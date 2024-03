IRBM apre una nuova sede a Boston

Crescita strategica e maggiore visibilità destinate a rafforzare la posizione di leadership nella ricerca di IRBM

ROMA, 6 marzo 2024 /PRNewswire/ -- IRBM, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) integrata per la scoperta di farmaci, annuncia la sua espansione globale con un nuovo ufficio a Boston, Massachusetts, una pietra miliare per la biotecnologia e la scoperta farmacologica. Questa iniziativa strategica sottolinea l'impegno di IRBM nel promuovere l'innovazione e la collaborazione nel settore delle scienze della vita, con l'obiettivo di sfruttare il dinamico ecosistema biotecnologico di Boston per lo sviluppo accelerato di terapie che rispondono a bisogni medici insoddisfatti su scala più ampia.

Ampliando la portata globale di IRBM, il sito di Boston migliorerà le interazioni dirette con partner, collaboratori e la più ampia comunità scientifica negli Stati Uniti e a livello internazionale. Questa mossa rafforza la missione di IRBM di ampliare i risultati in ambito sanitario attraverso la ricerca innovativa e un approccio integrato e collaborativo alla scoperta dei farmaci.

Matteo Liguori, CEO di IRBM, ha espresso il suo entusiasmo per l'espansione: "L'apertura del nostro primo ufficio internazionale a Boston segna una pietra miliare significativa nel viaggio di IRBM, riflettendo il nostro impegno nel far progredire la scienza e la salute su scala globale. Siamo entusiasti di far parte del vivace ecosistema biotecnologico di Boston, che ci aiuterà a facilitare nuove collaborazioni e ad accelerare il nostro contributo alla scoperta di farmaci e alla comunità scientifica."

In concomitanza con l'apertura dell'ufficio di Boston, IRBM è lieta di annunciare il lancio del suo sito web riprogettato (https://www.irbm.com/), che offre un'esperienza più intuitiva e facile da usare. Il sito Web fornisce approfondimenti dettagliati sulla ricerca, sulle capacità e sulle opportunità di partnership di IRBM, riflettendo gli sforzi dell'azienda per migliorare il coinvolgimento con la comunità scientifica globale, i partner e il pubblico.

L'apertura dell'ufficio di IRBM a Boston e il lancio del sito web riprogettato rappresentano importanti passi avanti nella portata globale e nell'impegno digitale dell'azienda. IRBM dà il benvenuto a collaboratori e partner attuali e futuri per organizzare una visita alla nuova sede di Boston ed esplorare il sito web aggiornato, azioni che sottolineano l'impegno di IRBM nel promuovere la salute attraverso l'innovazione scientifica e la partnership.

Informazioni su IRBM

IRBM è un leader globale nella scoperta di farmaci e vanta un modello unico di conduzione di tutta la ricerca in un unico sito, favorendo un'agilità ed efficienza senza precedenti, dal concetto al candidato. Questo modello facilita rapidi progressi riducendo al minimo le battute d'arresto. Con una storia di contributo alla realizzazione di quattro farmaci approvati, IRBM si avvale di profonde collaborazioni e decenni di esperienza da parte delle principali istituzioni globali. Le capacità interne complete di IRBM aiutano i partner a raggiungere traguardi chiave e a progredire verso la preparazione clinica, posizionando l'azienda come uno dei principali attori nella promozione dell'innovazione nel settore farmaceutico e biotecnologico.Inizio del modulo

