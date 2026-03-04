Apacer all'Embedded World 2026: soluzioni di storage per l'IA integrata

EINDHOVEN, Paesi Bassi, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- All'Embedded world 2026, Apacer (Padiglione 1, stand 310) presenterà le sue ultime soluzioni di storage industriale per i carichi di lavoro intensivi generati dall'IA integrata.

La serie Enterprise SSD per edge server e cloud, nonché per data center di medie dimensioni, ha superato positivamente vari modelli di test dei server. È completamente compatibile con Windows 11, Windows Server e i kernel Linux più recenti. Grazie alla moderna tecnologia flash con interfaccia PCIe Gen5 x4, la serie Enterprise SSD offre capacità fino a 30 TB.

Apacer at embedded world 2026

DRAM industriale per applicazioni ad alte prestazioni

La lineup di memorie DDR5 6400 potenziata di Apacer, tra cui CUDIMM, CSODIMM e REG DIMM, è dotata di driver di clock avanzati per ottimizzare la temporizzazione e l'integrità del segnale. Inoltre, i soppressori di sovratensione transitoria (TVS) integrati forniscono una solida protezione contro picchi di tensione e scariche elettrostatiche (ESD), rendendoli la scelta ideale per applicazioni HPC e IA.

Soluzioni innovative per progetti con Raspberry Pi

Per un'implementazione efficiente e affidabile dei progetti con Raspberry Pi, Apacer presenterà soluzioni di storage compatibili, come le schede microSD da 64 GB. I prodotti sono certificati QVL per Raspberry Pi 3, 4 e 5.

Con il nuovo Apacer Pi HAT SSD, la multinazionale di Taiwan presenta un design innovativo, che sostituisce l'adattatore Pi-HAT originale. La scheda consente agli utenti di risparmiare sull'hardware di archiviazione aggiuntivo e allo stesso tempo di trarre vantaggio dalle tecnologie brevettate Apacer come CoreSnapshot 2.

Completamente privo di piombo secondo la direttiva RoHS dell'UE

Tutte le DRAM industriali di Apacer, così come l'SSD PV250-M280, sono completamente prive di piombo e conformi alla direttiva RoHS dell'UE. Tale risultato è possibile grazie all'utilizzo di un resistore completamente privo di piombo e di una pasta saldante a bassa temperatura, in combinazione con la tecnologia underfill nel processo SMT (Surface Mount Technology).

Tecnologie innovative a valore aggiunto

La tecnologia CoreVolt 2 protegge dati e dispositivi, fornendo il rilevamento e la stabilizzazione della tensione in tempo reale degli SSD. In caso di fluttuazioni di tensione, attiva automaticamente un'alimentazione di backup con condensatori polimerici al tantalio, garantendo così un funzionamento ininterrotto.

La tecnologia CoreEnergy combina elevate prestazioni ed efficienza energetica con una gestione dell'alimentazione SSD specifica per l'applicazione. Grazie alla co-progettazione hardware-software, offre diverse modalità energetiche preimpostate, da cui gli utenti possono scegliere il biilanciamento ottimale tra prestazioni ed efficienza energetica in base ai requisiti della propria applicazione, in modo da ridurre efficacemente il consumo energetico ed evitare il surriscaldamento.

Forum degli espositori di Embedded world

Data e ora: Martedì 10.03.2026, 14:30 – 15:00

Luogo: Forum degli espositori, Padiglione 3

Titolo: Storage, potenziamento della crescita dell'IA integrata

Relatore: Dott. Gibson Chen, Presidente di Apacer Technology Inc.

Ufficio stampa Apacer:

Sammi Chen

E-mail: [email protected]

Phone: +31 40-267-0000 #6130

https://www.apacer.com/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923287/Apacer_at_embedded_world_2026.jpg