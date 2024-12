AV-Comparatives révèle comment déjouer les fraudeurs numériques pendant les fêtes de fin d'année - protection des achats par la cybersécurité, test de détection des fausses boutiques

AV-Comparatives a publié un rapport et des conseils sur la détection des boutiques en ligne frauduleuses / fakeshops, en révélant la capacité des produits de cybersécurité à protéger les consommateurs.

INNSBRUCK, Autriche, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les achats en ligne n'ont jamais été aussi nombreux, les consommateurs sont de plus en plus menacés par de faux sites Web sophistiqués conçus pour escroquer les utilisateurs. En outre de la menace sérieuse du vol de données, un autre risque tout aussi préoccupant est la possibilité d'effectuer des achats en prétendant qu'il s'agit de transactions authentiques, seulement pour constater que les marchandises commandées ne sont jamais livrées. Dans le cadre de l'étude, ont été testées 38 solutions de cybersécurité, sur plus de 500 URL de faux magasins.

AV-Comparatives - Fakeshops are stealing your money

Rapport complet : https://www.av-comparatives.org/tests/fake-shops-detection-test-november-2024/

« Les fraudeurs deviennent de plus en plus sophistiqués, en utilisant souvent des logos volés, des avis manipulés et des domaines expirés avec une bonne réputation sur Google pour créer des boutiques en ligne apparemment légitimes », a déclaré Stefan Haselwanter, analyste de la sécurité chez AV-Comparatives.

Principales conclusions

Seulement un petit nombre de produits de cybersécurité testés offrent une protection solide contre les fausses boutiques en ligne

Les produits les plus performants sont Avast, AVG, Fake-Shop Detector, McAfee, NordVPN, Norton et Webroot

Les fausses boutiques en ligne ne durent souvent que quelques semaines ou quelques mois

Rester en sécurité sur Internet : votre stratégie ultime de protection des achats en ligne

Pour se protéger en ligne, il faut adopter une approche à plusieurs niveaux, qui associe les outils technologiques à la vigilance personnelle. Lorsque vous visitez des magasins en ligne, vérifiez toujours l'authenticité du site web, en examinant attentivement la réputation et l'exactitude de l'adresse web. Les sites web légitimes présentent généralement une image de marque cohérente, des informations de contact et des politiques claires, ainsi qu'une conception professionnelle. Méfiez-vous des sites web qui contiennent de nombreuses fautes d'orthographe, des images de mauvaise qualité ou des URL qui orthographient mal des noms de marques connues.

Lorsqu'une offre semble trop belle pour être vraie, il s'agit d'un signal d'alarme flagrant qui indique que vous avez peut-être affaire à un site web frauduleux conçu pour voler votre argent ou vos informations personnelles. Par exemple, si un magasin en ligne propose des produits de luxe, tels que des sacs à main de marque, des appareils électroniques haut de gamme ou des vêtements de marque supérieure à 70-90 % de leur prix habituel sur le marché.

Vérifiez régulièrement vos états financiers et mettez en place des alertes de transactions auprès de votre banque. Bien des institutions financières proposent des notifications en temps réel pour les achats en ligne, ce qui vous permet d'identifier et de signaler rapidement toute activité suspecte. Plus vous détectez rapidement une fraude potentielle, plus il est facile de vous protéger et de minimiser les dommages financiers potentiels.

Produits inclus dans le test :

Solutions dédiées :

Fake-Shop Detector (Détecteur de fausses boutiques)

L'extension Netcraft

ScamAdviser

Extension des boutiques de confiance

WOT (Web of Trust) : Website Security & Safety Checker (Vérificateur de la sécurité et de la sûreté des sites web)

Solutions non dédiées :

Adaware Privacy Standard

Avast Premium Security

AVG Internet Security

Avira Internet Security

Bitdefender Total Security

Comodo Internet Security Pro

Dr.Web Security Space

Emsisoft Anti-Malware Home

eScan Total Security Suite

ESET Home Security Essential

F-Secure Total

G Data Total Security

Google Chrome

K7 Total Security

Kaspersky Standard

Malwarebytes Premium

McAfee Total Protection

MetaCert Internet Security

Microsoft Defender Browser Protection

NordVPN Threat Protection Pro

Norton 360 Deluxe

Norton Ultra VPN

Panda Dome Essential

Quick Heal Internet Security

SafeDNS Home

Sophos Home Premium

Total Defense Premium Internet Security

TotalAV Antivirus Pro

Trend Micro Internet Security

VIPRE Advanced Security

Webroot Internet Security Plus

ZoneAlarm Extreme Security NextGen

Les vendeurs qui souhaitent obtenir un sceau de certification pour la détection des fausses boutiques sont invités à nous contacter à l'adresse [email protected] pour obtenir de plus amples informations.

Le rapport détaillé complet est disponible sur le site web d'AV-Comparatives.

https://www.av-comparatives.org/tests/fake-shops-detection-test-november-2024/

