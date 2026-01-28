AMBURGO, Germania, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Il 23 gennaio 2026. Il Tribunale regionale di Amburgo ha accolto l'istanza di Ališer Usmanov contro il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) e ha vietato la diffusione di una serie di affermazioni diffamatorie nei suoi confronti. Inoltre, per la prima volta un tribunale di giurisdizione europea ha proibito le dichiarazioni infamatorie di Alexej Navalny nei confronti di A. Usmanov.

Nell'aprile 2023, FAZ, una delle principali pubblicazioni nazionali tedesche fra le più autorevoli, ha pubblicato un articolo dal titolo "Su richiesta del Cremlino", che conteneva numerose dichiarazioni diffamatorie nei confronti di A. Usmanov. In seguito al rifiuto da parte del quotidiano di firmare un avviso di cessazione e desistenza A. Usmanov ha presentato un'istanza presso il Tribunale regionale di Amburgo. Il tribunale ha accettato le sue argomentazioni e ha accolto la domanda integralmente.

Tra le dichiarazioni di FAZ vietate dal tribunale figurano quelle secondo cui A. Usmanov avrebbe utilizzato il proprio patrimonio "nell'interesse o a favore del Cremlino", avrebbe rappresentato in modo informale gli interessi delle autorità russe in Uzbekistan e avrebbe interferito nella politica editoriale del quotidiano «Kommersant» dopo averlo acquisito nel 2006.

Inoltre, per la prima volta un tribunale di giurisdizione europea ha proibito la diffusione delle affermazioni di Alexej Navalny, precedentemente riconosciute false da un tribunale russo, secondo cui A. Usmanov avrebbe "regalato" beni immobili a entità legate al vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in qualità di "compensazione per il fatto che Medvedev copriva gli affari di Usmanov a spese di Gazprom" e che nel 2002 avrebbe acquisito gli asset di Gazprom Investholding tramite una società da lui controllata vendendo beni statali a sé stesso.

In precedenza le affermazioni di A. Navalny e le accuse di interferenza nella politica editoriale del quotidiano Kommersant sono state usate per giustificare le sanzioni dell'UE contro A. Usmanov e avviare indagini contro di lui in Germania. I rappresentanti di A. Usmanov le hanno smentito più volte.

Ora le dichiarazioni di FAZ sono state riconosciute dal tribunale come una violazione dei diritti personali di A. Usmanov e sono state vietate. In caso di violazione del divieto, può essere inflitta una sanzione fino a 250.000 euro per ogni singolo caso di violazione e, qualora non sia possibile riscuoterla, può essere disposto l'arresto amministrativo fino a sei mesi per ogni violazione del divieto, fino a un massimo complessivo di due anni.

La sentenza del Tribunale regionale di Amburgo continua la serie di sentenze giudiziarie a favore di A. Usmanov che contestano le affermazioni utilizzate per motivare le sanzioni nei suoi confronti. Nel gennaio 2024 è stata emessa una sentenza contro la rivista americana Forbes, il cui articolo era stato utilizzato dal Consiglio dell'UE come prova chiave nel dossier sulle sanzioni nei confronti di A. Usmanov.

Inoltre, nel gennaio 2026, il Tribunale regionale di Amburgo ha vietato le affermazioni della testata svizzera Watson relative al possesso da parte di A. Usmanov di immobili sul lago Tegernsee in Germania e dello yacht Dilbar. In precedenza, sentenze simili erano state emesse dal tribunale contro il quotidiano tedesco Tagesspiegel, l'austriaco Exxpress, il lussemburghese Luxembourg Times, lo svizzero Blick e altri.

Nel dicembre 2025, in Germania è stata archiviata l'indagine contro A. Usmanov per sospetta violazione della legge tedesca sulle attività economiche estere legata alle restrizioni sanzionatorie dell'UE vigenti nei suoi confronti, senza alcuna accusa e con il mantenimento della presunzione di innocenza. Un anno prima in Germania è stata chiusa in modo analogo un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro nei confronti di A. Usmanov.

Joachim Steinhofel, avvocato esperto nell'ambito di diritto mediatico che rappresenta A. Usmanov, osserva: "Questa sentenza conferma che le principali accuse contenute nell'articolo di FAZ non erano altro che un insieme di affermazioni fattuali errate e narrazioni screditate di Alexey Navalny. L'incapacità del giornale di fornire prove è indicativa e rispecchia il fallimento delle indagini di matrice politica contro Ališer Usmanov in Germania. Non è la prima volta che affermazioni fattuali false che ripetono gli elementi essenziali della motivazione alla base delle sanzioni contro il Sig. Usmanov vengono vietate dai tribunali. Questo consente di giungere alla conclusione giuridicamente fondata che la motivazione alla base delle sanzioni dell'UE non è altro che un accumulo di accuse diffamatorie, infondate e quindi illegittime".

Riferimenti:

Tra il 2023 e il 2026, gli avvocati di A. Usmanov e dei suoi familiari hanno ricevuto 18 ordinanze del tribunale e 105 avvisi di cessazione e desistenza da organi di stampa di tutto il mondo. Centinaia di articoli e link inappropriati sono stati rimossi e sono state apportate correzioni a oltre 2000 pubblicazioni.

A. Usmanov ha vinto le cause contro la rivista americana Forbes, il quotidiano tedesco Tagesspiegel, il quotidiano austriaco Kurier, le principali emittenti televisive e radiofoniche tedesche RTL e ARD/Westdeutscher Rundfunk e altre.

Nell'aprile 2025, il quotidiano tedesco Münchner Merkur ha cancellato 15 articoli su A. Usmanov, alcuni dei quali erano stati utilizzati per avviare indagini contro di lui in Germania ed erano menzionati nel dossier sulle sanzioni del Consiglio dell'UE nei confronti di A. Usmanov. Allo stesso modo, il quotidiano regionale tedesco Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) ha cancellato o modificato 36 dei suoi articoli inesatti, mentre l'importante quotidiano irlandese EU Reporter ha contemporaneamente rimosso dal proprio sito 174 link in 58 lingue.

Nel febbraio 2025, la più grande agenzia di stampa tedesca, la dpa, ha distribuito ai suoi partner mediatici in Germania e in altri paesi una ritrattazione del proprio articolo sul presunto possesso dello yacht Dilbar da parte della sorella di A. Usmanov, citando il ritiro da parte dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesca (BKA) della rispettiva dichiarazione. La notizia è stata rimossa dai siti web di pubblicazioni come Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrücker Zeitung e molte altre.

Nel marzo 2025, il programma televisivo più antico e popolare della Germania, Tagesschau, è stato costretto a rimuovere informazioni simili dal suo sito web.