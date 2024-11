L'Alliance Blockchain for Good organise le Web3 Oscar, célébrant les innovateurs qui font progresser les objectifs de développement durable des Nations unies

DUBAÏ, ÉAU, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le très attendu Web3 Oscar, un événement prestigieux organisé par la Blockchain for Good Alliance (BGA), qui célèbre les projets de blockchain ayant un impact sur le monde réel et alignés sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. Les leaders du secteur se sont réunis à Bangkok pour rendre hommage aux innovateurs qui façonnent un avenir durable.

L'événement faisait partie de la programmation de novembre de la BGA, qui présentait deux initiatives majeures en faveur du changement mondial grâce à la blockchain : le Sommet de l'innovation durable et les Web3 Oscar Awards.

Sommet de l'innovation durable : Un hackathon pour l'impact social

Organisé du 9 septembre au 11 novembre 2024, le Sommet de l'innovation durable a accueilli un hackathon doté d'une cagnotte de 100 000 dollars, invitant les participants du monde entier à créer des solutions blockchain répondant à des problèmes clés tels que la pauvreté, l'accès à l'eau potable et l'égalité des sexes. Le sommet s'est achevé par une journée de démonstration au Grand Hyatt Erawan de Bangkok, où les finalistes ont présenté leurs projets à des pionniers de la blockchain, des investisseurs et des leaders de l'industrie, avec des possibilités de soutien à l'incubation et de financement sans fonds propres.

Étoiles montantes

Dans un style de présentation cinématographique, dix projets présélectionnés provenant du monde entier et participant au défi des 17 ODD du Sommet de l'innovation durable, sont entrés en scène. Chaque équipe a présenté ses solutions blockchain pour relever les défis du développement durable, en racontant l'histoire d'un « héros » confronté à une crise mondiale (l'un des 17 ODD), la blockchain étant l'« outil » qu'elle manie pour changer les choses.

Lauréats du défi des 17 ODD :

1ère place : Grand Social Impact Award 🥇 EthicHub

🥇 EthicHub 2ème place : Outstanding Social Innovation Award 🥈 Plastic Odyssey

🥈 Plastic Odyssey 3ème place : Emerging Impact Award 🥉 ResearchHub

Rising Star Awards (10 meilleurs projets, sans ordre particulier) :

Wavy Health

LAKE (LAK3)

KulaDAO

erable°

arkreen

UCO Network

Edu3Labs

Web3 Oscar Awards : Hommage aux leaders de la blockchain au service de l'action sociale

Coïncidant avec le Demo Day du hackathon le 11 novembre, le BGA Web3 Oscar Award récompense les contributions individuelles à la blockchain pour le bien social dans trois catégories, avec jusqu'à sept lauréats au total.

Chaque catégorie met en évidence les efforts individuels qui s'inscrivent dans le cadre de la mission de la BGA.

Le Collaboration Bridge Award récompense les personnes qui ont joué un rôle essentiel dans l'orientation stratégique de la Blockchain for Good Alliance (BGA). Les lauréats de cette année sont

Harn, CEO de Trigger Asset Management

Mariana de la Roche Wills de l'INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications) et de la Roche W. Consulting

Le Public Welfare Contribution Award célèbre les personnes qui ont promu #BlockchainForGood. Ce prix a été décerné à :

BreeAnne Yek , consultante à The Verdant Room

, consultante à The Verdant Room Milica Dimitrijevic de Positiveblockchain.io

Ces personnes ont fait preuve d'un dévouement remarquable, de conseils et d'un travail de pionnier, faisant progresser de manière significative la mission de la Blockchain for Good Alliance (BGA) dans la promotion du développement durable par le biais de la technologie blockchain.

Dans ses remarques finales, Helen Liu, cofondatrice et directrice de l'exploitation de Bybit et fondatrice de BGA, a expliqué comment la blockchain peut rassembler les gens pour faire une réelle différence dans le monde entier. Sa vision de l'exploitation de la blockchain pour créer un impact mondial était à la fois inspirante et avant-gardiste.

À propos de la Blockchain for Good Alliance (BGA)

La Blockchain for Good Alliance (BGA) est une initiative collaborative à long terme à but non lucratif avec des partenaires clés dont l'objectif principal est de contribuer au bien sociétal en utilisant la technologie blockchain pour résoudre des problèmes du monde réel. En réunissant des leaders, des innovateurs et des organisations de toute la communauté blockchain, la BGA cherche à stimuler l'innovation, la collaboration et l'action pour un monde plus durable et plus équitable.

