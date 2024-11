Blockchain for Good Alliance ospita l'Oscar Web3, per celebrare gli innovatori che portano avanti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

DUBAI, EAU, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'attesissimo Oscar Web3, un prestigioso evento ospitato da Blockchain for Good Alliance (BGA), celebra i progetti blockchain che hanno un impatto sul mondo reale, in linea con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. I leader del settore si sono riuniti a Bangkok per rendere omaggio agli innovatori che stanno plasmando un futuro sostenibile.

L'evento rientra nel programma di novembre della BGA, che prevedeva due importanti iniziative per il cambiamento globale attraverso la blockchain: il Sustainable Innovation Summit e i Web3 Oscar Awards.

Summit sull'innovazione sostenibile: Un Hackathon per l'impatto sociale

Tenutosi dal 9 settembre all'11 novembre 2024, il Sustainable Innovation Summit ha ospitato un hackathon con un montepremi di 100.000 dollari, invitando i partecipanti di tutto il mondo a creare soluzioni blockchain che affrontino questioni chiave come la povertà, l'accesso all'acqua pulita e l'uguaglianza di genere. Il summit si è concluso con una giornata dimostrativa al Grand Hyatt Erawan di Bangkok, dove i finalisti hanno presentato i loro progetti a pionieri della blockchain, investitori e leader del settore, con l'opportunità di ottenere supporto per l'incubazione e finanziamenti senza capitale.

Stelle nascenti

Con una presentazione in stile cinematografico, sono saliti sul palco 10 progetti selezionati provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipato alla sfida dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del Sustainable Innovation Summit. Ogni team ha presentato le proprie soluzioni blockchain per affrontare le sfide della sostenibilità, raccontando la storia di un "eroe" che affronta una crisi globale (uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile) utilizzando la blockchain come "strumento" per il cambiamento.

Vincitori della sfida 17 SDG:

1° posto: Premio Grande Impatto Sociale 🥇 EthicHub

🥇 EthicHub 2° posto: Premio per l'eccezionale innovazione sociale 🥈 Plastic Odyssey

🥈 Plastic Odyssey 3° posto: Premio per l'impatto emergente 🥉 ResearchHub

Premi Stelle nascenti (i 10 migliori progetti, non elencati con un ordine specifico):

Wavy Health

LAKE (LAK3)

KulaDAO

erable°

arkreen

UCO Network

Edu3Labs

Premi Oscar Web3: Premiati i leader della blockchain per il bene sociale

In concomitanza con la giornata dimostrativa dell'hackathon dell'11 novembre, il BGA Web3 Oscar Award premia i contributi individuali alla blockchain per il bene sociale in tre categorie, con un massimo di 7 vincitori totali.

Ogni categoria mette in evidenza gli sforzi individuali che si allineano con la missione di BGA.

Il Collaboration Bridge Award premia coloro che hanno svolto un ruolo fondamentale nell'indirizzare la direzione strategica della Blockchain for Good Alliance (BGA). I vincitori di quest'anno sono:

Harn, CEO di Trigger Asset Management

Mariana de la Roche Wills dell'INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications) e de la Roche W. Consulting

Il Public Welfare Contribution Award premia coloro che hanno utilizzato #BlockchainForGood. Questo premio è stato conferito a:

BreeAnne Yek , Consulente presso The Verdant Room

, Consulente presso The Verdant Room Milica Dimitrijevic di Positiveblockchain.io

Queste persone hanno dimostrato una dedizione, una capacità di guida e un lavoro pionieristico straordinari, contribuendo in modo significativo alla missione della Blockchain for Good Alliance (BGA) nella promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la tecnologia blockchain.

Nel suo discorso conclusivo, Helen Liu, co-fondatrice e COO di Bybit e fondatrice di BGA, ha spiegato come la blockchain possa unire le persone per fare davvero la differenza in tutto il mondo. La sua visione di sfruttare la blockchain per creare un impatto mondiale è stata fonte di ispirazione e di lungimiranza.

Informazioni su Blockchain for Good Alliance (BGA)

La Blockchain for Good Alliance (BGA) è un'iniziativa collaborativa a lungo termine senza scopo di lucro con partner chiave che si pone come obiettivo principale quello di contribuire al bene della società utilizzando la tecnologia blockchain per risolvere problemi del mondo reale. Riunendo leader, innovatori e organizzazioni provenienti dall'intera comunità blockchain, la BGA si propone di promuovere l'innovazione, la collaborazione e l'azione verso un mondo più sostenibile ed equo.

