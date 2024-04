LA BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA DI AUTOMOBILI PININFARINA E MAHINDRA RACING SCENDONO NELLE STRADE DI MONACO PER RENDERE OMAGGIO ALL'ICONA DELLE CORSE GIUSEPPE "NINO" FARINA Italia - Italiano USA - English USA - English USA - Deutsch Automobili Pininfarina 26 apr, 2024, 13:10 GMT Condividi articolo Condividi articolo 76 anni dopo il trionfo di Giuseppe "Nino" Farina al Gran Premio di Monaco del 1948, lo spirito di questo pilota leggendario torna a vivere nella Battista Edizione Nino Farina di Automobili Pininfarina

con finiture a contrasto nelle tonalità Bianco Sestriere e Iconica Blu, cerchi Glorioso Gold e un accattivante numero "01" sulla fiancata Download dei materiali correlati al comunicato: dropbox.com/scl/fo/s3odldqjyrtpsludyfavi/AAfxWYK1jOrQ9MJy5MqXawM?rlkey=u225ga79ahqcki162u4bh7gjx&st=hbd2rxdb&dl=0 MONACO, 26 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Lo spirito del leggendario pilota Giuseppe "Nino" Farina, il primo Campione del Mondo di Formula 1, torna nelle strade di Monaco 76 anni dopo la sua vittoria sull'iconico circuito del Principato. Il nipote del fondatore della Carrozzeria Pininfarina, Battista "Pinin" Farina, ha ispirato la Battista Edizione Nino Farina di Automobili Pininfarina. Questa hyper GT interamente elettrica che porta il suo nome è scesa in pista per un emozionante ritorno prima dell'E-Prix di Monaco del Campionato di Formula E ABB FIA 2024, guidata dai piloti del team Mahindra Racing Nyck de Vries ed Edoardo Mortara. Continue Reading

Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 1 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 2 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 3 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 4 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 5 Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina in Monaco 6

I due hanno affrontato il celebre circuito cittadino e le sue leggendarie curve, dalla Sainte Dévote, alla curva del Casino, fino al tornante del Grand Hotel, le stesse percorse da Nino Farina nel 1948.

La Battista Edizione Nino Farina sarà prodotta in soli cinque esemplari unici e rende omaggio all'icona delle corse che nacque a Torino. Ogni vettura celebrerà una delle cinque straordinarie pietre miliari dell'impressionante carriera di Nino, regalando a ciascun collezionista un esemplare davvero unico di un capolavoro di design italiano.

Nel 1950 Nino Farina prese parte ai Gran Premi organizzati dalla FIA per quello che fu il primo Campionato Mondiale di Formula 1, facendo parte di un team che schierava tre vetture. La sua carriera costellata di successi annovera diverse vittorie memorabili, tra cui l'indiscusso trionfo sulle strade di Monte Carlo nel 1948. La sua eredità, caratterizzata da uno spirito intrepido al volante e da una viva passione per lo sport, continua ad affascinare gli appassionati di tutto il mondo.

Georgios Syropoulos, capo collaudatore di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "La Battista Edizione Nino Farina rende un suggestivo omaggio a una leggenda incontrastata della famiglia Pininfarina e all'eredità di questo iconico nome. La sua è una storia di spirito indomito e coraggio; non esiste modo migliore per celebrare il suo ricordo se non guidare la vettura che porta il suo nome sul circuito che richiama alla mente una delle sue più grandi vittorie. La sua illustre carriera agonistica è costellata di numerosi successi importanti e Monaco è uno dei tracciati automobilistici più iconici al mondo."

Nyck de Vries, pilota del team Mahindra Racing, ha affermato: "Guidare la Battista è stata un'esperienza incredibile per me e per Edo. È un'auto davvero speciale e sono molto colpito dalle sue prestazioni. Guidarla sul tracciato dell'E-Prix di Monaco e su strada è stato un piacere indescrivibile."

Automobili Pininfarina ha potuto accedere alle risorse e alle competenze di Mahindra Racing grazie a una collaborazione esclusiva tra i due marchi, entrambi del gruppo Mahindra.

Battista Edizione Nino Farina

L'inconfondibile design degli esterni sfoggia una verniciatura nella profonda e ricca tonalità Rosso Nino, abbinata a una livrea speciale della parte inferiore dell'auto, rifinita in Bianco Sestriere e Iconica Blu, con cerchi Glorioso Gold e un accattivante numero "01" sulla fiancata.

La vettura integra inoltre il pacchetto Furiosa composto da un innovativo splitter anteriore in fibra di carbonio, minigonne laterali e un diffusore posteriore, abbelliti da pinstripe Bianco Sestriere, mentre il pacchetto Carbon Accent sfoggia la finitura Black Exposed Signature Carbon.

I particolari scuri abbracciano anche il tetto Goccia, mentre il pacchetto Exterior Jewellery presenta finiture in alluminio spazzolato e anodizzato nero. Completano l'opera le pinze dei freni nere e i dadi centrali in alluminio spazzolato e anodizzato nero.

Sono stati introdotti eleganti dettagli che rendono omaggio a Nino Farina, come l'incisione con la scritta "Nino Farina" sul gruppo ottico, anch'essa con una finitura anodizzata nera in alluminio spazzolato, mentre i parafanghi laterali lato pilota in carbonio sfoggiano la firma grafica "Nino Farina".

Nell'abitacolo il sedile del pilota è rifinito in Alcantara nero mentre il sedile del passeggero ha una finitura a contrasto in Alcantara beige; entrambi integrano dettagli in pelle nera sostenibile. Il poggiatesta lato pilota è impreziosito da una corona d'alloro ricamata e dal numero "01" in tonalità oro, mentre il poggiatesta lato passeggero sfoggia il logo "f" di Automobili Pininfarina in rosso. Oltre alla carrozzeria, la tonalità Rosso Nino conquista anche gli interni della vettura, applicata alla parte posteriore di entrambi i sedili.

Le cinture di sicurezza in Iconica Blu rimandano ai dettagli degli esterni, mentre le cuciture bicolore a contrasto in beige e rosso conferiscono un tocco di stile unico a tunnel centrale, cruscotto e sedili.

I particolari scuri tornano anche nell'abitacolo, con il pacchetto Interior Jewellery in alluminio spazzolato e anodizzato nero.

L'auto stradale italiana più potente mai realizzata integra un propulsore all'avanguardia, con una potenza di 1.900 CV e una coppia sempre disponibile di 2.340 Nm. La prima hyper GT interamente elettrica al mondo utilizza una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 120 kWh racchiusa in un alloggiamento robusto e leggero in fibra di carbonio. La sua esclusiva tecnologia per il launch control contribuisce all'accelerazione degna di una vettura di Formula 1: da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e da 0 a 200 km/h in appena 4,75 secondi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTE DEL REDATTORE

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Cambiano, in Italia, con un ufficio commerciale a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnate, ingegnerizzate e prodotte a mano in Italia, con particolare attenzione alla progettazione di esperienze per i principali creatori di tendenze al mondo, tutte le vetture Automobili Pininfarina incarnano la filosofia progettuale di PURA. Questa filosofia pervaderà inoltre tutti i modelli futuri delle nostre auto di serie, in cui l'ispirazione classica si sposerà alle tecnologie più all'avanguardia.

INFORMAZIONI SULLA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA (LINK ALLA CARTELLA STAMPA)

La Battista è l'auto più potente progettata e costruita in Italia e offre un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un'unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l'atelier di Cambiano, in Italia.

