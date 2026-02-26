Accordo epocale tra Shell e METLEN per la cooperazione nella fornitura e nel commercio di GNL

ATENE, Grecia e LONDRA, 26 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Martedì 24 febbraio 2026 Shell e METLEN hanno siglato un Memorandum d'intesa (MoU) che definisce un quadro di cooperazione nell'ambito della fornitura e del commercio di gas naturale liquefatto (GNL).

Shell, uno dei maggiori produttori e distributori di GNL al mondo, e METLEN, leader nel mercato del gas naturale dell'Europa sudorientale, sono entrambe quotate alla Borsa di Londra e nell'indice FTSE 100.

In base al Memorandum d'intesa, le due società forniranno e scambieranno circa 0,5-1,0 miliardi di metri cubi all'anno nel quinquennio 2027-2031, fornendo GNL ai rigassificatori greci di Revithoussa e Alessandropoli. Inoltre, l'accordo prevede l'utilizzo del Corridoio Verticale del Gas, che consente l'accesso ad altri mercati europei oltre all'Europa sudorientale.

Shell, in qualità di maggiore acquirente di GNL dagli Stati Uniti, gode di una posizione favorevole per soddisfare il crescente fabbisogno di fornitura di gas naturale grazie al suo portafoglio globale, alle avanzate capacità di trasporto e all'ampia conoscenza del mercato.

Grazie a questo supporto, METLEN sta ulteriormente consolidando la sua posizione di protagonista nel settore del gas naturale all'interno della regione, migliorando la liquidità del mercato, contribuendo alla sicurezza energetica regionale e rafforzando il ruolo della Grecia come hub energetico regionale strategico.

Evangelos Mytilineos, Presidente esecutivo di METLEN, ha dichiarato: "Questo Memorandum d'intesa con Shell segna un passo importante nel consolidare il ruolo di METLEN nei mercati europei del gas naturale. La nostra cooperazione conferma l'impegno comune volto a migliorare la resilienza energetica dell'Europa, supportando lo sviluppo della Grecia in un hub energetico fondamentale nella regione".

Il Memorandum d'intesa riflette l'intenzione di entrambe le parti di perseguire uno sviluppo congiunto in diversi paesi europei, in linea con l'iniziativa del Corridoio Verticale del Gas. L'accordo è stato siglato a Washington, D.C., da Panagiotis Kanellopoulos, amministratore delegato e International Energy Supply & Trading di METLEN, e Tom Summers, vicepresidente esecutivo di Shell LNG, alla presenza di Stavros N. Papastavrou, Ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Chris Wright, segretario all'energia degli Stati Uniti, Doug Burgum, segretario degli interni degli Stati Uniti e presidente del National Energy Dominance Council, Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia e Colette Hirstius, presidente di Shell USA, Inc., i quali hanno sottolineato l'importanza strategica di questa cooperazione.

Note per i redattori:

Il materiale fotografico ufficiale di METLEN e delle relative attività è disponibile qui.

Informazioni su METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è la società madre del gruppo industriale ed energetico internazionale, leader nei settori della metallurgia e dell'energia, che punta sulla crescita sostenibile e sull'economia circolare. METLEN è un punto di riferimento nell'ambito della metallurgia "verde" competitiva a livello europeo e mondiale, in quanto gestisce l'unico impianto di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario completamente integrato nell'Unione Europea, con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, la Società fornisce soluzioni integrate con l'attuazione di progetti di generazione di energia termica e rinnovabile, distribuzione e fornitura di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, sistemi di accumulo a batteria e altre tecnologie verdi. METLEN opera in cinque continenti ed è presente in oltre 40 paesi, impiegando oltre 9.000 persone in tutto il mondo e utilizzando un modello completamente sinergico nelle sue attività di metallurgia, energia e sviluppo di progetti energetici end-to-end.

Dati finanziari chiave di METLEN

La Società è quotata principalmente alla Borsa di Londra e secondariamente alla Borsa di Atene, ed è un componente dell'indice FTSE 100. Nel 2024, METLEN ha registrato un fatturato consolidato di 5,68 miliardi di euro e un EBITDA di 1,08 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto all'anno precedente, con un utile netto di 615 milioni di euro. La posizione finanziaria netta rettificata si è attestata a 1,78 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA di 1,7x, che dimostra una forte resilienza finanziaria. METLEN è valutata dalle principali agenzie internazionali di sostenibilità ed ESG, occupando una posizione di rilievo in Grecia nell'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market e si distingue in MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

Se non desideri più ricevere comunicati stampa e aggiornamenti da METLEN, clicca qui.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5822950/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg