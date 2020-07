Camper accelera lo sviluppo dei prodotti con Centric PLM™

Juan Enrique Jiménez Esquitino, Head of Supply Planning di Camper, spiega che l'azienda era in difficoltà, poiché utilizzava un software obsoleto che non era stato specificamente progettato per il settore calzaturiero, e aveva assolutamente bisogno di una piattaforma che consentisse di tracciare lo sviluppo del prodotto e di ottenere piena visibilità, dall'ideazione al lancio del prodotto stesso.

"Salvavamo le nostre informazioni sui prodotti in centinaia di fogli Excel. C'era un continuo andirivieni di messaggi con i nostri produttori, in quanto non disponevamo di alcuna visibilità sullo stato dei nostri prodotti o sul costo effettivo delle materie prime," afferma Juan.

Oggi, grazie alla rapida implementazione, in soli 4 mesi, alla facilità di manutenzione, così come alla straordinaria flessibilità di Centric PLM, Camper ha ridotto le tempistiche di sviluppo dei prodotti, ne ha centralizzato tutti i dati, migliorato la qualità e ottimizzato tutte le fasi dello sviluppo in un'unica fonte di verità, disponendo di previsioni di costi e margini più accurate e dati affidabili, in tempo reale, per una pianificazione strategica.

L'implementazione è anche arrivata quando l'intera organizzazione di Camper era appena stata ristrutturata e Centric PLM ha giocato un ruolo vitale nel portare maggiore visibilità ai nuovi processi e nell'assegnazione dei ruoli.

"I nostri team possono ora accedere istantaneamente a dati accurati e affidabili che permettono loro di lavorare in modo più veloce ed efficiente," sostiene Juan. "Centric PLM ha aiutato Camper a potenziare la crescita dell'azienda salvaguardando al tempo stesso la qualità dei suoi prodotti, caratteristica per cui è rinomata."

Centric PLM è parte integrante dell'attività quotidiana di Camper dal 2013. Il brand non vede l'ora di poter sfruttare ulteriormente la soluzione in futuro, estendendone l'uso ai propri fornitori all'estero e continuando a sostenere la crescita globale.

