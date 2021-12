Artmarket.com: Alla vigilia di Art Basel Miami 2021, la parità di genere nel mercato dell'arte lascia ancora a desiderare: riusciranno gli NFT a cambiare la situazione?

Secondo thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: « La creazione del mercato degli NFT dovrebbe essere un'opportunità per raggiungere una sorta di parità di genere nel mercato dell'arte. La tecnologia sta rivoluzionando un intero settore, come dimostra l'Art Basel Miami Beach che quest'anno apre le proprie porte a Tezos ("la patria di una delle comunità di artisti NFT che è cresciuta più rapidamente") e Scope Miami, che ha deciso di rilasciare i suoi inviti VIP sotto forma di token non fungibili ».

"World of Women"

Sono passati solo pochi anni da quando gli NFT sono apparsi sul web per la prima volta, e solo pochi mesi da quando il grande pubblico ha scoperto gli NFT digitali, ma alcuni già lamentano la scarsa presenza femminile in questo nuovo mondo. Tuttavia sono stati sviluppati diversi progetti per cercare di correggere questo squilibrio, a partire da una collezione di immagini del profilo esclusivamente femminili a cura di World of Women: https://opensea.io/collection/world-of-women-nft

«World of Women è stato creato per introdurre più diversità e inclusività nell'universo NFT, colmando il divario tra il mondo dei collezionabili e quello delle singole edizioni».

Vista la storica disparità di genere nel mercato dell'arte tradizionale, il timore di un mondo digitale dominato dagli uomini sembra del tutto razionale. Le prestigiose aste newyorkesi di novembre, guidate dalla Macklowe Collection da Sotheby's e dalla Cox Collection da Christie's, sono state ancora una volta dominate da artisti del calibro di Warhol, Van Gogh, Picasso, Monet, Twombly, Rothko, Giacometti, Richter, ecc.

Ma le cose stanno cambiando...

Frida Kahlo è stata l'artista femminile più venduta nelle aste di novembre, ma è stata comunque preceduta da ben 17 uomini. Da uno studio pubblicato da Ken Bromley Art Supplies nel 2020 è emerso che la pittrice messicana è al secondo posto nella classifica degli artisti più cercati su Google a livello mondiale (e al primo posto in 29 paesi), dietro a Leonardo Da Vinci.

Diego y yo (1949) è uno dei dipinti più importanti di Frida Kahlo che non appartiene a un museo. Lo scorso 16 novembre ha toccato i 34 milioni di dollari da Sotheby's, ovvero 22 volte il suo precedente valore del 1990. Nonostante si tratti di un risultato davvero incredibile per l'artista messicana, Frida Kahlo non può ancora competere con Andy Warhol, la cui firma ha generato 165 milioni di dollari nelle prestigiose aste di novembre.

Top 10 delle artiste femminili all'asta a novembre 2021

Classifica generale – Artista – Fatturato d'asta

18 – Frida KAHLO (1907-1954): 34.883.000$ 28 – Agnes MARTIN (1912-2004): 21.765.500$ 30 – Cecily BROWN (1969- ): 20.706.150$ 32 – Joan MITCHELL (1926-1992): 20.053.500$ 41 – Georgia O'KEEFFE (1887-1986): 14.561.300$ 52 – Yayoi KUSAMA (1929-): 9.198.600$ 53 – Lee BONTECOU (1931-): 9.176.500$ 58 – Helen FRANKENTHALER (1928-2011): 8.177.100$ 59 – Cindy SHERMAN (1954-): 8.162.100$ 62 – Tamara DE LEMPICKA (1898-1980): 7.896.300$

Tuttavia, nell'ultimo decennio le artiste donne sotto i 40 anni si sono affermate come quelle della loro generazione con il maggior successo alle aste. Nel 2013-2014 i collezionisti si sono innamorati dell'opera di Tauba Auerbach (1981) rappresentata dalla galleria Paula Cooper. Questo trend si è man mano intensificato al punto che la classifica per fatturato degli artisti nati dopo il 1985 (per il mese di novembre 2021) è fortemente dominata da artiste donne.

Top 10 degli artisti nati dopo il 1985 all'asta a novembre 2021

Classifica generale – Artista – Fatturato d'asta

1 – Avery SINGER (1987-): 4.638.900$ 2 – Toyin Ojih ODUTOLA (1985-): 2.235.900$ 3 – Flora YUKHNOVICH (1990 -): 1.951.100$ 4 – Jadé FADOJUTIMI (1993-): 1.053.400$ 5 – Christina QUARLES (1985-): 948.000$ 6 – Jordan CASTEEL (1989-): 806.500$ 7 – Issy WOOD (1993-): 768.750$ 8 – Allison ZUCKERMAN (1990-): 636.600$ 9 – Ismail ISSHAQ (1989-): 589.300$ 10 – Oscar MURILLO (1986-): 432.900$

Immagine: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image1-Frida-KAHLO.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1699045/ArtMarket_Frida_Khalo.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

