AUBADE VERTRAUT CTZAR MIT SEINER SOCIAL- MEDIA- UND EINFLUSSSTRATEGIE IN EUROPA

PARIS, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- « Maison Aubade » ist eine französische Marke, die 1958 von Claude Pasquer gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und Spezialisierung von Luxus-Dessous und Badeanzügen spezialisiert.

In der Rue du Colonel Driant 10 in Paris arbeiten das Designbüro, der Modellbau, die Mustergestaltung, die Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung mit der gleichen kreativen Perspektive, vereint um die gleichen Grundwerte: ein hoher Anspruch an Passform und Komfort, französische Qualität, Eleganz kombiniert mit Verführung, entschlossenem Couture-Spirit und einem Hauch von Verspieltheit.

Seit Anfang des Jahres vertraut Aubade CTZAR, einer Pionieragentur für Social Media und Advocacy. CTZAR begleitet viele renommierte Marken bei der Entwicklung und Animation ihrer sozialen Netzwerke und der Produktion ihrer Inhalte und ihres Einflusses.

Camille Olivier, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von CTZAR: „Wir sind sehr stolz darauf, von Aubade ausgewählt worden zu sein, einem ikonischen, zutiefst kühnen und inspirierenden Haus. Die Wahl verdeutlicht den wachsenden Bedarf von Marken an starker Expertise und Genauigkeit in sozialen Netzwerken, die sich jeden Tag schneller entwickeln."

Anlässlich der Zusammenarbeit von Aubade x Iris Van Herpen hat bereits eine erste Kampagne stattgefunden, die von 14 Musen verkörpert und interpretiert wird, während eine zweite während eines Abends im Philanthro-Lab während der Fashion Week gestartet wird.

Anna Dranguet, Leiterin Social Media & Influence: „CTZAR ist ein echter Partner, der ein makelloses Engagement zeigt. CTZAR bringt immer kreative Frische und eine perfekte Beherrschung der Codes und Sprachen der sozialen Netzwerke in seine Vorschläge. Die ersten Ergebnisse hinsichtlich Reichweite und Engagement haben unsere Erwartungen übertroffen. Die Qualität der generierten Inhalte ist auch ein kritischer Erfolgsfaktor, der es uns ermöglicht, sie einfach in unseren Netzwerken wiederzuverwenden.

