BBFW porta la creatività e il business della moda sposa a livello globale fino alla sua massima espressione

BARCELLONA, Spagna, 17 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Barcellona si dichiara costantemente la capitale mondiale della moda per la sposa. Una leadership che sarà nuovamente dimostrata dal 19 al 23 aprile durante i festeggiamenti della Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), un evento di riferimento per i principali marchi internazionali del settore, i talenti emergenti e le aziende di haute couture che presenteranno le loro creazioni per la prossima stagione 2024. La passerella, con le sfilate di 34 stilisti e ELIE SAAB in qualità di protagonista, anticiperà le tendenze mentre la fiera, con oltre 350 marchi espositori, aumenterà i contatti di vendite e commerciali con agenti d'acquisto e distributori provenienti da 90 paesi.

BBFW inizierà con la passerella, dove 34 designer di 15 paesi presenteranno le loro nuove collezioni per 4 giorni. Saranno presentate le nuove collezioni di leader della sposa spagnoli come Jesús Peiró; Rosa Clarà; Atelier Pronovias; Nicole Milano; Isabel Sanchis; Sophie et Voilà; Yolancris; Marco & María; Ramón Sanjurjo. A livello internazionale, Cymbeline (Francia); Agnieszka Swiatly (Polonia); Marylise & Rembo Styling e Carta Branca (Belgio); The Atelier Couture di Prof. Jimmy Choo (Malaysia); Julia Kontogruni (Bulgaria); Demetrios e Carlo Pignatelli (Italia); Modeca (Paesi Bassi), Joli Poli (Vietnam); Wona Concept & Eva Lendel (Ucraina), Madeline (USA), o Ines di Santo (Canada).

ELIE SAAB protagonista

Inoltre, ELIE SAAB, il marchio di haute couture libanese preferito dalle star sul red carpet e dai reali europei e mediorientali, porterà la prima sfilata al mondo della sua collezione da sposa in esclusiva a Barcellona il 19 aprile in occasione di un evento speciale.

E dalla passerella all'attività. Oltre alla passerella, la fiera riunirà più di 350 marchi provenienti da 34 Paesi. Oltre a Spagna – il secondo maggiore esportatore al mondo di moda per la sposa – USA, Francia, Italia, Polonia e Paesi Bassi sono i paesi che porteranno il maggior numero di espositori al BBFW. Circa il 30% dei marchi parteciperanno alla prima edizione TIME della fiera, attratti dall'alto livello di richiamo dell'evento (il 70% dei suoi visitatori sono internazionali) e dalla sua comprovata efficacia nella chiusura delle vendite, essendo leader globale nel settore.

Allo stesso modo, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di business per i marchi espositori, BBFW ha invitato direttamente agenti d'acquisto e committenti strategici da Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Olanda, Portogallo, USA, Cina, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Messico, e Sud-est asiatico attraverso vari programmi di internazionalizzazione.

