DeepL presenta la traduzione vocale in tempo reale, aprendo nuove frontiere linguistiche con Voice-to-Voice

L'azienda introduce anche la nuova generazione della sua piattaforma DeepL Translator, andando oltre il concetto di semplice traduzione per offrire un'infrastruttura AI integrata negli stack tecnologici aziendali

COLONIA, Germania, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nell'IA linguistica, annuncia oggi DeepL Voice-to-Voice, una suite di soluzioni per la traduzione in tempo reale progettata per la comunicazione vocale dal vivo. Con l'estensione dei propri servizi alla traduzione da voce a voce, l'azienda offre traduzioni vocali istantanee per riunioni virtuali, conversazioni in presenza e interazioni con i clienti tramite API, consentendo ai team di collaborare ovunque senza barriere linguistiche.

"Oggi raggiungiamo una nuova frontiera nella traduzione: la comunicazione parlata in tempo reale" ha dichiarato Jarek Kutylowski, fondatore e CEO di DeepL. "La nostra missione è sempre stata quella di abbattere le barriere linguistiche e ora ne abbiamo superato una delle più rilevanti. DeepL Voice-to-Voice permette a chiunque di esprimersi nella propria lingua in modo naturale, senza l'attrito o i costi degli interpreti. Stiamo combinando modelli vocali di alto livello con la nostra tecnologia di traduzione AI, portandola a nuovi standard. Oggi conta solo la competenza, non la lingua".

DeepL Voice: comunicazione in tempo reale su più piattaforme DeepL Voice è stato progettato per superare una delle principali barriere linguistiche ancora presenti nelle organizzazioni: la traduzione del parlato, sia in presenza sia da remoto. La suite di prodotti DeepL Voice-to-Voice include:

Voice for Meetings: offre la traduzione in tempo reale su piattaforme come Microsoft Teams e Zoom, consentendo ai partecipanti di parlare nella propria lingua mentre gli altri la ascoltano nella loro ( programma di accesso anticipato da giugno, registrazioni aperte );

offre la traduzione in tempo reale su piattaforme come Microsoft Teams e Zoom, consentendo ai partecipanti di parlare nella propria lingua mentre gli altri la ascoltano nella loro ( ); Voice for Conversations (Mobile & Web): estende l'esperienza oltre il mobile, abilitando un utilizzo multipiattaforma anche in contesti in cui l'installazione di app non è possibile o consentita ( disponibile al pubblico );

estende l'esperienza oltre il mobile, abilitando un utilizzo multipiattaforma anche in contesti in cui l'installazione di app non è possibile o consentita ( ); Group Conversations: facilita interazioni multilingue in contesti di formazione, coaching e workshop, con accesso immediato tramite QR Code. Consente ai lavoratori in prima linea di mantenere una comprensione condivisa durante le attività pratiche con più interlocutori. Grazie all'accesso multi-dispositivo, i partecipanti possono ricevere la traduzione vocale simultanea in tempo reale ( disponibile dal 30 aprile );

facilita interazioni multilingue in contesti di formazione, coaching e workshop, con accesso immediato tramite QR Code. Consente ai lavoratori in prima linea di mantenere una comprensione condivisa durante le attività pratiche con più interlocutori. Grazie all'accesso multi-dispositivo, i partecipanti possono ricevere la traduzione vocale simultanea in tempo reale ( ); API Voice-to-Voice: consente alle aziende di integrare la traduzione vocale di DeepL direttamente nelle proprie applicazioni interne e negli strumenti rivolti ai clienti, come i contact center ( programma di accesso anticipato in corso, registrazioni aperte );

consente alle aziende di integrare la traduzione vocale di DeepL direttamente nelle proprie applicazioni interne e negli strumenti rivolti ai clienti, come i contact center ( ); Customization with spoken terms : New quality optimization capabilities in DeepL Voice help ensure specific terminology is captured, transcribed, and translated more accurately in real time, including industry specific terms, product and company names, and given names, even when speech is fast or highly technical. As part of this, DeepL translation glossaries will be integrated into DeepL Voice so users can standardize key terminology across conversations. ( generally available on May 7 )

: New quality optimization capabilities in DeepL Voice help ensure specific terminology is captured, transcribed, and translated more accurately in real time, including industry specific terms, product and company names, and given names, even when speech is fast or highly technical. As part of this, DeepL translation glossaries will be integrated into DeepL Voice so users can standardize key terminology across conversations. ( ) Personalizzazione del parlato: le nuove funzionalità di ottimizzazione della qualità di DeepL Voice consentono di acquisire, trascrivere e tradurre con maggiore precisione, in tempo reale, la terminologia specifica, inclusi termini di settore, nomi di prodotti e aziende e nomi propri, anche quando il parlato è rapido o altamente tecnico. In questo contesto, i glossari di traduzione di DeepL verranno integrati in DeepL Voice, permettendo agli utenti di standardizzare la terminologia chiave all'interno delle conversazioni (disponibile dal 7 maggio).

DeepL sta inoltre rendendo più accessibile la propria tecnologia voce-testo, consentendo ai piccoli team di acquistare DeepL Voice direttamente online. Il modello self-service permette di attivare una prova gratuita e implementare immediatamente la traduzione vocale, testandone il valore prima di un'adozione su scala più ampia.

Il lancio introduce anche il supporto a un'ampia gamma di lingue, incluse tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE, oltre a vietnamita, thailandese, arabo, norvegese, ebraico, bengalese e tagalog, per un totale di oltre 40 lingue.

Secondo valutazioni in cieco, condotte in modo indipendente da Slator e commissionate da DeepL, la soluzione è stata preferita dal 96% dei traduttori professionisti rispetto alle funzionalità native di Google, Microsoft e Zoom, grazie a una maggiore fluidità e accuratezza contestuale. DeepL Voice per Zoom e DeepL Voice per Microsoft Teams hanno ottenuto punteggi di qualità eccezionali, rispettivamente di 96,4/100 e 96,3/100, superando significativamente le piattaforme concorrenti.

Yoichi Okuyama, responsabile del reparto DX System presso Pioneer, ha aggiunto: "Affidarci esclusivamente alla padronanza dell'inglese per la collaborazione globale spesso ci rallentava, poiché i membri del team esitavano a proporre idee complesse. Implementando DeepL Voice abbiamo eliminato quell'attrito e creato un ambiente più inclusivo in cui tutti possono esprimersi con sicurezza nella propria lingua madre. Questo cambiamento ha contribuito ad accelerare i nostri processi aziendali; con l'eliminazione delle barriere linguistiche, abbiamo riscontrato una partecipazione più attiva e un processo decisionale più rapido in tutti i nostri team globali. Ha trasformato la traduzione da una necessità tecnica a un fattore chiave per la velocità e l'efficienza".

La nuova generazione della piattaforma DeepL Translator

Insieme al lancio di Voice, l'azienda sta evolvendo il proprio traduttore nella nuova piattaforma DeepL Translator, creando un'infrastruttura end-to-end per la traduzione nelle imprese moderne. L'obiettivo di DeepL è quello di superare le inefficienze dei modelli tradizionali, spesso basati su processi lenti, rigidi e manuali, con costi elevati per le aziende.

"Le aziende globali oggi non hanno più un problema di traduzione, ma di modello operativo: le soluzioni linguistiche odierne sono spesso troppo lente per scalare e rappresentano un freno per la crescita delle imprese" ha aggiunto Kutylowski. "Stiamo portando la traduzione nell'era dell'AI. Centralizzando le operazioni linguistiche in una piattaforma multilingue AI-first, ogni team può accedere a traduzioni rapide e di alta qualità, senza dipendere da strumenti legacy o servizi esterni costosi".

Con la nuova piattaforma, DeepL sta affrontando i principali punti critici nelle operazioni di traduzione aziendale:

Flusso di traduzione: la traduzione non rallenta più il lavoro né rimane confinata in strumenti separati. I contenuti fluiscono nei sistemi già in uso e vengono tradotti istantaneamente, con la terminologia e il tono corretti applicati automaticamente. Ogni team lavora con una voce coerente, senza passaggi aggiuntivi o coordinamento manuale.

la traduzione non rallenta più il lavoro né rimane confinata in strumenti separati. I contenuti fluiscono nei sistemi già in uso e vengono tradotti istantaneamente, con la terminologia e il tono corretti applicati automaticamente. Ogni team lavora con una voce coerente, senza passaggi aggiuntivi o coordinamento manuale. Valutazione della qualità della traduzione : i team possono vedere esattamente quanto sia affidabile una traduzione, grazie a criteri di valutazione che evidenziano qualsiasi aspetto che potrebbe richiedere attenzione. Invece di procedere per tentativi, i team sanno quando i contenuti sono pronti per l'uso e quando necessitano invece di una seconda revisione.

: i team possono vedere esattamente quanto sia affidabile una traduzione, grazie a criteri di valutazione che evidenziano qualsiasi aspetto che potrebbe richiedere attenzione. Invece di procedere per tentativi, i team sanno quando i contenuti sono pronti per l'uso e quando necessitano invece di una seconda revisione. Miglioramenti continui: le modifiche possono essere apportate direttamente nella suite, con il pieno controllo sul risultato finale. Ogni correzione contribuisce all'apprendimento del sistema, quindi le traduzioni migliorano continuamente nel tempo, adattandosi a ciascuna azienda man mano che i membri del team ci lavorano.

Eliminando gli attriti lungo processo di traduzione, la piattaforma DeepL Translator estende le capacità di traduzione di alta qualità oltre il singolo utilizzo e le mette nelle mani dei team di tutta l'azienda, direttamente all'interno dei loro flussi di lavoro quotidiani.

Geoffrey Wright, Global Solution Owner - GenAI e Digital Experience presso Mondelēz International, ha recentemente sottolineato l'impatto di questo cambiamento: "In Mondelēz non accettiamo rallentamenti, né sulla strada né nei nostri flussi di lavoro. Il nostro vecchio processo di traduzione era paragonabile al guidare con una gomma a terra, ma DeepL è un servizio completo a 160 km/h. Integrando la loro IA linguistica, team come M&A e Legale gestiscono documenti sensibili alla massima velocità e in totale riservatezza. Quando si fa sembrare così facile l'impossibile, la voce si diffonde in fretta; abbiamo visto l'adozione accelerare in tutta l'organizzazione".

A proposito di DeepL

DeepL è un'azienda internazionale specializzata nell'intelligenza artificiale che sviluppa l'infrastruttura linguistica alla base del business internazionale. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti si affidano alla piattaforma di AI linguistica di DeepL per comunicare a livello globale, collaborare e operare in tempo reale in diverse lingue. Combinando modelli di IA all'avanguardia con sicurezza e privacy di livello aziendale, DeepL consente alle organizzazioni di operare senza soluzione di continuità in diversi mercati e culture. Fondata nel 2017 dal CEO Jarek Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

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