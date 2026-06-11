Come Julius Meinl sta contribuendo alla trasformazione dell'industria del caffè

Il Report di Sostenibilità 2025 evidenzia i progressi nell'approvvigionamento del caffè, nelle azioni relative al clima e nelle iniziative dedicate alle persone

VIENNA, 11 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Il cambiamento climatico, l'aumento dei prezzi delle materie prime e la crescente pressione sulla coltivazione globale del caffè stanno trasformando l'industria del caffè a livello mondiale. Julius Meinl risponde con investimenti a lungo termine in programmi per le comunità di coltivatori di caffè, processi di produzione più sostenibili e l'espansione del progetto "Responsibly Selected Coffee". Il Report di Sostenibilità 2025 è ora disponibile e mostra come l'azienda con sede a Vienna continui a promuovere la sostenibilità lungo l'intera catena del valore, dall'origine del caffè fino ai propri siti produttivi.

Cover image of the 2025 Sustainability Report

"Essendo un'azienda a conduzione familiare, pensiamo in termini di generazioni. Per noi la sostenibilità è un investimento a lungo termine nel futuro del mondo del caffè. Questo report mostra come affrontiamo la nostra responsabilità verso le persone, il pianeta e l'origine del nostro caffè attraverso azioni concrete e una visione di lungo periodo", afferma Christina Meinl, Vicepresidente Group Strategies, Brand & Corporate Communication e membro della 5° generazione della famiglia.

Più responsabilità dove nasce il caffè

Julius Meinl si approvvigiona di caffè verde da 16 paesi di origine. Un traguardo importante è stato raggiunto alla fine del 2025: il 100% di "Caffè selezionato responsabilmente" è stato acquistato per gli impianti di tostatura di Vienna e Vicenza, raggiungendo uno dei principali obiettivi di sostenibilità dell'azienda. Ciò significa che tutto il caffè verde viene acquistato secondo i criteri di sostenibilità della Global Coffee Platform, che includono aspetti ambientali, sociali ed economici.

Il "Generations Programme" è stato ampliato in anticipo coinvolgendo da due a quattro paesi di origine: oggi Julius Meinl supporta i coltivatori di caffè in Colombia, Uganda, India e Honduras attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa, diversificazione del reddito e il rafforzamento in particolare verso le donne e le nuove generazioni nelle comunità agricole. Il programma mira a rafforzare la resilienza a lungo termine delle comunità di coltivatori rispetto agli impatti del cambiamento climatico. Attualmente più di 1.500 coltivatori di caffè e le loro famiglie sono coinvolti nelle attività progettuali in corso e pianificate.

"Il 2025 è stato per noi un anno di progressi concreti. Dietro questi risultati ci sono solide partnership, un impegno di lungo periodo e molte azioni lungo tutta la nostra filiera del caffè. Siamo particolarmente orgogliosi di aver ampliato in anticipo il nostro Generations Programme, raggiungendo allo stesso tempo importanti traguardi di sostenibilità", aggiunge Carina Needham, Global Sustainability Director.

Meno emissioni, più energia rinnovabile nelle nostre attività

Nel 2025 Julius Meinl ha implementato ulteriori misure per ridurre il proprio impatto ambientale. Con l'introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni negli ultimi due impianti di torrefazione rimasti, è stata ottenuta una riduzione delle emissioni per singolo ciclo di tostatura fino al 50%. Allo stesso tempo, Julius Meinl continua a utilizzare elettricità 100% rinnovabile nei propri stabilimenti produttivi di Vienna e Vicenza. A livello globale, l'energia elettrica rinnovabile rappresenta l'81% del consumo totale di elettricità dell'azienda.

La sostenibilità come parte della responsabilità aziendale a lungo termine

Il Report di Sostenibilità 2025 di Julius Meinl evidenzia come l'azienda stia promuovendo la sostenibilità a livello globale attraverso azioni concrete, dall'origine del caffè fino ai propri siti produttivi. Sebbene la rendicontazione di sostenibilità non sia obbligatoria per Julius Meinl, l'azienda pubblica volontariamente rapporti di sostenibilità da diversi anni, a conferma del proprio impegno verso la trasparenza.

La sostenibilità svolge inoltre un ruolo importante nella strategia finanziaria dell'azienda: per il secondo anno consecutivo, Julius Meinl ha raggiunto tutti gli obiettivi ESG collegati al finanziamento aziendale legato alla sostenibilità e ha continuato a ottenere solidi rating ESG da banche e partner finanziari.

Il Report di Sostenibilità 2025 completo è disponibile qui.

Dati principali dal Report di Sostenibilità 2025

Il 100% di "Caffè selezionato responsabilmente" è stato acquistato per gli impianti di tostatura di Vienna e Vicenza entro la fine del 2025

Ampliato il "Generations Programme" da 2 a 4 paesi

Oltre 1.500 coltivatori di caffè e le loro famiglie supportati attraverso attività progettuali

Confermato l'utilizzo di elettricità 100% rinnovabile negli stabilimenti produttivi di Vienna e Vicenza

Completata l'installazione dei convertitori catalitici nei due impianti di torrefazione rimanenti per ridurre le emissioni

Maggior coinvolgimento dei dipendenti, con un punteggio Gallup pari a 3,95 su 5

JULIUS MEINL:

Fondata nel 1862, Julius Meinl è una delle più antiche torrefazioni di caffè al mondo e un marchio iconico delle caffetterie viennesi. La dedizione alla qualità è stata un tratto distintivo della famiglia per cinque generazioni. Con oltre 160 anni di esperienza nell'approvvigionamento, nella miscelazione e nella tostatura, Meinl è un fornitore di caffè privilegiato per le principali caffetterie di Vienna. Oggi i caffè e i tè Julius Meinl creano momenti significativi per clienti e consumatori in tutto il mondo e sono venduti in oltre 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 paesi, oltre a un numero crescente di punti vendita al dettaglio.

Press Contact

Jaqueline Sieberer

Corporate Communications & Press Spokesperson

Julius Meinl 1862 GmbH

Email: [email protected]

www.juliusmeinl.com