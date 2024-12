AV-Comparatives spiega come essere più furbi dei truffatori digitali in questo periodo di feste: la tutela degli acquisti grazie alla sicurezza informatica, un test di rilevamento dei negozi falsi

AV-Comparatives ha pubblicato un rapporto e suggerimenti sul rilevamento di negozi online fraudolenti/falsi (fake shop), evidenziando la capacità dei prodotti di sicurezza informatica di tutelare i consumatori.

INNSBRUCK, Austria, 2 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Con lo shopping online ai massimi storici, i consumatori devono far fronte a crescenti minacce da parte di sofisticati siti web falsi progettati per truffare gli utenti. Oltre alla grave minaccia del furto di dati, un rischio altrettanto preoccupante è la possibilità di effettuare acquisti che sembrano transazioni genuine, per poi scoprire che i beni ordinati non vengono mai consegnati. Lo studio ha testato 38 soluzioni di sicurezza informatica su oltre 500 URL di negozi falsi.

Relazione completa: https://www.av-comparatives.org/tests/fake-shops-detection-test-november-2024/

"I truffatori stanno diventando sempre più sofisticati e spesso utilizzano loghi rubati, recensioni manipolate e domini scaduti con una buona reputazione su Google per creare negozi online apparentemente legittimi", ha dichiarato Stefan Haselwanter, analista della sicurezza presso AV-Comparatives.

I risultati principali

Solo un numero ridotto di prodotti di sicurezza informatica testati offre una protezione solida contro i falsi negozi online

Avast, AVG, Fake-Shop Detector, McAfee, NordVPN, Norton e Webroot sono tra i prodotti più performanti.

I negozi falsi spesso sono presenti online solo per poche settimane o pochi mesi

Come tutelare la sicurezza in Internet: la strategia definitiva per proteggervi nel corso degli acquisti online

Per la vostra protezione online è necessario un approccio multilivello in grado di combinare strumenti tecnologici e vigilanza personale. Quando navigate nei negozi online verificate sempre l'autenticità del sito web esaminandone attentamente la reputazione e la correttezza dell'indirizzo web. I siti web legittimi solitamente hanno un marchio coerente, informazioni di contatto e policy chiare, oltre a un design professionale. Prestate la massima attenzione ai siti web con numerosi errori di ortografia, immagini di qualità ridotta o URL che scrivono in modo leggermente errato nomi di marchi famosi.

Quando un'offerta sembra troppo bella per essere vera, è un chiaro segnale che potrebbe trattarsi di un sito web fraudolento progettato per rubare i vostri soldi o i dati personali, come ad esempio nel caso in cui un negozio online offra beni di lusso quali borse firmate, elettronica di fascia alta o abbigliamento di marca con sconti del 70-90% rispetto al normale prezzo di mercato.

Controllate regolarmente gli estratti conto finanziari e impostate avvisi sulle transazioni effettuate tramite la vostra banca. Molti istituti finanziari offrono notifiche in tempo reale per gli acquisti online, consentendo di identificare e segnalare rapidamente qualsiasi attività sospetta. Quanto più rapidamente si individua una potenziale frode, tanto più facile sarà proteggersi e ridurre al minimo i potenziali danni finanziari.

Prodotti inclusi nel test:

Soluzioni dedicate:

Fake-Shop Detector

Netcraft Extension

ScamAdviser

Estensione Trusted Shops

WOT: Website Security & Safety Checker

Soluzioni non dedicate:

Adaware Privacy Standard

Avast Premium Security

AVG Internet Security

Avira Internet Security

Bitdefender Total Security

Comodo Internet Security Pro

Dr.Web Security Space

Emsisoft Anti-Malware Home

eScan Total Security Suite

ESET Home Security Essential

F-Secure Total

G Data Total Security

Google Chrome

K7 Total Security

Kaspersky Standard

Malwarebytes Premium

McAfee Total Protection

MetaCert Internet Security

Microsoft Defender Browser Protection

NordVPN Threat Protection Pro

Norton 360 Deluxe

Norton Ultra VPN

Panda Dome Essential

Quick Heal Internet Security

SafeDNS Home

Sophos Home Premium

Total Defense Premium Internet Security

TotalAV Antivirus Pro

Trend Micro Internet Security

VIPRE Advanced Security

Webroot Internet Security Plus

ZoneAlarm Extreme Security NextGen

Invitiamo i vendor interessati a ottenere il marchio di certificazione per il rilevamento dei negozi falsi a contattarci all'indirizzo [email protected] per maggiori dettagli.

Il rapporto completo e dettagliato è disponibile sul sito web di AV-Comparatives.

Contatto:

Peter Stelzhammer

Email: [email protected]

Telefono: +43512287788

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570652/AV_Comparatives_Fakeshops.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2257205/5054531/Logo.jpg