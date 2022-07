Amazon Prime Day 2022 : EZVIZ offrira ses meilleures offres sur ses best-sellers de l'année pour les maisons connectées

Le Prime Day a lieu les 12 et 13 juillet 2022. Il s'agira du meilleur moment pour obtenir des caméras EZVIZ à des prix avantageux. Pour ceux qui prévoient de voyager pendant les vacances d'été mais qui ont besoin de savoir que leur maison sera en sécurité, EZVIZ propose des solutions simples et riches en fonctionnalités pour les débutants et les amoureux de technologies afin de renforcer la sécurité de leur maison. En plus d'une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les propriétaires peuvent également voir quand leurs colis sont livrés et rester en contact avec leurs animaux domestiques et leur famille malgré la distance.