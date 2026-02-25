Accord historique entre Shell et METLEN pour une coopération dans la fourniture et le négoce de GNL

ATHENES, Grèce et LONDRES, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Shell et METLEN, ont signé le mardi 24 février 2026, un protocole d'accord établissant un cadre de coopération pour la fourniture et le commerce de gaz naturel liquéfié (GNL).

Shell, l'un des plus grands producteurs et négociants de GNL au monde, et METLEN, qui occupe une position de premier plan sur le marché du gaz naturel en Europe du Sud-Est, sont tous deux cotés à la Bourse de Londres et à l'indice FTSE 100.

En vertu du protocole d'accord, les deux sociétés fourniront et échangeront environ 0,5 à 1,0 milliard de m3 par an sur une période de cinq ans (2027-2031), avec des livraisons aux installations grecques de regazéification du GNL de Revithoussa et d'Alexandroupolis. L'accord prévoit également l'utilisation du corridor vertical pour le gaz, ce qui permettra d'accéder à d'autres marchés européens au-delà de l'Europe du Sud-Est.

Shell, en tant que premier acheteur de GNL en provenance des États-Unis, est bien placé pour répondre aux besoins croissants d'approvisionnement en gaz naturel grâce à son portefeuille mondial, à ses capacités de transport avancées et à sa grande expertise du marché.

Grâce à ce soutien, METLEN renforce encore sa position en tant qu'acteur clé du gaz naturel dans la région, améliorant la liquidité du marché tout en contribuant à la sécurité énergétique régionale et en renforçant le rôle de la Grèce en tant que plaque tournante stratégique de l'énergie dans la région.

Evangelos Mytilineos, président exécutif de METLEN, a déclaré : "Ce protocole d'accord avec Shell marque une étape importante dans le renforcement du rôle de METLEN sur les marchés européens du gaz naturel. Notre coopération confirme notre engagement commun à renforcer la résilience énergétique de l'Europe, tout en soutenant l'évolution de la Grèce vers un centre énergétique clé dans la région."

Le protocole d'accord reflète l'intention des deux parties de poursuivre un développement commun dans un certain nombre de pays européens, conformément à l'initiative du corridor vertical pour le gaz. L'accord a été signé à Washington, D.C., par Panagiotis Kanellopoulos, directeur général de l'approvisionnement international en énergie et du commerce chez METLEN, et Tom Summers, vice-président exécutif de Shell LNG, en présence de Stavros N. Papastavrou, ministre grec de l'environnement et de l'énergie, Chris Wright, secrétaire américain à l'énergie, Doug Burgum, secrétaire américain à l'intérieur et président du National Energy Dominance Council, Kimberly Guilfoyle, ambassadrice des États-Unis en Grèce, et Colette Hirstius, présidente de Shell USA, Inc, soulignant l'importance stratégique de cette coopération.

Notes aux rédacteurs :

Les photos officielles de METLEN et de ses activités sont disponibles à l'adresse et à l'adresse.

À propos de METLEN :

Leader des secteurs de la métallurgie et de l'énergie axé sur la croissance durable et l'économie circulaire, METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) est la société mère du groupe industriel et énergétique international. METLEN est une référence en matière de métallurgie "verte" compétitive, tant au niveau européen que mondial, car elle exploite la seule usine entièrement intégrée de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire sur le site de l'Union européenne, avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, l'entreprise fournit des solutions intégrées grâce à la mise en œuvre de projets de production d'énergie thermique et renouvelable, à la distribution et à la fourniture d'électricité, ainsi qu'à des investissements dans l'infrastructure de réseau, le stockage par batterie ou d'autres technologies vertes. Appliquant un modèle entièrement synergique dans ses activités de métallurgie, d'énergie et de développement de projets énergétiques de bout en bout, METLEN opère dans plus de 40 pays sur cinq continents, et emploie plus de 9 000 personnes dans le monde.

Faits saillants financiers de METLEN

La société est cotée en premier lieu à la Bourse de Londres et en second lieu à la Bourse d'Athènes. Elle fait partie de l'indice FTSE 100. En 2024, METLEN a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 5,68 milliards d'euros et un excédent brut d'exploitation de 1,08 milliard d'euros, en hausse de 7 % en glissement annuel, avec un bénéfice net de 615 millions d'euros. La dette nette ajustée s'élève à 1,78 milliard d'euros, et le ratio dette nette/excédent brut d'exploitation de 1,7x témoigne d'une forte résilience financière. METLEN est évalué par les principales agences internationales de développement durable et d'ESG, occupant la position grecque unique dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, et se distinguant sur MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg et IdealRatings.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

Si vous ne souhaitez plus recevoir les communiqués de presse et les mises à jour de METLEN, cliquez sur ici.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5822950/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg