपयोगिता को दर्शाता है।

स्वीट मोदक, होहीब्लांका जैतूनों के साथ

https://olivesatyourtable.in/sweet-modak-with-hojiblanca-olives/

मिंट लस्सी, क्वीन जैतूनों के साथ

https://olivesatyourtable.in/mint-lassi-with-queen-olives/

पीमीएंतो (मिर्च) से भरे जैतूनों के साथ बिरयानी चावल

https://olivesatyourtable.in/biryani-rice-with-olives-stuffed-with-pimiento/

INTERACEITUNA और स्पेन के जैतूनों के बारे में

INTERACEITUNA यानि इंटरप्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द टेबल ऑलिव को कृषि, मत्स्यपालन और खाद्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है जो खाद्य जैतूनों (टेबल ऑलिव्स) के उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के संपूर्ण सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य हित के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु गठित INTERACEITUNA, स्पेनिश खाद्य जैतूनों के ज्ञान को बढ़ावा देता है, और इस सेक्टर में शोध, संवर्धन और विकास गतिविधियां संचालित करता है। INTERACEITUNA और यूरोपीय संघ ने इस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाए हैं।

[email protected]

फोन: +34 915062860

मीडिया उपयोग के लिए फोटो: https://we.tl/t-2gN3xWbOt8

SOURCE Europe at your table, with olives from Spain