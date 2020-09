Ana de Armas è protagonista della prima campagna di celebrità del Natural Diamond Council

Ana de Armas è stata scelta per questo progetto per la sua posatezza e la sua aura di modernità, oltre che per il fatto di incarnare le caratteristiche di una generazione in ascesa e libera nel pensiero. Nel suo essere elegante, effervescente e rilassata, la star riflette il prossimo capitolo nella storia dei diamanti; una vera rivoluzione che scardinerà i principi tradizionali su come si indossano e si regalano i diamanti, lasciando piena libertà. Da una festa a piedi nudi in una vigna profumata fino a un tramonto dorato sulla costa portoghese, con i diamanti taglio baguette che riflettono e diffondono i raggi del sole che cala all'orizzonte, questa è la nuova realtà dei diamanti: casual, divertente, piena di energia, calata nel presente, ma soprattutto improntata su legami ed esperienze. Ritrovarsi con i propri cari dopo mesi di isolamento, vedere l'amica del cuore per un bicchiere di vino dopo una lunga giornata, o fare una passeggiata al crepuscolo con il partner: ogni momento è speciale e irripetibile.

"Mi piace pensare ai diamanti in questo modo, come emblemi speciali anche dei piccoli momenti personali della nostra vita", afferma Ana de Armas. "Rappresentano gioia, calore e bellezza."

Lo spot principale della campagna, della durata di 30 secondi, verrà trasmesso durante gli Emmy, e verrà accompagnato da una serie di segmenti video più brevi, che evidenzieranno i diversi legami raccontati nella clip. L'attrice compare all'aria aperta, in un contesto rilassato, con gli amici, con un genitore e con un partner. Le immagini sottolineano un'associazione dal sapore fresco e disinvolto: i diamanti non sono riservati solo al romanticismo o alle occasioni formali. Sono adatti a ogni tipo di legame.

Per il Natural Diamond Council, questa nuova campagna rappresenta una serie di primati, che si aggiungono alla novità della prima testimonial hollywoodiana. Si tratta della prima campagna incentrata su celebrità per un gruppo diamantifero (senza marchio specifico), che rappresenta un contributo importante per un settore che garantisce la sussistenza di circa 10 milioni di persone nel mondo. Questa è anche la prima campagna dedicata alla piattaforma "Only Natural Diamonds" dell'NDC, e la prima iniziativa di marketing dell'NDC a rappresentare un insieme così diversificato di designer di gioielli che lavorano con i diamanti in maniera eccezionalmente moderna.

"Ana è un vero talento, e il dinamismo che rappresenta è esattamente ciò che cerchiamo di fare ogni giorno a sostegno dell'industria dei diamanti", afferma David Kellie, CEO del Natural diamond Council. "Questa campagna ridefinisce i momenti tradizionali associati ai diamanti, celebrando una serie di legami personali accompagnati dalla presenza di queste pietre preziose. È un approccio più contemporaneo al sogno dei diamanti, per momenti significativi, siano essi grandi o piccoli. "

La selezione dei designer e dei marchi presenti nella campagna, che utilizzano tutti diamanti provenienti dai produttori del Natural Diamond Council, include: nita Ko, KATKIM Fine Jewelry, De Beers Jewellers, Ana Khouri, Delfina Delettrez, Gabriel & Co, Zoe Chicco, Eriness, London Jewelers, Jade Trau, Lorraine Schwartz, Suzanne Kalan, Fernando Jorge, Vanleles, Foundrae, Marla Aaron, Nikos Koulis e altri ancora.

In seguito al debutto agli Emmy, la campagna sarà lanciata in forma cartacea sui media, tra cui i rispettivi numeri di Vogue e Vanity Fair di novembre 2020, il New York Times e su pubblicazioni online che spaziano da Bustle a Who What Wear. Sarà inoltre presente sulla TV non lineare, da Hulu ad Amazon Fire. Il Natural Diamond Council distribuirà la campagna anche attraverso i propri canali, tra cui il sito web, che mostrerà il girato dietro le quinte e un'intervista con Ana de Armas, oltre a presentare informazioni complete sui marchi e i designer presenti nello spot. La campagna sarà lanciata a livello globale, anche nel Regno Unito, in Cina e in India.

Il Natural Diamond Council (NDC) promuove la desiderabilità dei diamanti pubblicando informazioni e rapporti approfonditi e coinvolgenti sulle tendenze, e condividendo con i consumatori risorse e informazioni sull'intramontabilità e la singolarità di questa incredibile pietra preziosa. L'NDC opera inoltre per sostenere l'integrità dell'industria dei diamanti, garantendo trasparenza e informando sull'etica, sulla sostenibilità e sui progressi di questo settore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1274950/Natural_Diamond_Council.jpg

