Atradius Collections publiceert de 13e editie van haar International Debt Collections Handbook

"Kennis over minnelijke incasso's en lokale wetgeving is van essentieel belang om te kunnen overleven in een mondiale economie", aldus Rudi de Greve, Global Operations Director bij Atradius Collections

Vanaf de eerste editie heeft het International Debt Collections Handbook snel het vertrouwen gewonnen van bedrijven wereldwijd. Het is uitgegroeid tot informatiebron voor het innen van vorderingen in het buitenland.

Van minnelijke oplossingen – het innen van onbetaalde facturen met behoud van uw klantrelatie – tot juridische procedures – waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale wetgeving voor het innen van vorderingen, biedt het International Debt Collections Handbook u waardevolle inzichten en professionele expertise.

Met deze laatste editie van het International Debt Collections Handbook kunnen bedrijven nu nog beter een beslissing nemen als het aankomt op het wereldwijd innen van openstaande facturen.

Ontvang uw eigen exemplaar van het International Debt Collections Handbook: https://atradiuscollections.com/global/reports/international-debt-collections-handbook-netherlands.html

Over Atradius Collections

Atradius Collections is actief in 33 landen en biedt B2B incassodiensten aan in 96% van de landen wereldwijd. Atradius Collections levert haar klanten verschillende services. Deze services zijn allemaal gericht op het afdekken van financiële risico's, het oplossen van betalingsissues of op het verschaffen van inzichten (op basis van data). Atradius Collections maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), één van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

