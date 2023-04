A BBFW eleva a criatividade e os negócios globais da moda de noivas à sua mais alta expressão

BARCELONA, Espanha, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Barcelona está constantemente a declarar-se como a capital mundial da moda de noivas. Uma liderança que será comprovada mais uma vez de 19 a 23 de abril durante a celebração da Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), um evento de referência para as principais marcas internacionais do setor, talentos emergentes e empresas de alta costura que apresentam as suas criações para a próxima temporada de 2024. Com os desfiles de moda de 34 designers e ELIE SAAB como protagonista, a passarela irá promover as tendências, enquanto a feira, com mais de 350 marcas expositoras, irá impulsionar os contactos comerciais e comerciais entre compradores e distribuidores de 90 países.

A BBFW começará com a passarela, onde 34 designers de 15 países irão revelar as suas novas coleções durante 4 dias. Serão apresentadas as novas coleções das principais marcas espanholas de vestidos de noivas, incluindo Jesús Peiró, Rosa Clarà, Atelier Pronovias, Nicole Milano, Isabel Sanchis, Sophie et Voilà, Yolancris, Marco & María, Ramón Sanjurjo. A nível internacional, será possível ver as criações de Cymbeline (França), Agnieszka Swiatly (Polónia), Marylise & Rembo Styling e Carta Branca (Bélgica), The Atelier Couture by Prof. Jimmy Choo (Malásia), Julia Kontogruni (Bulgária), Demetrios e Carlo Pignatelli (Itália), Modeca (Países Baixos), Joli Poli (Vietname), Wona Concept & Eva Lendel (Ucrânia), Madeline (EUA) ou Ines di Santo (Canadá).

ELIE SAAB em destaque

Além disso, a ELIE SAAB, a marca libanesa de alta costura preferida pelas estrelas na passadeira vermelha e pelos membros das famílias reais do Médio Oriente, irá trazer a primeira exposição mundial da sua coleção nupcial exclusivamente para Barcelona no dia 19 de abril, num evento especial.

Da passarela para os negócios. Além da passarela, a feira irá reunir mais de 350 marcas de 34 países. Além de Espanha, o segundo maior exportador mundial de moda de noivas, os EUA, a França, a Itália, a Polónia e os Países Baixos são os países que trazem mais empresas expositoras para a BBFW. Cerca de 30% das marcas estão a participar pela primeira vez na feira, atraídas pelo elevado nível de atração do evento (70% dos visitantes são internacionais), e pela sua eficácia comprovada na conclusão de vendas, uma vez que é líder global no setor.

Da mesma forma, com o objetivo de aumentar as oportunidades de negócios para as marcas expositoras, a BBFW convidou diretamente compradores e especificadores estratégicos de Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Países Baixos, Portugal, EUA, China, Brasil, Japão, Coreia do Sul, México e Sudeste Asiático através de vários programas de internacionalização.

