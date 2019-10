Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul, Stockholm en Teheran Finalisten voor de 2019 City Award op het Smart City Expo World Congress

BARCELONA, Spanje, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), het toonaangevende internationale evenement over steden en slimme stedelijke oplossingen, georganiseerd door Fira de Barcelona, heeft vandaag de finalisten bekendgemaakt van de World Smart City Awards (WSCA) 2019. In totaal 28 steden en projecten zijn als finalisten geselecteerd in de zeven award-categorieën. De winnaars worden op 20 november bekendgemaakt tijdens een award-uitreiking op het Smart City Expo World Congress.