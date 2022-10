AUBADE AFFIDA A CTZAR LA PROPRIA STRATEGIA DI SOCIAL MEDIA E INFLUENCING IN EUROPA

PARIGI, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ -- "Maison Aubade" è un marchio francese creato nel 1958 da Claude Pasquer, specializzato nella creazione di lingerie di lusso e costumi da bagno.

Con sede a 10 rue du Colonel Driant a Parigi, l'ufficio design, la realizzazione di modelli, la progettazione, la ricerca e lo sviluppo e il marketing lavorano tutti con la stessa prospettiva creativa, condividendo gli stessi valori fondamentali: elevati standard in termini di vestibilità e comfort, qualità francese, eleganza combinata alla seduzione, uno spirito decisamente couture e un tocco di giocosità.

Dall'inizio dell'anno, Aubade si è affidata a CTZAR, un'agenzia pioniera nel settore dei social media e promozione. CTZAR accompagna molti marchi prestigiosi nello sviluppo e nell'animazione dei rispettivi social network, curando la produzione dei contenuti e delle iniziative di influencing.

Camille Olivier, Managing Director e Co-fondatore di CTZAR, dichiara: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Aubade, azienda iconica, profondamente audace e stimolante. La loro scelta illustra la crescente ricerca da parte dei marchi di una forte competenza e precisione sui social network, che si evolvono ogni giorno più rapidamente".

In occasione della collaborazione Aubade x Iris Van Herpen, si è già svolta una prima campagna, incarnata e interpretata da 14 muse, mentre una seconda è in procinto di essere lanciata in occasione di una serata al Philanthro-Lab durante la settimana della moda.

Anna Dranguet, Head of Social Media & Influence, racconta: "CTZAR è un vero partner che dimostra grande impegno al nostro fianco, offrendo sempre proposte ricche di freschezza creativa e dimostrando perfetta padronanza dei codici e delle modalità espressive dei social network. I primi risultati in termini di portata e coinvolgimento hanno superato le nostre aspettative. La qualità dei contenuti generati è anche un fattore di successo fondamentale che ci consente di riutilizzarli facilmente sulle nostre reti.

