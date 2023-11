AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL 1000 MIGLIA WARM UP USA

OSPITALITÀ A CINQUE STELLE, ATTIVITÀ SPORTIVE IN STILE 1000 MIGLIA, FORMAZIONE SPECIALIZZATA E SCENARI UNICI PER L'EVENTO AMERICANO DELLA FRECCIA ROSSA

MIDDLEBURG, Va., 1 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Tutto è pronto per l'inizio del 1000 Miglia Warm Up USA, l'evento nell'area di Washington DC pensato per consolidare il brand 1000 Miglia negli Stati Uniti e preparare al meglio gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della Corsa che si svolge in Italia.

1000 Miglia Warm Up USA, in the Washington DC area

Due le categorie di vetture ammesse: 1000 Miglia Era Car Class e Post 1000 Miglia Era Car Class. La prima include sia gli esemplari che i modelli che hanno partecipato alla 1000 Miglia di velocità sia quelli prodotti nello stesso arco di tempo e che rivestono un valore storico e sportivo. La seconda comprende auto Sportive, Gran Turismo o Super Car prodotte dal 1958 nella loro configurazione originale. Due categorie anche per gli equipaggi, la Veteran e la Novice.

La giornata inaugurale di oggi sarà dedicata al training degli equipaggi che, sul circuito Summit Point, apprenderanno le regole delle gare di regolarità italiane e testeranno in pista il funzionamento dei pressostati. Il miglior equipaggio nelle Prove Cronometrate e di Media in circuito e nella navigazione con Roadbook da Summit Point a Middleburg si aggiudicherà il trofeo Micro 1000 Miglia.

Domani, 2 Novembre, prenderà il via la Coppa Usa, una competizione in tre tappe di oltre 500 Miglia che manterrà come base il Salamander Resort e la città di Middleburg.

Nel corso della prima giornata di gara gli equipaggi attraverseranno lo Shenandoah National Park e affronteranno una serie di Prove Cronometrate lungo le strade della Barboursville Vineyards, incantevole tenuta nella campagna della Virginia; dopo un pranzo dal sapore italiano, la ripartenza per percorrere i 150 chilometri che li separeranno dal traguardo di tappa. Venerdì 3 Novembre la prima parte della giornata si concluderà al polo di addestramento per cavalli Beverly Equestrian e il pomeriggio sarà dedicato al Trofeo Middleburg, una sfida 1 vs 1 nel cuore della cittadina della Virginia.

Sabato 4 Novembre la chiusura a Washington DC: dopo il pranzo al Congressional Country Club di Bethesda nel Maryland, le auto entreranno nel cuore della Capitale costeggiando Lincoln Memorial, United States Capitol e White House e sfileranno sul suolo italiano dell'Ambasciata d'Italia a Washington prima dell'ultimo settore di gara verso Middleburg.

