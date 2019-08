DarkMatter apresenta a iniciativa "Prêmio Pesquisa de Segurança Cibernética" dos EAU

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O DarkMatter Group, primeira e única firma de transformação digital e cibernética inteiramente integrada da região, anunciou a iniciativa "Prêmio Pesquisa de Segurança Cibernética" (CRA – Cybersecurity Research Award) – um prêmio focado na geração de ideias que irão proteger as cidades inteligentes do mundo contra as ameaças de segurança cibernética de amanhã.

Em combinação com a parceria estratégica, a Universidade de Khalifa, o DarkMatter Group está convidando estudantes universitários, assistentes graduados de pesquisa, pesquisadores e professores de instituições locais e internacionais a apresentar ideias com potencial de promover o campo da segurança cibernética na era das cidades inteligentes e digitais.

"O futuro de nossa nação depende altamente da inovação e pesquisa na área da transformação digital e cibernética", disse o cientista-chefe de Pesquisa Avançada do DarkMatter Group, Dr. Shreekant Thakkar.

"Com a apresentação do "Prêmio Pesquisa de Segurança Cibernética" dos EAU, estamos um passo mais perto da descoberta de soluções revolucionárias que irão tornar nossas cidades conectadas e digitalizadas preparadas para o futuro. No DarkMatter Group, encorajamos a pesquisa e nos orgulhamos de promover um ecossistema colaborativo que irá alavancar as habilidades e a expertise de entidades privadas, públicas e acadêmicas, em um esforço para criar uma sociedade mais segura e protegida para todos".

Os marcos da iniciativa

A etapa de pré-proposta da iniciativa CRA dos EAU já está aberta aos concorrentes, com as inscrições fechando em 30 de agosto de 2019. Os candidatos selecionados serão então convidados a apresentar suas ideias às partes interessadas e ao comitê do CRA dos EAU, que irão avaliar o impacto das apresentações dos concorrentes.

Após essa etapa, algumas equipes selecionadas serão convidadas a submeter propostas completas em fevereiro de 2020. Todos os prêmios serão selecionados por um processo rigoroso de revisão de mérito em três estágios e anunciados em maio de 2020.

Para identificar que projetos irá apoiar, o comitê do CRA dos EAU irá se valer de um processo de revisão de mérito que incorpora consideração de aspectos técnicos de um projeto proposto e de seu potencial para contribuir de uma forma mais ampla com a segurança das cidades inteligentes.

Para obter mais informações sobre o CRA dos EAU, os parceiros envolvidos e os marcos essenciais dessa iniciativa, visite https://researchawards.cyberweek.ae/.

Os concorrentes ao CRA dos EAU irão fazer suas apresentações de pôster para avaliação do comitê em HITB+CyberWeek UAE 2019, o novo evento flagship da Hack In The Box (HITB), que será realizado em Abu Dhabi de 12 a 17 de outubro. https://cyberweek.ae/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/965086/Darkmatter_Group_Logo.jpg

FONTE DarkMatter

SOURCE DarkMatter