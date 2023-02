Clarendelle e l'azienda di famiglia Noi del Domaine Clarence Dillon siamo immensamente onorati di brindare alla 95ª edizione degli Oscar®

Clarendelle e Domaine Clarence Dillon sono orgogliosi di essere wine partner ufficiali dell'Academy Museum of Motion Pictures

PARIGI, 20 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Il Principe Robert di Lussemburgo, Presidente e CEO, è entusiasta di annunciare una partnership con gli Oscar®. Dalla cerimonia di premiazione del 12 marzo al Dolby® Theatre di Hollywood, al Ballo dei Governatori e a tutti gli altri eventi legati agli Oscar®, Clarendelle, Quintus e Haut-Brion saranno gli unici vini rossi e bianchi a essere serviti. Sono stati nominati anche wine partner ufficiali dell'Academy Museum of Motion Pictures nel 2023.

La famiglia di vini Clarendelle, "ispirata a Haut-Brion", affonda le sue radici nell'acquisizione della tenuta Château Haut-Brion da parte del finanziere americano Clarence Dillon, nel 1935. Oggi, sotto la guida del pronipote, il Principe Robert, la casa madre di Clarendelle è cresciuta fino a comprendere il famoso ristorante parigino Le Clarence (nominato uno dei 50 migliori ristoranti al mondo), un ottimo sistema di wine merchant (Negociant) e una serie di esclusivi wine shop al dettaglio, inaugurati nel 2015 con il nome di "La Cave du Château". Sebbene sia principalmente rinomata per la sua eccellenza nel mondo enogastronomico, di generazione in generazione l'azienda di famiglia è divenuta anche una grande promotrice dell'arte.

Come gli Academy Awards®, anch'essi con una tradizione ormai centenaria, Clarendelle offre un'espressione decisamente contemporanea dei nostri tempi e si ispira alla celeberrima "Art de Vivre" francese. Questo lusso quotidiano si nutre dell'esperienza dei produttori di vino di Haut-Brion, che supervisionano il processo di miscelazione, annata dopo annata, come avviene per le famose tenute La Mission Haut-Brion e Quintus. Le bottiglie vengono conservate in cantina, per poi essere introdotte sul mercato quando si ritiene che abbiano raggiunto la piena maturazione e possano offrire la migliore espressione dei terroir di Bordeaux, da cui provengono, agli estimatori di vino di tutto il mondo.

Agli Oscar sarà presente anche Le Dragon de Quintus, autentico astro nascente della riva destra di Bordeaux, proveniente dalla tenuta relativamente nuova di Saint Emilion. Nel backstage, alcuni nomi fra i fortunati nominati e premiati potranno anche degustare uno dei più straordinari vini bianchi prodotti a Bordeaux, nelle tenute Château La Mission Haut-Brion e Château Haut-Brion: La Clarté de Haut-Brion.

Clarendelle e Domaine Clarence Dillon desiderano alzare i calici per rendere omaggio a coloro che hanno contribuito in modo così significativo a intrattenere e ispirare tutti noi nell'ultimo anno. Uniamoci ai milioni di spettatori di tutto il mondo per celebrare insieme gli straordinari successi dei nominati alla 95ª edizione degli Oscar. Salute!

