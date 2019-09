Atradius Collections pubblica la 13a edizione del Manuale di Recupero Crediti Internazionale

A causa dell'attuale scenario geopolitico mondiale, il commercio internazionale è sempre più esposto ad un elevato livello di rischio. Cattive abitudini nei pagamenti, complesse legislazioni locali e grosse differenze culturali possono rappresentare una sfida per le società nel recuperare i propri crediti all'estero.

"È indispensabile, per poter sopravvivere in un'economia globale, avere una buona conoscenza delle particolarità di recupero specifiche di ogni paese", dice Rudi de Greve, Global Operations Director di Atradius Collections.

Dalla sua prima edizione, il manuale relativo al Recupero Crediti Internazionale ha acquisito, nel corso degli anni, edizione dopo edizione, fama e notorietà presso le società internazionali, diventando una preziosa fonte di informazioni riguardo le modalità di recupero all'estero.

Dalla fase amichevole a quella legale, il recupero è facilitato dalla conoscenza delle leggi locali riassunte e condivise con competenza e professionalità nel Manuale relativo al Recupero Crediti Internazionale. Tutto ciò garantendo il mantenimento delle relazioni commerciali.

Grazie all'ultima edizione del Manuale relativo al Recupero Crediti Internazionale, è ora possibile maturare le decisioni più appropriate nell'affrontare il recupero dei propri crediti, ovunque nel mondo.

Richiedi la tua copia della 13a edizione del Manuale relativo al Recupero Crediti: https://atradiuscollections.com/it/pubblicazioni/la-guida-international-debt-collections.html

