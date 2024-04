All'AACR, l'IRBM illustrerà l'importante efficacia preclinica di nuovi composti antitumorali contro i tumori cerebrali aggressivi e la leucemia linfoblastica acuta

ROMA, 4 aprile 2024 /PRNewswire/ -- IRBM, leader nel settore della ricerca farmaceutica, ha annunciato che all'incontro annuale dell'American Association for Cancer Research (AACR), che si terrà a San Diego dal 5 al 10 aprile, renderà pubblici i risultati preclinici di due dei suoi nuovi composti antitumorali. I dati mostreranno il lavoro svolto da IRBM per rispondere ad alcune delle attuali limitazioni esistenti nelle terapie contro il cancro.







Caratteristiche principali dei nuovi composti terapeutici:

L'anticorpo monoclonale farmaco-coniugato (ADC) anti-CRLF2/TLSPR ( AM E3-SG3249 ) per il trattamento della Leucemia Linfoblastica Acuta " Ph-like ", con potenziale per diventare un farmaco " first-in-class ", ha dimostrato una significativa efficacia preclinica, rappresentando un approccio pionieristico al trattamento di una tumore ematologico caratterizzato da prognosi sfavorevole e tassi elevati di recidiva in pazienti spesso adolescenti.

) per il trattamento della Leucemia Linfoblastica Acuta " ", con potenziale per diventare un farmaco " ", ha dimostrato una significativa efficacia preclinica, rappresentando un approccio pionieristico al trattamento di una tumore ematologico caratterizzato da prognosi sfavorevole e tassi elevati di recidiva in pazienti spesso adolescenti. L'inibitore allosterico di SHP2 per il supermento della barriera emato-encefalica (I-1000233), con potenziale per diventare un farmaco "best-in-class", ha mostrato risultati promettenti negli studi preclinici, offrendo un nuovo metodo di trattamento dei pazienti con tumori maligni causati da alterazioni nella via di trasduzione del segnale RAS-MAPK, inclusi tumori cerebrali difficili da trattare e metastasi encefaliche.

Carlo Toniatti, MD, PhD, Direttore Scientifico di IRBM, ha espresso il suo entusiasmo per le prossime presentazioni: "L'incontro dell'AACR rappresenta un'opportunità unica per condividere con la comunità scientifica globale i nostri recenti progressi nella ricerca antitumorale. Il lavoro sull'ADC mirato a CRLF2/TLSPR e sull'inibitore di SHP2 penetrante nel sistema nervoso centrale testimonia il nostro incessante sforzo verso l'identificazione di nuove strategie terapeutiche che possono fare una differenza significativa nella vita dei pazienti che combattono il cancro. Questi risultati rispecchiano la nostra profonda competenza scientifica e il nostro spirito creativo, e sottolineano il ruolo di IRBM come leader nel settore della scoperta e sviluppo di farmaci innovativi".

I due composti, che sono stati sviluppati attraverso la fase di scoperta nel contesto pubblico-privato della Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening (CNCCS), testimoniano le capacità di ricerca integrata di IRBM e il suo costante impegno per il progresso scientifico al fine di migliorare la qualità di vita e i trattamenti disponibili per i pazienti colpiti da cancro.

I dettagli per le presentazioni poster sono elencati di seguito.

Inibitore SHP2 penetrante nel sistema nervoso centrale:

Categoria della sessione: Terapie sperimentali e molecolari

Titolo della sessione: Inibitori delle chinasi e delle fosfatasi 2

Data e ora della sessione: Lunedì 8 aprile 2024, dalle 9:00 alle 12:30

Luogo: Sezione poster 25

Numero del tabellone per poster: 24

Numero dell'abstract pubblicato: 1975

Relatore: Francesca Puca, PhD.

ADC mirato a CRLF2/TLSPR:

Categoria della sessione: Immunologia

Titolo della sessione: Coniugati anticorpo-farmaco

Data e ora della sessione: Lunedì 8 aprile 2024, 13:30 - 17:00

Luogo: Sezione poster 2

Numero del tabellone per poster: 13

Numero dell'abstract pubblicato: 2610

Relatore: Claudia Dall'Armi, PhD.

Informazioni su IRBM

IRBM è un' organizzazione di ricerca scientifica a contratto (CRO) all'avanguardia nella scoperta e sviluppo di farmaci; sfrutta una struttura di ricerca integrata per accelerare scoperte basate su team di ricerca multifunzionali e migliorare l'efficienza dello sviluppo di nuove terapie dal concetto all'identificazione del farmaco candidato.

Con una vasta storia di successo, caratterizzata da contributi alla realizzazione di quattro farmaci approvati e una propria pipeline di oncologia e altre aree terapeutiche, IRBM si avvale di solide collaborazioni internazionali. Le ampie capacità interne aiutano IRBM e i suoi partner a raggiungere traguardi chiave e a progredire verso la sperimentazione clinica, posizionando IRBM come uno dei principali attori nella promozione dell'innovazione nei settori farmaceutico e biotecnologico.

Informazioni sul CNCCS

La Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening (CNCCS) è un consorzio pubblico-privato creato nel 2010 dall'IRBM in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Opera come una "lead factory ", identificando composti che agiscono su bersagli biologici innovativi ed è inoltre un centro per la ricerca traslazionale nei settori delle malattie rare, trascurate e legate alla povertà.

Sito web: https://www.irbm.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2354912/IRBM_Logo.jpg