L'IRBM s'apprête à dévoiler la forte efficacité antitumorale de nouveaux agents précliniques contre les tumeurs cérébrales agressives et la leucémie lymphoblastique aiguë à l'AACR

ROME, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'IRBM, un leader dans le domaine de la découverte de médicaments, a annoncé aujourd'hui qu'il dévoilera de nouvelles données sur deux de ses actifs internes les plus prometteurs lors de la prochaine réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui aura lieu à San Diego du 5 au 10 avril Les données permettront de mieux comprendre les nouveaux composés mis au point pour répondre à des besoins critiques non satisfaits dans le traitement du cancer.

Points forts des actifs :

Le conjugué anticorps-médicament (ADC), qui pourrait être le meilleur de sa catégorie, ciblant CRLF2/TLSPR dans la LLA-B de type « Ph-positif » (AM E3-SG3249) a démontré une efficacité préclinique significative, représentant une approche pionnière dans le traitement du cancer hématologique qui se caractérise par un mauvais pronostic et des taux de rechute élevés, touchant souvent les adolescents.

L'inhibiteur allostérique SHP2 perméable au cerveau (I-1000233), qui pourrait être le meilleur de sa catégorie, a montré des résultats prometteurs dans les études précliniques, offrant une nouvelle méthode de traitement des patients atteints de tumeurs malignes induites par RAS, y compris des tumeurs cérébrales et des métastases difficiles à traiter.

Le Dr Carlo Toniatti, directeur scientifique de l'IRBM, a exprimé son enthousiasme concernant les présentations à venir : « La réunion de l'AACR offre à l'IRBM une occasion unique de partager nos dernières avancées en matière de recherche sur le cancer avec la communauté scientifique mondiale. Nos travaux sur l'ADC ciblant CRLF2/TLSPR et l'inhibiteur de petite molécule de la SHP2 pénétrant dans le SNC illustrent notre quête incessante de nouvelles stratégies thérapeutiques susceptibles de faire une différence significative dans la vie des patients luttant contre le cancer. Ces développements reflètent notre expertise scientifique approfondie et notre esprit d'innovation, soulignant le rôle de l'IRBM en tant que précurseur dans l'industrie intégrée de la découverte de médicaments.

Les deux actifs, qui ont progressé jusqu'à la phase de découverte dans l'environnement public-privé de la Collection nationale de composés chimiques et centre de criblage (CNCCS), témoignent des capacités de recherche intégrées de l'IRBM, de son engagement à faire progresser la science afin d'améliorer les vies et de sa quête de nouveaux et meilleurs traitements contre le cancer.

Les détails des présentations par affiches sont énumérés ci-dessous.

Inhibiteur SHP2 pénétrant dans le SNC :

Catégorie de session : thérapeutique expérimentale et moléculaire

Objet de la séance : inhibiteurs de kinases et de phosphatases de type 2

Date et heure de la session : lundi 8 avril 2024, 9h00 - 12h30

Lieu : Section 25

Numéro de l'affiche : 24

Numéro du résumé publié : 1975

Intervenant : Dr Francesca Puca, chercheuse scientifique principale

ADC ciblant CRLF2/TLSPR :

Catégorie de session : immunologie

Objet de la séance : conjugués anticorps-médicament

Date et heure de la session : Lundi 8 avril 2024, 13h30 - 17h00

Lieu : Section 2

Numéro de l'affiche : 13

Numéro du résumé publié : 2610

Intervenant : Dr Claudia Dall'Armi, chercheuse principale

À propos de l'IRBM

L'IRBM est un organisme de recherche scientifique sous contrat (CRO) qui est à l'avant-garde de la découverte de médicaments, tirant parti d'une installation de recherche unifiée pour accélérer les percées en équipe et améliorer l'efficacité du concept au candidat.

Avec un historique de contribution à quatre médicaments approuvés, et son propre pipeline interne d'oncologie et d'autres actifs thérapeutiques, l'IRBM est alimenté par des collaborations approfondies et des décennies d'expertise d'institutions mondiales de premier plan. Ses capacités internes complètes aident ses partenaires à franchir des étapes clés et à progresser vers la préparation clinique, positionnant ainsi l'IRBM comme un acteur majeur de l'innovation dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

À propos de la CNCCS

La Collection nationale de composés chimiques et centre de criblage (CNCCS) est un consortium public-privé créé en 2010 par l'IRBM en collaboration avec le Conseil national de la recherche (CNR) italien et l'Institut national de la santé (ISS) italien. Il agit comme une « usine de pointe », identifiant des composés agissant sur des cibles biologiques innovantes tout en étant un centre de recherche translationnelle dans les domaines des maladies rares, négligées et liées à la pauvreté.

