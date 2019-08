DarkMatter presenta l'iniziativa UAE Cybersecurity Research Award

L'iniziativa fornirà a studenti, assistenti di ricerca e ricercatori universitari di tutto il mondo l'opportunità di ottenere dei fondi per un totale di 1,5 milioni di dollari nell'arco di 3 anni

ABU DHABI, EAU, 26 agosto 2019 /PRNewswire/ -- DarkMatter Group, la prima e unica azienda operante in maniera totalmente integrata nel campo della digital e cyber transformation, ha annunciato l'iniziativa UAE Cybersecurity Research Award (CRA): un premio rivolto a coloro che generano idee per la tutela delle città smart di tutto il mondo contro le minacce per la cybersicurezza che potrebbero profilarsi in futuro.

In collaborazione con la Khalifa University, suo partner strategico, DarkMatter Group invita studenti, assistenti di ricerca, ricercatori e docenti universitari di atenei locali e internazionali a presentare idee che potrebbero rappresentare dei passi in avanti nel campo della cybersicurezza nell'era delle città smart e digitali.

"Il futuro della nostra nazione dipende decisamente dall'innovazione e dalla ricerca nell'ambito della digital e cyber transformation", afferma il dott. Shreekant Thakkar, Chief Scientist, Advanced Research di DarkMatter Group.

"Presentando l'UAE Cybersecurity Research Award, ci avviciniamo ulteriormente alla scoperta di soluzioni rivoluzionarie che renderanno le nostre città connesse e digitalizzate a prova di futuro. Il DarkMatter Group incoraggia la ricerca: siamo orgogliosi di promuovere un ecosistema collaborativo che sfrutti le capacità e le competenze di istituzioni private, pubbliche e accademiche nel tentativo di creare una società più sicura e protetta per tutti."

Le fasi principali dell'iniziativa

La fase di pre-proposta dell'iniziativa UAE CRA è attualmente aperta ai candidati, le iscrizioni potranno essere presentate fino al 30 agosto 2019. I candidati selezionati verranno quindi invitati a presentare le proprie idee agli stakeholder e al comitato dell'UAE CRA, che valuteranno l'impatto delle presentazioni dei partecipanti.

In seguito, i team finalisti verranno invitati a presentare le proposte complete a febbraio 2020. Tutti i premi verranno assegnati tramite una rigorosa procedura di valutazione basata sul merito, in tre fasi; i vincitori saranno proclamati a maggio 2020.

Per individuare i progetti da sostenere, il comitato dell'UAE CRA si affiderà a una procedura di valutazione basata sul merito che esaminerà gli aspetti tecnici del progetto proposto e il suo potenziale contributo, in maniera più generale, alla sicurezza delle città smart.

Per maggiori informazioni sull'UAE CRA, sui partner coinvolti e le principali fasi di questa iniziativa, visitare il sito https://researchawards.cyberweek.ae/.

I candidati dell'UAE CRA sottoporranno i propri poster alla valutazione del comitato in occasione dell'HITB+CyberWeek UAE 2019, il nuovo evento di punta di Hack In The Box (HITB), che si terrà ad Abu Dhabi dal 12 al 17 ottobre. https://cyberweek.ae/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/965086/Darkmatter_Group_Logo.jpg

