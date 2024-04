ABT e Marian sviluppano insieme la barca sportiva elettrica ABT | Marian M 800-R, in soli 20 esemplari e con una potenza fino a 450 kW

"Uno yacht elettrico di una categoria a sé"

KEMPTEN, Germania, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ -- In collaborazione con lo specialista austriaco di yacht elettrici, ABT Sportsline si spinge in acqua e presenta la sua prima barca elettrica: il lussuoso ABT | Marian M 800-R eroga fino a 450 kW, raggiunge una velocità massima fino a 85 km/h e vanta un design elegante.

La base per l'ABT I Marian M 800-R è il Marian M 800 Spyder di Marian. Lo scafo è appositamente progettato per la trazione elettrica come un semialiante particolarmente efficiente. Ciò garantisce un'autonomia di ben 80 chilometri in modalità Cruise e una velocità massima di ben 85 km/h. Abbinato alla propulsione ad albero, questo design garantisce il massimo comfort di crociera e spazio per nove passeggeri.

L'M 800-R è alimentato da un motore Next-Gen-E da 250 kW, con una batteria agli ioni di litio da 121,5 kWh e un sistema di spegnimento integrato. Il caricabatterie CCS consente la ricarica rapida fino a 150 kW, assicurando la ricarica in meno di un'ora, mentre il Juice Booster supporta ricariche fino a 22 kW. Sono adatte sia le tradizionali stazioni di ricarica per auto elettriche che le stazioni di ricarica marittime.

Lo yacht può essere utilizzato in varie modalità di guida. Nella MODALITÀ ABT, vengono mobilitati fino a 450 kW attivando tutte le pompe dell'acqua e ottimizzando il raffreddamento. In MODALITÀ PORT, la potenza viene ridotta a 15 kW per una manovrabilità sicura. La MODALITÀ CRUISE è piacevolmente silenziosa e ottimizzata per la guida efficiente su lunghe distanze con un massimo di 250 kW. L'M 800-R è adatto per acqua dolce e salata.

Gli elementi di design ABT, come i sedili in Alcantara con guscio posteriore o la presa d'aria per il vano motore, uniscono eleganza e funzionalità. L'illuminazione ambiente e subacquea crea un'atmosfera affascinante. Ulteriori caratteristiche estetiche includono un volante multifunzione illuminato, eleganti cunei neri e un display multifunzione all'avanguardia da 12 pollici con chartplotter GPS, display della temperatura dell'acqua ed ecoscandaglio. La barca è disponibile nei colori antracite e bianco con tappezzeria in pelle rossa.

L'ABT | Marian M 800-R è prodotto in un'edizione limitata di 20 esemplari presso il cantiere navale Marian in Austria. Il prezzo è di 450.000 euro (IVA esclusa). Il capolavoro marittimo sarà presentato alla gara di Formula E di Monaco al Port Hercule, Pontoon F, il 26 aprile. Dopo il debutto, è previsto un ABT | Marian "roadshow" sui laghi Wolfgangsee, Wörthersee, Lago di Starnberg e Lago di Garda.

Per vedere il kit stampa completo fare clic qui.

Contatto:

Florian Schindlbeck

+49 831 57140-684

[email protected]

