Al via il WTCF Helsinki Fragrant Hills Tourism Summit incentrato sull'innovazione e lo sviluppo delle città

PECHINO, 5 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Il 2 settembre, ad Helsinki, in Finlandia si è tenuto il WTCF Fragrant Hills Tourism Summit 2019 dal tema "Itinerari turistici intelligenti verso l'innovazione e lo sviluppo delle città". I delegati al turismo di città di tutto il mondo si sono confrontati in maniera approfondita sul turismo e sulle città intelligenti e hanno proposto suggerimenti costruttivi per migliorare l'innovazione e lo sviluppo delle città.

Song Yu, Segretario Generale del WTCF e Direttore del dell'Ufficio Municipale della Cultura e del Turismo di Pechino, ha affermato nel suo discorso che il 55% della popolazione mondiale vive attualmente nelle città, e si prevede che entro il 2050, il 66% della popolazione vivrà nelle città, e la società umana entrerà in una fase di sviluppo completamente dominata dalla città. Nel turismo mondiale, le città turistiche non sono solo le principali destinazioni e mercati d'origine, ma anche poli e fonti di turismo importanti che devono assicurare servizi. Con il diffuso utilizzo dell'Internet delle Cose, i nuovi modelli di turismo come i tour fai-da-te, i tour personalizzati o quelli familiari stanno emergendo continuamente, e pongono nuove sfide ai tradizionali modelli di servizi turistici, di gestione e di marketing. Il turismo intelligente sta avendo grande influenza sull'innovazione e lo sviluppo del turismo mondiale. Ci si augura che il livello del servizio turistico mondiale, la gestione, il marketing e l'esperienza siano ulteriormente valorizzati attraverso la costruzione di città turistiche intelligenti, in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo mondiale.

Al Summit è stato pubblicato il Rapporto mondiale sul turismo intelligente nelle città, un importante risultato accademico del WTCF. Secondo il rapporto, molte città attribuiscono fondamentale importanza allo sviluppo verso le città intelligenti e utilizzano le tecnologie per migliorare la loro "vivibilità" e "produttività". Helsinki, ad esempio, si è prefissata da tempo un obiettivo strategico per fare di Helsinki la migliore città digitale. L'operazione di Helsinki si basa sulla sua apertura e trasparenza, con servizi elettronici accessibili e l'uso innovativo della tecnologia mobile, dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. Pechino si sta sviluppando verso una "Pechino intelligente" che si basa totalmente sui dati e ha fatto passi da gigante nell'infrastruttura informativa e nei servizi pubblici. Sulla base della gestione intelligente di grandi dati, il settore turistico di Pechino ha istituito e migliorato il suo sistema di e-government, il sistema di business turistico e i servizi disponibili sui siti web governativi, ecc. Le tecnologie intelligenti vengono sempre più usate nella gestione del turismo per soddisfare al meglio i bisogni dei residenti e dei turisti.

Il WTCF è la prima organizzazione turistica internazionale che si occupa delle città turistiche. Attualmente conta 218 membri, tra cui 145 città e 73 istituzioni. Guidato dalla visione centrale di "Migliorare la vita nelle città attraverso il turismo", il WTCF mira a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le città turistiche mondiali.

