China Matters presneta: Lars Ulrik Thom - comprendere la Cina secondo il suo stile

Nel cuore di Pechino, nel suggestivo vicolo di Yangmeizhu, adiacente alla vivace area storica e culturale di Dashilan, si trova "Beijing Postcards", un piccolo ma affascinante negozio fondato dal danese Lars Ulrik Thom. Questo spazio espositivo presenta una curata selezione di oggetti di artigianato e design ispirati alla cultura tradizionale di Pechino.

China Matters’ Feature: Lars Ulrik Thom: Understanding China on Its Own Terms

A differenza dei numerosi caffè, ristoranti e negozi d'artigianato che caratterizzano la zona, Beijing Postcards è una galleria unica nel suo genere che ha come obiettivo mostrare la ricca storia di Pechino. Offre sia ai Pechinesi che ai turisti una panoramica sui ricordi e sulle tradizioni della vecchia Pechino.

L'interesse di Thom per la storia cinese è iniziata nel 1996, quando arrivò a Pechino in treno dalla Mongolia. È rimasto immediatamente affascinato dalla vitalità della metropoli e dal suo ricco patrimonio culturale, decise di stabilirsi a Pechino per immergersi nella sua storia e nella sua cultura. Il rapido sviluppo di Pechino negli ultimi due decenni però ha superato le sue aspettative. La città cambia ogni giorno, con nuove costruzioni che rinnovano l'aspetto dei tempi passati.

Determinato ad approfondire la conoscenza, Thom ha intrapreso una un'ambiziosa ricerca, raccogliendo testimonianze e immagini tutta la città, tra cui luoghi panoramici, musei e archivi. Si è addentrato negli hutong, o vicoli, per esplorare i tradizionali cortili a pianta quadrata che ancora si trovano in città. Attraverso interviste con i residenti, ha ricostruito una preziosa storia orale della città. Le vecchie fotografie e le narrazioni raccolte hanno permesso a Thom di comprendere a fondo il cambiamento significativo avvenuto nella vita della gente di Pechino. Oggi i visitatori possono vedere, toccare e vivere questi momenti storici di Pechino in Beijing Postcards.

