Amazon Prime Day 2022: EZVIZ lancerà le sue offerte più interessanti su alcuni best seller per la casa intelligente da usare tutto l'anno

Il Prime Day si svolgerà il 12 e 13 luglio 2022. Questo sarà il momento migliore per acquistare le telecamere EZVIZ a prezzi straordinari. Per coloro che intendono allontanarsi da casa durante le vacanze estive ma vogliono avere la certezza che la propria casa sarà al sicuro, EZVIZ offre soluzioni semplici e ricche di funzionalità per chi è alle prime armi ma anche per gli appassionati di tecnologia, che vogliono migliorare la sicurezza della casa. Oltre alla protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sarà possibile anche vedere quando i pacchi vengono consegnati e rimanere connessi ad animali domestici e familiari, anche a distanza.

L'elenco sottostante presenta alcune delle migliori offerte. Troverete queste e molte altre proposte anche nel negozio di EZVIZ su Amazon.

Monitoraggio degli ambienti interni

È una telecamera indispensabile per tenere d'occhio la tua famiglia e gli animali domestici con cura e amore 24 ore su 24, 7 giorni su 7. CP1 può ruotare facilmente per tracciare automaticamente qualsiasi oggetto in movimento con un'eccezionale risoluzione 2K. Fornisce inoltre molte funzioni utili, come la comunicazione bidirezionale, un'eccellente visione notturna e una modalità di sospensione per la protezione della privacy.

Monitoraggio degli ambienti esterni

Una telecamera per esterni estremamente semplice ma potente, che non richiede alcun cablaggio e nessun abbonamento. Basta ricaricarla ogni 210 giorni o semplicemente collegarla al pannello solare per mantenerla alimentata. Resiste alle intemperie, ed è pronta per essere installata ovunque, ancheall'aperto. BC1C offre inoltre spazio di archiviazione dati gratuito integrato, per salvare in sicurezza i video attivati dal movimento umano.

La telecamera BC2 di EZVIZ è splendidamente progettata con un aspetto moderno e raffinato, ma soprattutto estremamente compatto. Grazie alla batteria ricaricabile da 2.000 mAh integrata, la telecamera BC2 ha un'autonomia di fino a 50 giorni a carica completa. Non occorre più installarla vicino a una presa e quindi può essere anche una perfetta compagna di viaggio. In situazioni di emergenza o in caso di interruzioni dell'alimentazione, quando la maggior parte delle telecamere smette di funzionare, BC2 rimarrà operativa, registrando gli eventi nella sua memoria locale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851141/EUR_1200x600_02.jpg

SOURCE EZVIZ Inc.