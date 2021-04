Cura dei tumori e risonanza magnetica in tempo reale: ASG fornirà sistema magnetico per centro d'eccellenza a Dresda

Grazie alle capacità di imaging in tempo reale e ad alto contrasto per gli organi del torace, dell'addome e del bacino, il team di Aswin Hoffmann - capo ricercatore HZDR - intende realizzare il primo prototipo da utilizzare nella clinica, e a tal proposito dichiara: " La particolarità di questo scanner MRI è che può essere ruotato intorno al paziente rispetto al fascio, permettendoci di studiare gli effetti dosimetrici e biologici del fascio sui campi magnetici della risonanza magnetica sia perpendicolari che paralleli al fascio di protoni. " L'acquisizione di immagini "real-time" nelle aspettative del team di progetto consentirà di sincronizzare il fascio di protoni con il movimento della massa tumorale durante l'erogazione della dose di radiazioni.

La protonterapia è una tecnica di irraggiamento dei tumori che preserva il tessuto circostante grazie ad una limitata profondità di penetrazione dei protoni. Tuttavia, l'efficacia della protonterapia senza imaging in tempo reale è, ad oggi, limitata dal movimento della massa tumorale, dai cambiamenti anatomici durante la terapia, anche dalla semplice respirazione e dalle minime imprecisioni di posizionamento del paziente.

Il sistema per risonanza magnetica rotante sarà prodotto da ASG basandosi sul magnete superconduttivo aperto in MgB2 del sistema MRI MROpen EVO specificamente adattato alle esigenze della radioterapia RM guidata. Questa soluzione è stata già realizzata per l'Alberta Health Services in Canada e il suo spin-off MagnetTx Oncology Solutions che, a sua volta, svilupperà il sistema meccanico che consentirà la rotazione dello scanner MRI e i metodi di elaborazione delle immagini per tracciare automaticamente il tumore in tempo reale.

Il sistema sarà "green" grazie alla tecnologia superconduttiva ad alta temperatura MgB2 che non utilizza elio.

Marco Belardinelli, MRI Business Unit Director di ASG ha dichiarato: "Siamo molto felici per questa collaborazione con partner di prestigio e l'utilizzo dei nostri sistemi e tecnologie per portare innovazione anche nella cura dei tumori è motivo di orgoglio ma anche conferma di essere sulla strada giusta".

"Siamo molto positivi per la nostra partnership con HZDR e ASG - ha dichiarato Mike Cogswell, Presidente di MagnetTx – non vediamo l'ora di lavorare insieme per contribuire a migliorare la terapia dei tumori e le tecnologie industriali collegate".

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1490634/ASG_Superconductors_Video.mp4

Link correlati

https://www.asgsuperconductors.com



SOURCE ASG Superconductors S.p.A