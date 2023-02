Clarendelle e a empresa familiar, Domaine Clarence Dillon, tem muito prazer em brindar ao 95º Oscar® e aos Indicados

A Clarendelle e o Domaine Clarence Dillon têm a honra de ser os parceiros vinícolas oficiais de 2023 do Academy Museum of Motion Pictures

PARIS, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Presidente e CEO, o Príncipe Robert do Luxemburgo, está exultante por anunciar uma parceria com o Oscar®. A partir da cerimônia de entrega do prêmio em 12 de março no Dolby® Theatre, em Hollywood, até ao Baile dos Governadores, passando por todos os outros eventos relacionados com o Oscar®, Clarendelle, Quintus e Haut-Brion serão os únicos vinhos tinto e branco servidos. Também foram indicados parceiros vinícolas oficiais do Academy Museum of Motion Pictures em 2023.

A família de vinhos Clarendelle «inspirada pelo Haut-Brion» tem suas raízes na aquisição, em 1935, do Chateau Haut-Brion pelo financiador americano Clarence Dillon. Atualmente, sob a liderança de seu bisneto, o Príncipe Robert, a empresa-mãe da Clarendelle cresceu e inclui o famoso restaurante de Paris Le Clarence (considerado um dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo), um comerciante de vinhos finos (Negociante) e várias lojas de venda a varejo de vinhos excepcionais, lançada em 2015 com a indicação «La Cave du Chateau». Embora conhecida principalmente por sua excelência nos mundos da enologia e da gastronomia, ao longo de gerações a empresa familiar também se tornou uma grande apoiante das artes.

Assim como os Academy Awards®, também uma tradição com quase um século, a Clarendelle oferece uma expressão resolutamente contemporânea de nossos tempos e da célebre «Art de Vivre» francesa. Este luxo diário beneficia da experiência dos enólogos de Haut-Brion, que supervisionam o processo de mistura, vindima após vindima, como fazem para as notórias propriedades La Mission Haut-Brion e Quintus. As garrafas são, então, guardadas antes de serem lançadas no mercado quando se considera que atingiram seu apogeu e podem oferecer a melhor expressão de seus terroirs de Bordeaux aos apreciadores de vinho de todo o mundo.

Também estará presente no Oscar Le Dragon de Quintus, uma verdadeira estrela em ascensão da Margem Direita de Bordeaux, proveniente da propriedade relativamente recente de Saint Emilion. Nos bastidores, alguns indicados e vencedores com sorte também poderão saborear um dos vinhos brancos mais raros produzidos em Bordeaux, que nasce das propriedades Chateau La Mission Haut-Brion e Chateau Haut-Brion: La Clarté de Haut-Brion.

Clarendelle e Domaine Clarence Dillon gostariam de brindar para enaltecer todos os que contribuíram de forma tão significativa para nos entreter e inspirar ao longo do último ano. Que possamos nos juntar aos milhões de telespectadores de todo o mundo enquanto reconhecemos juntos as conquistas notáveis dos 95º indicados ao Oscar. Um brinde!

