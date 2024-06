Artmarket.com: CIHA Lyon 2024 - Francia. Artprice è uno sponsor attivo del Congresso Internazionale di Storia dell'Arte (CIHA), che quest'anno vedrà la partecipazione di un migliaio di ricercatori provenienti da oltre 70 Paesi (dal 23 al 28 giugno)

PARIS, 14 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Tra pochi giorni si aprirà la 36a edizione del Congresso Internazionale di Storia dell'Arte (CIHA) presso il Centro Congressi di Lione (23-28 giugno). Si tratta di un evento eccezionale che non si ripeterà in Francia per diversi decenni.

36th CIHA World Congress - Lyon 2024 - Endorsed by the French Ministry of Culture, the French Ministry of Higher Education and Research, and the French Ministry of Europe and Foreign Affairs Artprice by Artmarket Headquarters at The Museum of Contemporary Art "Abode of Chaos" dixit NYT (Lyon - France)

Creati nel 1873, i congressi del CIHA si svolgono ogni quattro anni e sono talvolta chiamati colloquialmente "Olimpiadi della storia dell'arte". I congressi più recenti sono stati ospitati a Melbourne (2008), Norimberga (2012), Pechino (2016), Firenze e San Paolo (2019-2021), e la prossima edizione (dopo Lione quest'anno), sarà organizzata a Washington DC nel 2028. Su scala globale, i congressi CIHA costituiscono l'evento più unificante per l'intera comunità di ricercatori e professionisti del mondo dell'arte e del patrimonio culturale.

Organizzato dal Comitato Francese di Storia dell'Arte (CFHA) in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte(INHA), l'Università Lumière Lyon 2 e il Laboratorio di Ricerca Storica del Rodano-Alpi(LARHRA CNRS UMR 5190), la 36esima edizione di questo congresso si svolgerà presso il Centro Congressi della Cité Internationale di Lione e si concentrerà su un tema forte e collegato a importanti questioni sociali: la materia e la materialità.

Questo tema mette in discussione le fonti stesse dell'arte e approfondisce la concezione, la produzione, l'interpretazione e la conservazione delle opere d'arte di tutte le culture e di tutti i periodi. Si apre su questioni urgenti legate ai temi ambientali e geopolitici più attuali: accesso alle risorse, sostenibilità, conservazione, musei e transizione ecologica, dematerializzazione, distruzione/ricostruzione, guerra e patrimonio, e includerà una sessione specificamente dedicata all'Ucraina.

Thierry Ehrmann, amministratore delegato di Artmarket.com e fondatore di Artprice:

"Come uno dei suoi principali mecenati attivi, Artprice è molto felice di contribuire a questo evento globale, che è uno dei più importanti per la Francia e la sua politica culturale internazionale. Con partecipanti provenienti da oltre 70 Paesi e più di 1000 relatori, il CIHA di quest'anno sarà un eccellente complemento intellettuale ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Questo straordinario Congresso quadriennale di Storia dell'Arte consolida gli sforzi della Francia per ristabilirsi come importante attore culturale sulla scena internazionale (secondo la Relazione annuale del mercato dell'arte di Artprice, è già il principale mercato dell'arte dell'Europa continentale). Saremo naturalmente molto lieti di accogliere i delegati del CIHA nella sede globale di Artprice by Artmarket, nel cuore del Museo d'Arte Contemporanea La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, durante un'eccezionale serata privata."

Olivier Bonfait, presidente del Comitato francese per la storia dell'arte (CFHA), organizzatore del CIHA 2024:

"Per la qualità e la diversità delle discussioni previste, per l'altissimo numero di partecipanti (più di 1500) e per la risposta internazionale che ha ricevuto, questo Congresso di Storia dell'Arte è già un'importante pietra miliare nella Storia dell'Arte. Considerando il contributo di Artprice alla storia dell'arte attraverso il miglioramento della trasparenza del mercato dell'arte, il loro sostegno a questo Congresso è un grande onore e ha perfettamente senso. Partecipando al Congresso internazionale di Lione si celebra l'importanza della ricerca e della conoscenza nel campo della Storia dell'Arte"

Il successo di questo grande evento è garantito dal forte impegno della comunità internazionale. I dati parlano da soli: 1500 partecipanti registrati, più di 1000 relatori da 70 paesi. Più di 90 sessioni, 10 conferenze principali, oltre a numerose tavole rotonde, dialoghi e incontri.

Il discorso di apertura del Congresso sarà tenuto dallo scrittore turco premio Nobel Orhan Pamuk. A questo eccezionale programma contribuiscono anche personalità all'avanguardia nella ricerca in storia dell'arte, antropologia, filosofia e scienze del patrimonio (in particolare Georges Didi-Huberman, Tim Ingold, Gabriela Siracusano, Monica Wagner) e direttori di importanti collezioni (tra cui il Musée d'Orsay, il Louvre, il John P. Getty Museum, il Museu das Culturas Indígenas de São Paulo e il Center for Contemporary Art di Pechino). Due artisti internazionali condivideranno il loro rapporto con le nozioni di materialità: Sheela Gowda (India) e Jefferson Pinder (USA).

Contemporaneamente, una Fiera del Libro, alla quale parteciperà Artprice by Artmarket, riunirà una quarantina di espositori nazionali e internazionali tra i leader dell'editoria di storia dell'arte e delle discipline affini.

Ai delegati viene offerto anche un ricco programma culturale, che copre i più diversi centri di interesse: una trentina di visite a musei e siti del patrimonio di Lione e della sua metropoli durante tutto il congresso, oltre a una serie di otto escursioni nella regione Auvergne Rhône Alpes venerdì 28 giugno. La sera, le discussioni continueranno durante gli eventi speciali organizzati con i musei e le fondazioni partner e il sostegno di mecenati impegnati.

Iscrivetevi e partecipate a tutte le opportunità che questo congresso eccezionale vi offre: scambi professionali, consolidamento delle vostre reti, momenti unici e conviviali, scoperte di ogni tipo e visite privilegiate allo straordinario patrimonio della regione.

Si prega di notare che i posti per il programma culturale sono limitati:

Non perdete i posti disponibili per le escursioni, le visite e le serate del programma culturale, e iscrivetevi dal vostro spazio personale (dopo esservi registrati al congresso).

Sere

- Cena spettacolo di Daniel Spoerri, presso il Museo d'Arte Contemporanea di Lione - 25 giugno (a pagamento)

Il Museo d'Arte Contemporanea di Lione sostiene e ospita la riedizione di un banchetto progettato dall'artista svizzero Daniel Spoerri, grazie a un prestito del Centro Nazionale delle Arti Plastiche e alla collaborazione dello chef stellato Michelin di Lione Jérémy Galvan.

- Serata privata con cocktail rinforzato al Museum of Fine Arts - 25 giugno (a pagamento)

Visita gratuita alla mostra Connecting Worlds; conferenza di Pierre Rosenberg davanti a La fuga in Egitto e La morte di Chioné di Nicolas Poussin; cinque laboratori di restauro di opere d'arte del museo a cura di curatori e restauratori.

- Serata privata con ricevimento al Musée d'Art Contemporain L'Organe che gestisce La Demeure du Chaos / Abode of Chaos - 26 giugno (gratuito per i delegati registrati)

Visita guidata alla Dimora del Caos, scoperta della sede globale di Artprice by Artmarket e del suo archivio documentale; un cocktail rinforzato e un momento di discussione con Thierry Ehrmann, scultore visivo e creatore de La Demeure du Chaos/Abode of Chaos, Presidente di Artmarket.com e Fondatore di Artprice.

- Serata al Museo d'Arte Contemporanea di Lione - 27 giugno dalle 19.00 alle 24.00 (gratuito).

Mostre aperte la sera fino alle 23. Serata al macBar, il bar del Museo d'Arte Contemporanea di Lione. DJ set. Accesso alla terrazza del Museo.

Escursioni del 28 giugno

Sono rimasti solo pochi posti per le seguenti 5 escursioni.

- Patrimonio di Puy-en-Velay (Cattedrale e patrimonio urbano di Puy-en-Velay)

- Architettura e industria della Loira (Museo dell'Arte e dell'Industria, Saint-Étienne; visita al sito di Le Corbusier - Firminy-Vert)

- Musei e restauro conservativo a Grenoble (visita al laboratorio di restauro conservativo ARC-Nucléart; Museo di Grenoble; Museo dell'Antico Vescovado)

- Arti e musei a Grenoble (Le Magasin, Centro nazionale d'arte contemporanea; Tour Perret; Musée Hébert)

- Patrimonio e restauro a Givors (Chiesa di Saint-Nicolas; visita alla Città delle Stelle di Jean Renaudie e al patrimonio urbano di Givors)

Questo importante evento scientifico e culturale beneficia del sostegno di numerosi partner e mecenati pubblici e privati.

Il 36° CIHA è posto sotto l'alto patrocinio del Ministero della Cultura e del suo Ministro Rachida Dati, del Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri e del suo Ministro Stéphane Séjourné, del Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e del suo Ministro Sylvie Retailleau. È supportato da importanti istituzioni: il Centro nazionale per la ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di storia dell'arte, l'École du Louvre, l'Université Lumière Lyon 2, l'École Nationale Supérieure de Lyon e l'Università Grenoble Alpes.

Inoltre, beneficia del generoso sostegno di numerose fondazioni, partner culturali, aziende e privati, tra cui l'Accademia di Belle Arti, l'Ambasciata di Spagna, Artprice by Artmarket, l'Associazione Arte e Università, la Fondazione Bruschettini per l'Arte Islamica e Asiatica (Genova), Cartier, il Circolo dei Mecenati dei Musei di Lione, il Deutsches Forum für Kunstgeschichte (Parigi), la Fondazione Antoine de Galbert, la Fondazione Bullukian, la Fondazione Tiqitaq, la Fundación Proa (Buenos Aires), la Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf), la Getty Foundation (Los Angeles), l'Istituto Italiano di Cultura di Lione, il Kunst Historisches Institut in Florenz-il Max-Planck-Institut (Firenze), il macLYON (Museo d'Arte Contemporanea di Lione), il Musée d'Orsay/Musée de l'Orangerie, il Musée des Beaux-Arts de Lyon, i due Musei Gadagne, il Museo d'Arte Contemporanea Organe che gestisce La Demeure du Chaos/Abodeof Chaos, la Samuel H. Kress Foundation (New York), la Terra Foundation for American Art (USA), Daniel Thierry e la Wu Zuoren International Foundation of Fine Arts (Pechino).

Benvenuti a Lione, capitale mondiale della storia dell'arte nel giugno 2024.

Contatto: [email protected]

Il Comitato di gestione

Laurent Baridon, Judith Kagan, France Nerlich, Sophie Raux

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/05/image1-36e-CIHA.png

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/05/image2-Siege-social-Artmarket.jpg

