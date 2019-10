Bristol, Curitiba, Montevideo, Seul, Stoccolma e Teheran finaliste del City Award 2019 al Congresso mondiale Smart City Expo

Per il City Award, le finaliste sono Bristol (Regno Unito) per la sua iniziativa Connecting Bristol; Curitiba (Brasile) per il programma Case Vale do Pinhão Innovation Ecosystem; Montevideo (Uruguay) per il progetto Montevideo Smart City with equity, inclusion and environmental sustainability; Seul (Repubblica di Corea) per l'iniziativa Data Driven Smart City; Stoccolma (Svezia) per il progetto GrowSmarter: transforming cities for a smart, sustainable Europe; e Teheran (Iran) per il suo Smart Tehran Program.

Le finaliste per le restanti categorie sono le seguenti:

Trasformazione digitale

FC Barcelona – Barcellona (Spagna)

People's Government of Yingtan – Yingtan (Cina)

Korea Land & Housing Corporation – Jinju-si (Repubblica di Corea)

Mobilità

Taipei Smart City Project Management Office – Taipei City ( Taiwan )

City ( ) State Cable Transportation Company Mi Teleférico – La Paz ( Bolivia )

( ) Axilion Smart Mobility – Tel Aviv (Israele)

Ambiente urbano

Qucit – Bègles (Francia)

PlataformaVerde – San Paolo (Brasile)

Hexagon – Madison (Stati Uniti)

Città inclusive e di condivisione

Government of Buenos Aires – Buenos Aires ( Argentina )

– ( ) City Hall of Belo Horizonte – Belo Horizonte (Brasile)

– (Brasile) SocialBoost – Kiev (Ucraina)

Governance e finanza

City of Los Angeles - Information Technology Agency – Los Angeles (Stati Uniti)

- Information Technology Agency – (Stati Uniti) Boost.ai – Sandnes (Norvegia)

Huzhou Municipal Big Data Development Administration – Huzhou (Cina)

Idea innovativa

Soros Foundation Kyrgyzstan – Bishkek (Kirghizistan)

(Kirghizistan) Meraki Design Studio – Valdodara ( India )

) DHL – Bonn (Germania)

Roads and Transport Authority, Dubai - EAU

- EAU Makati City – Makati ( Indonesia )

– Makati ( ) South Africa State Information Technology Agency SOC LTD – Pretoria (Sudafrica)

(Sudafrica) FCC Environment – Barcellona (Spagna)

Visitare la pagina World Smart City Awards per informazioni dettagliate su ciascuno dei 28 candidati.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1018382/Smart_City_Expo_World_Congress.jpg

SOURCE Fira de Barcelona