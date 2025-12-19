8º posto a livello mondiale | Wood Mackenzie pubblica la classifica mondiale dei produttori di moduli solari

SINGAPORE, 19 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Di recente, la società leader mondiale di consulenza e ricerca energetica Wood Mackenzie ha pubblicato la sua classifica globale dei produttori di moduli solari per il primo semestre del 2025. ELITE Solar ha ottenuto ancora una volta una posizione in questa prestigiosa classifica mondiale, piazzandosi all'ottavo posto a livello mondiale nella prima metà del 2025, ribadendo la propria competitività a livello globale, riconosciuta da un'autorità internazionale.

La classifica mondiale dei produttori di moduli solari stilata da Wood Mackenzie è comunemente considerata uno dei sistemi di valutazione più rigorosi e trasparenti del settore. Valuta i principali produttori mondiali in base a molteplici aspetti fondamentali, tra cui l'utilizzo della capacità, la maturità tecnologica, le prestazioni ESG e di responsabilità sociale d'impresa, la salute finanziaria, la resilienza della catena di fornitura, l'integrazione verticale, le capacità di ricerca e sviluppo e l'esperienza nella produzione di moduli. Rappresenta pertanto un importante punto di riferimento seguito attentamente dall'industria fotovoltaica mondiale.

Il rapporto sottolinea che, in un contesto di concorrenza crescente nell'ambito della produzione mondiale di energia fotovoltaica, le aziende in grado di mantenere posizioni stabili in genere dimostrano forti capacità nel servire sia i mercati premium che quelli tradizionali, possiedono sistemi di distribuzione globali affidabili e dimostrano una forza operativa sostenibile a lungo termine. Il ritorno di ELITE Solar all'ottavo posto della classifica sottolinea i continui progressi dell'azienda in termini di presenza produttiva globale, qualità dei prodotti ed eccellenza operativa complessiva.

Negli ultimi anni, ELITE Solar ha costantemente ampliato la sua presenza globale nella produzione e nella catena di fornitura, creando stabilimenti di produzione integrati di wafer, celle e moduli in Vietnam, Indonesia ed Egitto. Questa flessibile rete di capacità all'estero consente all'azienda di fornire prodotti stabili e conformi ai mercati chiave in Europa, Medio Oriente e nelle Americhe. Analogamente, ELITE Solar continua ad aumentare gli investimenti in tecnologie di celle e moduli ad alta efficienza, migliorando le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti e promuovendo attivamente iniziative ESG per rafforzare le pratiche di produzione ecologiche e la responsabilità sociale.

Guardando al futuro, ELITE Solar rimarrà fedele alla sua filosofia di sviluppo "Built on Quality. Driven by Excellence." Guidata dalle esigenze dei clienti e dalle dinamiche in continua evoluzione del mercato globale, l'azienda continua a impegnarsi per rafforzare le proprie capacità tecnologiche e le proprie prestazioni di distribuzione, perseguendo una crescita costante e a lungo termine, servendo al contempo clienti in tutto il mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849448/20251218WoodMac_Ranked_8_Option3.jpg