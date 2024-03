AV-Comparatives: l'importanza di usare prodotti certificati per la cybersecurity

INNSBRUCK, Austria, 19 marzo 2024 /PRNewswire/ -- In un'era di minacce informatiche in continua evoluzione, la scelta di misure di sicurezza informatica efficaci e affidabili è fondamentale. AV-Comparatives, un'organizzazione di test indipendente di fama mondiale, sottolinea che l'integrazione di prodotti certificati per la sicurezza informatica nei meccanismi di difesa aziendale e istituzionale non è semplicemente una scelta ma una necessità fondamentale.

AV-Comparatives Certification

Sul sito web di AV-Comparatives c'è un elenco di soluzioni di sicurezza informatica certificate (EPP; EDR, XDR, Mobile e altri antivirus): https://www.av-comparatives.org/security-products-overview/

L'evidenza suggerisce che le aziende spesso affrontano conseguenze disastrose in seguito ad attacchi informatici a causa dell'impiego o di soluzioni di sicurezza scadenti o non testate. In questa luce, AV-Comparatives sostiene l'adozione di prodotti che siano stati sottoposti a processi di valutazione approfonditi, garantendo un livello di sicurezza solido e verificabile.

Certificazioni: un indicatore di affidabilità ed eccellenza

La certificazione AV-Comparatives offre la garanzia che i prodotti hanno soddisfatto standard rigorosi in termini di protezione da malware, prestazioni e tassi di falsi positivi. I prodotti certificati ricevono il sigillo AV-Comparatives, che denota un livello di qualità su cui i manager IT e i Chief Information Security Officer (CISO) possono fare affidamento per l'infrastruttura di cybersecurity delle loro aziende. AV-Comparatives ha conseguito la certificazione ISO 9001:2015 per l'ambito dei "Test indipendenti di antivirus".

Il vantaggio AV-Comparatives

La scelta di un prodotto certificato consente di ottenere:

• Protezione completa: le soluzioni certificate offrono protezione contro un'ampia gamma di minacce note ed emergenti, riducendo le possibili vulnerabilità.

• Efficienza prestazionale: la certificazione garantisce che la sicurezza non vada a scapito delle prestazioni del sistema, mantenendo l'integrità operativa e salvaguardando le risorse.

• Assistenza qualificata: i prodotti certificati comportano l'aspettativa di risorse di supporto affidabili e determinate nel sostenere gli sforzi organizzativi in materia di sicurezza informatica.

Competenza analitica e indipendente

Grazie alla sua indipendenza da affiliazioni commerciali, AV-Comparatives fornisce approfondimenti imparziali, dettagliati e utilizzabili. La sua rigorosa metodologia di test si riflette nella fiducia da parte delle aziende che allineano le loro strategie di sicurezza con le sue certificazioni.

"La scelta di soluzioni di cybersecurity che non sono state controllate implica un panorama difficile per la sicurezza aziendale. Optare per prodotti certificati AV-Comparatives significa entrare in una fortezza di garanzie mappata da test rigorosi e analisi meticolose. Non è semplicemente una scelta, è il segno distintivo della prudenza nella protezione digitale".

A norma NIS-2

AV-Comparatives aiuta le aziende a rispettare la conformità a NIS-2 fornendo valutazioni indipendenti e obiettive dell'efficacia e dell'efficienza dei prodotti di sicurezza informatica. Scegliendo i prodotti certificati da AV-Comparatives, le aziende possono dimostrare di aver prestato la dovuta attenzione nella selezione delle soluzioni più avanzate per le loro esigenze e ambienti specifici. AV-Comparatives offre anche test personalizzati e servizi di consulenza per gli analisti che necessitano di valutazioni o indicazioni più personalizzate.

Conclusione

L'implementazione di prodotti di cybersecurity certificati AV-Comparatives rappresenta una mossa strategica di un'azienda verso il raggiungimento di un panorama di sicurezza rafforzato. Questa certificazione può servire da base su cui le infrastrutture IT possano respingere le minacce informatiche con competenza garantita.

AV-Comparatives si impegna ad aiutare le aziende a orientarsi nel complesso ecosistema della sicurezza informatica con una guida autorevole. Teniamo alto il faro di soluzioni di cybersecurity certificate e testate nel settore, gettando luce sul percorso verso la sicurezza digitale.

Per aggiornamenti sui risultati e sulle certificazioni più recenti visitare www.av-comparatives.org e creare una strategia di sicurezza supportata da eccellenza accreditata.

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente che fornisce test sistematici per verificare se i software di sicurezza, come i prodotti antivirus basati su PC/Mac e le soluzioni di sicurezza mobile, mantengono le loro promesse. L'utilizzo di una delle più grandi raccolte di minacce al mondo crea un ambiente reale per test veramente accurati. AV-Comparatives offre risultati liberamente accessibili a privati, testate giornalistiche e istituzioni scientifiche. La certificazione AV-Comparatives fornisce un sigillo ufficiale di approvazione per le prestazioni del software, riconosciuto a livello globale.

