ASG Superconductors et HZDR combinent l'imagerie par résonance magnétique avec la protonthérapie

Grâce au nouvel appareil d'IRM et à ses capacités d'imagerie en temps réel et à fort contraste pour les organes de la poitrine, de l'abdomen et du bassin, Aswin Hoffmann de HZDR et son équipe ont maintenant l'intention de construire un premier prototype qui pourrait être utilisé cliniquement à un moment donné : « La particularité de ce scanner IRM est qu'il peut pivoter autour du patient par rapport au faisceau, ce qui nous permet d'étudier les effets dosimétriques et biologiques du faisceau pour des champs magnétiques IRM à la fois perpendiculaires et parallèles au faisceau de protons. »

ASG Superconductors produit actuellement un dispositif d'IRM ouvert de 0,5 Tesla de rendement moyen, spécifiquement adapté aux exigences de la radiothérapie guidée par IRM en temps réel par le groupe LINAC-MR de l'Alberta Health Services et sa société dérivée MagnetTx Oncology Solutions. MagnetTx Oncology Solutions développe le support mobile nécessaire à la rotation du scanner IRM ainsi que les méthodes de traitement d'image permettant de suivre automatiquement la tumeur en temps réel. La conception et la fabrication de l'ensemble du dispositif de 30 tonnes sont actuellement en plein essor. Au cours de l'été 2022, l'équipe prévoit de l'intégrer à la ligne de faisceaux de protons expérimentaux à balayage actif et de niveau clinique de l'installation OncoRay.

« C'est très motivant pour ASG Superconductors de participer à ce projet en collaboration avec HZDR et MagnetTx », déclare Marco Belardinelli, directeur de l'unité IRM d'ASG Paramed et ajoute, « voir notre IRM et notre technologie supraconductrice MgB 2 utilisées comme composant clé dans des applications nouvelles et innovantes comme celle-ci, qui profiteront à termes aux patients et à la communauté médicale, nous rend fiers et encore plus confiants puisque que nous avançons dans la bonne direction. »

« Notre partenariat avec HZDR et ASG a été extrêmement positif », déclare Mike Cogswell, président et directeur général de MagnetTx. «Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre travail ensemble afin d'améliorer le traitement du cancer. »

« Grâce à cette collaboration entre HZDR et des partenaires industriels internationaux, nous avons fait un grand pas en avant vers notre objectif d'intégrer des innovations significatives dans ce domaine, en particulier pour la protonthérapie guidée par l'image en temps réel », déclare M. Hoffmann.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1490634/ASG_Superconductors_Video.mp4

